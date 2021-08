Connaissez-vous Bobby Dobbs?

Le sport néo-brunswickois regorge d’histoires qui gagnent à être connues. Certaines d’entre elles dépassent toutefois le cadre de l’anecdote.

C’est comme cette histoire de boxe complètement folle que j’ai découverte par hasard, il y a un peu plus d’une semaine, et qui remonte au début du mois d’août 1894, il y a donc 127 ans.

L’histoire que je m’apprête à vous raconter met en vedette Bobby Dobbs, un mi-moyen originaire de New York qui est considéré comme l’un des plus légendaires boxeurs noirs de la fin du 19e siècle, à une époque où les Afro-Américains n’avaient pas encore accès à des combats pour un titre mondial.

Une vingtaine de pages sont d’ailleurs consacrées à Dobbs dans le livre «The First Black Boxing Champions».

Dobbs, qui a selon ses dires participé à plus de 1000 duels professionnels en carrière, mais dont seulement 219 ont été répertoriés, a livré des batailles partout aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe. Il n’a toutefois livré qu’un seul match officiel au Canada et ça remonte au 8 août 1894 dans la ville portuaire de Saint-Jean.

Ce soir-là, Dobbs a livré un verdict nul au terme d’un duel de six rondes devant le coriace Andy Watson, un autre pugiliste noir qui venait pour sa part de Boston. Dans les faits, les deux hommes en étaient alors à un deuxième face-à-face puisqu’ils s’étaient affrontés quatre jours plus tôt à Eastport, une petite ville dans l’État du Maine. Un match qui s’était également terminé par une nulle.

Le hic, c’est que les deux hommes se sont détestés dès leur premier affrontement et ç’a paru lors de leur confrontation à Saint-Jean. À un point tel que l’arbitre les a régulièrement rabroués en raison de coups bas. Et même si Dobbs est parvenu à envoyer Watson au tapis à Saint-Jean, ça n’a pas empêché les juges et l’arbitre de décréter un verdict nul.

C’est à partir de là que l’on déborde du cadre de l’anecdote.

Quelques jours après leur combat à Saint-Jean, les deux hommes, qui se détestent à s’en confesser, se donnent rendez-vous au coin d’une rue dans le West End de Boston. Ce sont les policiers qui viendront y mettre un terme en les envoyant tous les deux en prison. Ils sont libérés le lendemain matin avec la promesse de ne plus recommencer.

Trois jours plus tard, ils font fi des remontrances des forces de l’ordre et remettent ça dans une taverne. Selon ce qui a été rapporté, ce sont des amis qui ont mis fin à la bagarre. Le propriétaire de l’établissement a même cru bon d’informer les policiers que de réels problèmes se préparaient entre les deux hommes et que si les autorités n’intervenaient pas, l’un d’eux pourrait finir par mourir.

Dobbs et Watson se reverront le 5 septembre dans les locaux du gérant de Dobbs, Ben Benton, afin de négocier une éventuelle confrontation sur le ring. La rencontre du 5 septembre est un fiasco. Une bagarre éclate quand Dobbs frappe Watson au bras avec une canne. Ce dernier aurait riposté en frappant solidement Dobbs à l’oreille, qui s’écroule sur le plancher. Watson en aurait ensuite profité pour distribuer une série de coups de pied sur son rival avant que des proches de Watson ne viennent y mettre un terme en l’escortant à l’extérieur du bâtiment. Vous aurez compris que les préparatifs du match n’ont jamais été achevés.

Pour calmer son boxeur, Ben Benton décide d’envoyer Dobbs à Saint-Jean, où ce dernier se produit pendant quelques soirs dans des combats hors-concours dans un petit théâtre de la ville. Rapidement à court de liquidités, Dobbs demande à son gérant de le ramener à Boston, mais Benton l’envoie plutôt en tournée dans le Maine. Dobbs ne met pas de temps à se révolter et décide de quitter ladite tournée pour se mettre à son propre compte.

Furieux, Benton fait arrêter Dobbs le 24 septembre pour évasion fiscale en plus d’exiger un remboursement de 300$. Incapable de payer Benton, Dobbs signe un billet à ordre avec promesse de rembourser son désormais ex-gérant lorsqu’il sera en mesure de le faire.

Cependant, sans avoir mis au courant Benton, Dobbs organise un combat contre un certain John Butler et dans lequel il aura droit à une bourse de 500$. Benton se présente néanmoins sur les lieux du combat en compagnie du shérif du comté et ses députés pour procéder à l’arrestation de Dobbs.

Pour la petite histoire, Dobbs et Watson finissent par s’affronter à trois autres reprises deux ans plus tard. Le premier des trois duels sera présenté au Robbins Opera House de Shenandoah en Pennsylvanie. Dans un combat plutôt propre, Dobbs l’a emporté aux points au terme d’un combat chaudement disputé de huit rondes.

Ils se revoient le 25 septembre au Philadelphie Athletic Club pour un duel de quatre engagements qui ne fera aucun vainqueur et dont l’enjeu était le titre des boxeurs de couleur. Puis le 26 novembre, toujours en 1896, Bobby Dobbs et Andy Watson s’affrontent pour une cinquième et dernière fois à Brooklyn. Le combat de huit assauts ne fera aucun vainqueur.

Au cours d’une carrière de plus de 30 ans, Bobby Dobbs a affronté plusieurs des meilleurs boxeurs de l’époque, à commencer par les anciens champions du monde Joe Gans, Joe Walcott, Matty Mathews, Waldemar Holberg et Rube Ferns, mais aussi Charley Johnson, Mike Donovan, Peter Brown, Spike Sullivan, Curly Watson, Dick Nelson et Harris Martin.

Parmi ses combats les plus célèbres, notons sa victoire contre Joe Gans pour le titre des poids légers de couleur, le 27 septembre 1898 à Brooklyn, au terme d’une bagarre de 20 rondes, de même que sa défaite par disqualification au 25e engagement devant Matty Matthews, le 14 septembre 1899 à Buffalo.

En 1919, alors à l’aube de la cinquantaine, Bobby Dobbs a livré des combats le visage caché sous un masque en portant le nom de Masked Marvel.

Le fameux shérif de Dodge City Bat Masterson, qui était ami avec le non moins célèbre Wyatt Earp, raconte dans ses mémoires qu’il a vu combattre Bobby Dobbs au début des années 1890.

Pour les amateurs de lutte, sachez que Dobbs a aussi été l’entraîneur de Wladek Zbyszko. Ce dernier et son frère Stanislaus deviendront d’ailleurs tous deux champions du monde à quelques reprises.

Et tandis que j’y suis, Bobby Dobbs s’est également essayé au baseball semi-professionnel avec le Nine d’Ogden, où il évoluait comme voltigeur de gauche. Dobbs était même un excellent voleur de buts.

Ceci n’est bien sûr qu’un résumé de la spectaculaire carrière de Bobby Dobbs, mais c’est quand même quelque chose de savoir que Saint-Jean est le seul endroit au Canada où il a livré un combat officiel.

Adam Cater sera au camp

Le Titan d’Acadie-Bathurst a finalement dévoilé le nom du défenseur gaucher ontarien qui se présentera au camp d’entraînement. Il s’agit d’Adam Cater, un solide gaillard de 6 pieds 2 pouces et 200 livres qui est originaire de Nepean.

Âgé de 18 ans, Cater s’amène à Bathurst précédé d’une belle réputation.

«J’aime beaucoup ce que j’ai entendu sur lui jusqu’ici, m’a confié le directeur général Sylvain Couturier. Il a vraiment un bon curriculum vitae. C’est un défenseur très physique qui bouge bien la rondelle. C’est un joueur qui fait sentir sa présence sur la glace et qui possède un coup de patin correct. J’ai hâte de le voir au camp.»

Cater a réussi l’exploit de disputer huit rencontres à 15 et 16 ans dans la Ligue centrale de hockey junior A (CCHL). Il a même réussi à marquer un but. Autrement, il a compilé 19 buts et 35 passes pour 54 points en 84 duels avec les Raiders de Nepean dans la Ligue des moins de 18 ans de l’Est ontarien, tout en purgeant 202 minutes de pénalités.

À noter que cette invitation survient 23 ans après la sélection du défenseur Adam Carter, un Néo-Brunswickois de Charlo qui avait finalement disputé 10 rencontres pendant la saison 1998-1999 avant d’être cédé aux Olympiques de Hull, puis envoyé finalement aux River Rats du Restigouche, les ancêtres des Tigres de Campbellton.

Il est à espérer qu’Adam Cater, le «r» en moins, aura plus de succès.

Sylvain Couturier m’a par ailleurs confirmé que le gardien Charlie Zolin, le premier choix de l’équipe en 2020 lors de l’encan américain, serait présent au camp d’entraînement. Il m’a toutefois révélé que le Terre-Neuvien Michael Strapp, repêché en sixième ronde cet été, a déclaré forfait.

Où ont-ils la tête?

Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci dans le comté de Kent, mais quelques malfaisants semblent avoir un malin plaisir à s’en prendre aux installations sportives.

Rien que dans les dernières semaines, le club de golf de Bouctouche et le gymnase de Nathan Millier à Elsipogtog ont été les malheureuses victimes de vandalisme.

J’ose espérer que les vauriens seront retrouvés et réprimandés pour leurs méfaits.

Le bon et le moins bon

Ça aurait été facile de vous dire que mon «p’tit bonheur» des derniers jours Andre De Grasse, Damian Warner, Mohammed Ahmed, Lauriane Genest, Evan Dunfee, Laurence Vincent Lapointe ou encore l’équipe féminine de soccer. Mais non, mon p’tit bonheur j’ai plutôt décidé de l’attribuer à Geneviève Lalonde.

Ce que la spécialiste de steeple a fait vivre au peuple acadien dans la dernière semaine, est aussi marquant que les trois chutes au tapis d’Archie Moore devant Yvon Durelle en décembre 1958, aux exploits de Luc Bourdon au Mondial des moins de 18 ans en 2005 et aux Mondiaux junior de 2006 et de 2007, ou encore à la Triple Couronne remportée en 1973 par Ron Turcotte et son cheval Secretariat.

Nous pouvons être fiers de notre fusée acadienne.

Pour ce qui est de la moins bonne nouvelle, ou si vous préférez de la fois où quelqu’un «aurait donc dû, ben dû, donc dû, farmer sa grand’yeule», je donne mon vote à l’Association des joueurs de la NFL.

En mars dernier, les bonzes du circuit Goodell ont eu le culot de baisser le plafond salarial de 20% (de 198,2 millions $ en 2020 à 182,5 millions $ en 2021) en prétextant que la COVID-19 avait fait très mal aux finances de la ligue. Pourtant, quelques jours plus tard, nous avons appris que la valeur des équipes avait augmenté de 14% seulement dans la dernière année.

Selon le magazine Forbes, contrairement à ce que clamait la NFL, les 32 équipes du circuit Goodell n’ont en fait aucunement souffert des effets de la pandémie, bien au contraire.

Forbes révèle que la NFL a paraphé de nouveaux contrats avec cinq réseaux de télévision d’une durée de 11 ans, montant total qui représente environ 10 milliards $ annuellement.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady a résumé le tout en disant que «les joueurs de la NFL sont ignorants». Une chose est sûre, l’Association des joueurs, à commencer par son président Eric Winston, n’a manifestement pas fait son travail comme il faut.