votre télé sur le net

J’ai vu pour vous

Ted Lasso – Saison 2 (Apple TV+)

Le troisième épisode de cette deuxième saison a été mis en ligne vendredi et, à ma grande déception, cette série n’est plus l’ombre d’elle même. Ted Lasso raconte l’histoire d’un très jovial entraîneur de football américain embauché pour diriger un club de soccer anglais. La première saison m’avait fait crouler de rire devant les faux pas de coach Lasso (le brillant Jason Sudeikis, dans le rôle d’une vie), dépourvu de toutes connaissances à propos du soccer ou de la culture britannique. Au-delà de l’humour, Ted Lasso était aussi une série pleine de sagesse, l’Américain se montrant d’une sous-estimée bonté et compréhension à l’égard de ceux qui l’entourent. Dans la deuxième saison, Ted est de plus en plus à l’aise dans son rôle, même si les difficultés du Richmond AFC se poursuivent sur le terrain. L’ambiance est toutefois bonne dans le vestiaire, jusqu’à ce que Ted fasse une embauche controversée… L’Américain est lui aussi sur la sellette puisque l’équipe a recruté une psychologue – rôle qu’il avait pourtant rempli avec succès jusque là. Bref, les enjeux sont intéressants, mais c’est l’humour qui a totalement disparu. Ted n’a plus rien de l’excité et énergique pilote de la première saison. Finis, aussi, ses délicieux faux pas. De comédie, Ted Lasso est devenu un petit drame sportif sans trop d’envergure, dans lequel l’humour laisse place à l’évolution de personnages secondaires dont on se soucie très peu. Il reste encore neuf épisodes – mis en ligne à raison d’un par semaine chaque vendredi – pour redresser la barque. Reste que ma vénération pour cette série, que je considérais parmi mes préférées des cinq dernières années, n’est plus du tout ce qu’elle était. (3/5)

À surveiller cette semaine

l Marvel’s Studio What If – (Disney+) (En ligne mercredi)

L’univers cinématographique Marvel se lance dans la théorie des univers multiples, comme on l’a vu récemment dans la série télévisée Loki. What If, une série d’animation, explore la vie de personnages majeurs (Thor, T’chla, Doctor Strange, Peggy Carter) dans un univers qui n’est pas celui que l’on connaît.

l Misha and the Wolves – (Netflix) (En ligne mercredi)

En 1997, l’auteure belge Misha Defonseca a publié un livre dans lequel elle raconte avoir survécu à l’Holocauste, à l’âge de 7 ans, en vivant avec une meute de loups. Quelques années plus tard, elle a avoué qu’il s’agissait d’un mensonge. Ce documentaire, adulé à Sundance, raconte cette histoire rocambolesque.

l The Kissing Booth 3 – (Netflix) (En ligne mercredi)

Un peu comme la saga Twilight, cette série de films à l’eau de rose pour ados raconte les dilemmes d’une jeune femme, Elle (Joey King). Cette fois, Elle doit décider entre étudier dans la ville de ses rêves ou suivre son petit ami dans une autre université.

l CODA – (Apple TV+) (En ligne vendredi)

Les films Beckett et Brand New Cherry Flavor lancés sur Netflix le même jour risquent de retenir davantage l’attention, mais CODA, gagnant du prix du jury à Sundance, me semble le plus prometteur. C’est l’histoire d’une adolescente dont les parents sont sourds qui souhaite de faire carrière en musique.