Chialer pour la galerie?

Justin Trudeau a tenté un coup de maître en choisissant, comme représentante de la reine, une nouvelle Gouvernante canadienne autochtone – et on la félicite! –, afin de retrouver les bonnes grâces des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Comme cette personne ne parle pas français, le premier ministre s’est trouvé à léser la francophonie canadienne, mais cette francophonie étant pas mal inféodée au Parti libéral du Canada, cela ne devrait pas causer trop de remous électoraux.

Objectivement parlant, c’est regrettable que l’on nomme à des postes d’importance névralgique au Canada des personnes qui n’incarnent pas la réalité linguistique officielle du pays.

Encore pire quand il s’agit de représenter une monarchie qui, elle, fraye avec le bilinguisme depuis Guillaume le Conquérant, il y a presque mille ans! Même que le cri de guerre de la monarchie britannique depuis le 15e siècle est «Dieu et mon droit». Oui, bel et bien en français, comme l’est la devise de l’Ordre de la Jarretière: «Honni soit qui mal y pense»!

Et dire qu’au Canada, après seulement cinquante ans de «bilinguisme», beaucoup de nos tinamis anglophones semblent déjà littéralement épuisés de vivre sous un tel régime «totalitaire»…

Va-tu falloir qu’on fasse venir le prince Harry en chômage pour mettre de l’ordre là-dedans?

Mieux encore, pourquoi ne pas demander à la reine de venir se représenter elle-même? Elle est déjà bilingue!

* * *

Ok, transparence, genre: après la conquête anglaise par Guillaume le Conquérant, c’est pas le français contemporain qui s’est amené en Angleterre. Grosso modo, c’était plutôt le dialecte normand, issu des langues romanes. Mais à force de se frotter à l’anglo-saxon, c’est devenu l’anglo-normand. Ciel, ils parlaient chiac!

Vive Moncton: mille ans d’avant-garde linguistique!

À l’époque, connaître le français était prestigieux. C’est même devenu la langue de la diplomatie. C’est encore supposé être l’une des six langues officielles des Nations Unies et l’une des deux langues officielles des Jeux Olympiques.

On aura noté que les Japonais, pourtant très portés sur la préservation de leur culture, respectent scrupuleusement les règles linguistiques de l’olympisme à l’occasion des Jeux de Tokyo. On est loin des borborygmes «bilinguistiques» australopithèques entendus aux Olympiques de Vancouver en 2010. Les oreilles m’en saignent encore.

Au Canada, on a bactracké en titi depuis Ti-Will le Conquérant!

* * *

Donc. Récapitulons. On reproche au primieur Higgs d’être unilingue. Idem pour la Lieutenant Governor of Niou-Brunswick. On reproche à la nouvelle locataire de Rideau Hall de ne pas parler français. On se rebiffe aussi devant d’éventuelles nominations de juges anglophones unilingues à la Cour suprême du pays. Idem pour les chefs de partis politiques fédéraux.

Cette indignation est légitime, parce qu’on nous serine jour et nuit que nous vivons dans un pays bilingue, ce que dément ce type de nomination faisant fi de la reconnaissance constitutionnelle de l’égalité de deux peuples fondateurs venus de France et d’Angleterre. (Ici, ce sont les autochtones qui ont raison de râler.)

Comment concilier les mensonges lénifiants de nos politiciens en matière linguistique?

Ça ne sert à rien de s’en prendre à ceux et celles qui acceptent ces postes, souvent dans la controverse, en promettant, main sur le cœur, qu’ils apprendront une langue qu’ils ont mis des années à ignorer. Même si d’aucuns ont œuvré auprès d’instances qui leur offraient la possibilité de suivre des cours de langues sans juger utile de s’y mettre.

Perso, je veux apprendre l’italien. Mais j’attends d’être élu pape avant, cari fratelli e sorelle!

Una ploya avec ça?

* * *

En fait, c’est aux politiciens qu’il faut demander des comptes.

Ce sont eux, les politiciens, qui nous bourrent comme des coussins avec leurs nominations équivoques, faites pour des motifs électoralistes, au détriment des droits constitutionnels de leurs commettants de langue française.

Mais on les laisse faire. On leur en passe une. Et une autre. Et encore une. Et dix autres. On fait ça depuis toujours.

De leur côté, ils s’en fichent pas mal. Tenez: Justin Trudeau sait que les Acadiens votent très largement libéral. Il ne perd pas grand votes en nommant des personnes ne parlant pas français à de hautes fonctions. Blaine Higgs sait aussi que les Acadiens votent en grande majorité libéral. Qu’a-t-il à perdre en ignorant les Acadiens?

* * *

Dans ce contexte, que dire de nos propres z’élites acadiennes? Certaines personnalités influentes, liées depuis toujours à la défense des droits linguistiques des francophones, émettent généralement de sérieuses réserves sur ce type de nominations qui contredisent l’esprit de nos lois linguistiques. Et on les félicite!

D’autres font mine de critiquer ce genre de nominations, mais voyez-les se garrocher aux get-together des discours du Trône à Fredericton, comme ils se pitcheront à Rideau Hall, dès que la nouvelle locataire leur fera signe, tels des courtisans n’hésitant pas à mettre de côté leurs principes de pureté linguistique au moment de ces mondanités à l’anglaise.

C’est ÇA, le système. Est-ce qu’on veut le garder en l’état? Quitte à susurrer des boniments à la prochaine nomination unilingue? Est-ce qu’on veut le changer? Mettre les responsables politiques face à leur duplicité, pour ne pas dire leur machiavélisme assumé?

Pourquoi ne pas boycotter ces mondanités, au nom des francophones du pays, en réaffirmant publiquement leur désaccord «bilinguistique» au moment de l’événement?

* * *

Au Canada, on est tout enfirouapé dans nos deux langues officielles. Imaginez en Inde: 22 langues officielles, 2 langues officielles nationales, 234 langues maternelles, sans compter celles particulières aux 29 États et aux 7 territoires qui composent cette république fédérale.

Si plus d’un milliard de personnes poussés par la nécessité de la cohabitation peuvent vivre en harmonie linguistique, pourquoi plus de huit millions de francophones ne parviennent-ils pas à se faire respecter au Canada?

Oui, les francophones du pays doivent critiquer les nominations unilingues dans les institutions importantes au pays. Mais on devrait voir à nos affaires AVANT que ces nominations nous tombent dessus comme d’énièmes tuiles célestes.

Assumons nos responsabilités ou arrêtons de chialer pour la galerie. Lorsqu’on s’y met, tout est possible.

Han, Madame?