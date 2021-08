L’histoire complexe des premiers Melanson en Acadie

Plusieurs familles qui ont colonisé l’Acadie ont des histoires et des origines très intéressantes. C’est le cas de la famille Melanson. Le couple qui s’est brièvement établi dans la colonie était de souche anglaise et française, et il s’en est fallu de peu pour que le clan Melanson ne s’enracine en Nouvelle-Angleterre plutôt qu’en Acadie.

Le patriarche de la famille est Pierre Melanson dit Laverdure. Pendant longtemps, on avançait qu’il était venu en Acadie d’Écosse. L’historien Clarence J. d’Entremont, qui a fait de nombreuses recherches sur la famille, a démontré que ce huguenot français était parti d’Angleterre pour s’établir dans le Nouveau Monde.

Le père d’Entremont avance que Pierre Melanson s’est réfugié en Angleterre après la chute de La Rochelle, le bastion protestant, en 1628, après le siège mené par le cardinal de Richelieu. Bien que ce soit probable, il n’y a cependant aucun document prouvant l’hypothèse.

Arrivé en Angleterre, Pierre Melanson ne perd pas de temps à s’installer dans son nouveau pays puisqu’il épouse en 1630 ou 1631 une jeune femme prénommée Priscilla, dont nous ne connaissons pas le nom de famille.

En 1657, Pierre et Priscilla, accompagnés de leurs trois fils : Pierre, Charles et John, font partie du groupe recruté par Thomas Temple qui a pour mission de diriger l’Acadie conquise par Sedgwick en 1654. Temple s’installe à l’embouchure de la rivière Saint-Jean.

Les années passent et les deux fils plus âgés de Pierre abjurent le protestantisme pour devenir catholiques afin de se marier à des filles du pays. Pierre, l’aîné, aussi surnommé Laverdure, épouse Marguerite Mius d’Entremont, fille de Madeleine Hélie et de Philippe d’Entremont, baron de Pobomcoup. Charles, dit La Ramée, épouse Marie Dugas, fille de Marguerite Doucet et d’Abraham Dugas, qui avait été lieutenant général d’Acadie, sous le gouverneur Charles Menou d’Aulnay.

Par le traité de Breda, en 1670, la France reprend possession de l’Acadie. Pierre Melanson et Priscilla décident de partir pour Boston; Priscilla expliquera plus tard qu’ils «craignaient la colère des papistes». Ils n’emmènent avec eux que leur fils cadet, John; Pierre et Charles sont bien établis à Port-Royal et demeurent en Acadie. Une dizaine d’années plus tard, Pierre sera avec sa famille parmi les pionniers de Grand-Pré. Il y deviendra un personnage important et gagnera la confiance des autorités françaises.

De son côté, Charles entretiendra des rapports plus étroits avec Boston. L’une de ses filles, Marie, ira d’ailleurs y vivre, avec ses grands-parents. En 1690, une nouvelle expédition anglaise contre l’Acadie se met en marche. William Phipps, à la tête de 450 hommes à bord d’une flotte de sept bâtiments, se présente devant Port-Royal.

Dans son journal relatant son expédition, Phipps raconte qu’il a envoyé des hommes à terre, munis d’un drapeau blanc, pour se rendre à la maison de «Monsieur Laverdure» afin de lui demander de monter à bord de son navire. Selon l’historien John Mack Farragher, il ne pouvait s’agir ici que de Charles Melanson. Phipps poursuit en disant que l’homme en question est venu le voir et lui «a donné un compte rendu complet des forces de Port-Royal». Le lendemain, de Meneval, gouverneur de l’Acadie, faisait sa soumission sans combattre. Si Phipps a fait appel à Charles Melanson, c’est qu’il avait à son bord son gendre, David Basset, un huguenot, marié à sa fille Marie qui vivait à Boston.

Dans les années suivantes, les chemins des deux frères vont s’éloigner encore plus. Phipps restera peu de temps en Acadie et un nouveau commandant français, Villebon, arrive et reprend le contrôle de la colonie. Alors que Pierre sera nommé capitaine «des côtes de l’Acadie», Charles enverra des lettres au gouverneur du Massachusetts l’informant de l’état des choses à Port-Royal. Mais il sent sa position précaire, car dans sa dernière lettre, il dit qu’il ne pourra pas écrire davantage parce «si on venait à le savoir, ce serait la mort pour moi.»

Quant au troisième frère vivant à Boston, John, il vivra des aventures qui tourneront mal. Vers la fin de 1676, il se rend à Cap-Sable, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse actuelle, pour y capturer par ruse des autochtones et il les vend comme esclaves aux Açores. Des hommes de la Nouvelle-Angleterre sont cependant témoins de l’opération et dénoncent John et sa bande.

De retour à Boston, John est arrêté et accusé, mais est relâché en attendant son procès grâce à une caution versée par le propriétaire de la résidence où vivent ses parents. Il ne se présente pas à son procès et prend la fuite. Son père part à sa recherche et se rend en Acadie, pensant qu’il se trouve peut-être chez l’un de ses deux autres fils. Mais il n’y est pas. Pierre Melanson père meurt à Boston peu après, le cœur brisé.

On croit que John est revenu à Boston en changeant son nom à Melleson et qu’il y aurait marié une certaine Sarah, dont il aurait eu cinq enfants.

La mort de Pierre laisse Priscilla dans une très mauvaise situation financière. Elle se remarie en 1680 à un aubergiste, William Wrigth, et vivra jusqu’à au moins 90 ans.

Pierre et Charles Melanson ont laissé de nombreux descendants; Pierre était père de 11 enfants, Charles de 14. On peut donc dire que Priscilla, quoique son nom de famille soit toujours inconnu, est l’ancêtre d’une multitude d’Acadiens.