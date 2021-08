Le propre d’une identité c’est la variété de ses racines et c’est encore plus vrai pour le peuple acadien, ballotté d’un bout à l’autre du monde. C’est ainsi que, native des îles Saint-Pierre et Miquelon donc française, je peux me réclamer de mes ancêtres bretons, normands, bourguignons, acadiens et irlandais. C’est vrai pour pratiquement tout le monde qui prend la peine de fouiller dans son arbre généalogique. Certains privilégient une racine plutôt qu’une autre, comme j’ai choisi de le faire avec mon patrimoine acadien qui était célébré, chez nous, avec ferveur.

Il est donc normal qu’Acadiennes et Acadiens trouvent dans leur histoire des liens avec les peuples autochtones. C’est vrai d’ailleurs pour toute personne originaire de la région atlantique: dans la famille de mon mari, lui aussi natif de Saint-Pierre et Miquelon, on trouve des Jesso, natifs de Escasoni au Cap-Breton et, ici à Terre-Neuve, une de mes belles-sœurs, native de la côte Ouest, avait une grand-mère Mi’kmaq qui parlait uniquement français et fumait la pipe au coin du feu. Ma belle-sœur est partie avec enthousiasme à la recherche de ses racines autrefois tenues bien cachées.

Tout cela est légitime. Ce qui l’est moins, c’est de se proclamer Métis alors que, comme le fait si justement remarquer la SNAB, «métissage n’est pas synonyme de Métis». Et ce qui, selon moi, est encore moins acceptable c’est de se dire «autochtone» quand on avait pris soin de cacher si longtemps cette racine généalogique, cette fois, par pur intérêt.

On observe ce phénomène depuis des années, à Terre-Neuve, chez les franco-terre-neuviens de la péninsule de Port-au-Port et, plus largement sur la côte ouest. Attirés par l’idée qu’un statut officiel d’autochtone leur donnerait droit à toutes sortes d’avantages, beaucoup se réclament aujourd’hui de la Nation Qalipu. Certains chefs autochtones s’en indignent, à juste titre. Il en va de même au Nouveau-Brunswick.

Si la réconciliation peut passer par cette prise de conscience que nous sommes tous bien plus unis par le sang que nous ne le savions, ce n’est pas en donnant aux autochtones la preuve qu’on tente, une fois encore, de profiter d’eux, qu’on va arriver à s’entendre.