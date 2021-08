The Suicide Squad: le meilleur divertissement de l’été

Né il y a huit ans, l’univers cinématographique DC alterne entre la vision sombre de Zach Snyder et l’humour léger de Harley Quinn. Plus récent chapitre en date de la saga, The Suicide Squad (en salle depuis jeudi) nous transporte totalement ailleurs, dans un monde où on se moque joyeusement de la folie et du ridicule associés aux films de superhéros.

Si le nom Suicide Squad vous dit quelque chose, c’est qu’un film du même titre (sans le «The») a été lancé en 2015.

Tourné par David Ayer, le film, avec son ton léger, péchait par abus d’humour et de couleurs dans un univers qui misait jusque là sur le sérieux et la noirceur (dans Man of Steel et Batman V. Superman).

Plusieurs y avaient vu un geste de panique de DC afin de se rapprocher de son compétiteur Marvel, dont la désinvolture des films faisait (et fait encore) un tabac aux guichets. Résultat: un échec critique et commercial (je lui avais personnellement donné une note de 13 sur 25).

Seule consolation, le personnage de Harley Quinn, magnifiquement interprété par l’Australienne Margot Robbie, s’est rapidement imposé dans la culture populaire.

Parlant de Harley, elle est de retour dans The Suicide Squad, un film qui est à la fois une suite et un reboot de l’oeuvre de 2016.

Encore une fois, l’ex-psychiatre devenue psychopathe est recrutée de force par une agence secrète du gouvernement américain afin de prendre part à une mission suicide.

L’accompagnent, une bande de dangereux prisonniers aux divers pouvoirs et habilités à qui on a promis une remise de peine en échange de leur collaboration.

L’objectif: détruire les installations scientifiques du gouvernement de Corto Maltese, récemment victime d’un coup d’État.

Du grand James Gunn

N’étant pas parvenu à imiter la formule magique (et lucrative) de Marvel avec le film de 2016, DC a cette fois opté pour une autre stratégie: embaucher James Gunn, le réalisateur d’un des plus grands succès de son compétiteur.

Gunn, un Américain du Missouri âgé de 55 ans, est en effet le cerveau derrière Guardians of the Galaxy – dont les deux volets ont réalisé des recettes planétaires combinées de 1,6 milliard $.

Dans The Suicide Squad, Gunn – qui signe également le scénario – emploie exactement la même formule qui a fait de Guardians of the Galaxy un succès: une histoire totalement cinglée, des personnages attachants, un humour sarcastique et un recours mesuré aux images crées par ordinateur.

Et ça fonctionne pas à peu près.

Conscient que personne n’achètera l’idée d’un méchant qui est en fait une immense étoile de mer ou qu’un requin puisse marcher sur la terre ferme, Gunn embrasse la folie de ses idées en créant un film qui ne doit pas être pris au premier degré.

Il se tient également loin des clichés, plusieurs scènes importantes qui s’annonçaient prévisibles nous surprennent avec une conclusion totalement déjantée (notamment celle du sauvetage de Rick Flagg, dont je ris encore).

Bref, avec son film, Gunn n’a pas peur de prendre des risques, autant au niveau du scénario que de la photographie.

Voilà une véritable bouffée d’air frais dans le Hollywood aseptisé et ultra conservateur d’aujourd’hui, où chaque décision importante doit plaire à une armée de focus groups.

Harley et les autres

Si Suicide Squad était le film de Harley Quinn, The Suicide Squad est celui de Bloodsport (Idris Elba).

Bloodsport est l’adhésif qui unit tous les membres de l’équipe. Si l’Escadron Suicide était un mini-wheat, le rationnel Bloodsport en serait le côté non givré.

Le sucre, lui, vient du reste de la formation, d’un John Cena tordant dans le rôle d’un mercenaire «prêt à tuer des enfants pour obtenir la paix» à un King Shark dont la seule fonction consiste à dévorer l’ennemi en passant par un personnage indescriptible appelé Polka-Dot Man qui souffre d’un grave (et désopilant) complexe d’Oedipe.

C’est toutefois, encore une fois, Harley Quinn qui vole la vedette. Malheureusement trop peu utilisée, l’ex du Joker n’a rien perdu de sa folie. Elle crève l’écran à chaque apparition et ses répliques sont à la hauteur de son statut de femme-enfant.

Malgré son rythme inégal et son abus de violence, The Suicide Squad est un film unique, doté d’une surprenante humanité, qui s’impose facilement comme le meilleur divertissement de l’été.