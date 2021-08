Demain est sans fin

Alors, mon Acadie, ça va? Dans quelques jours, l’univers célèbre ta fête nationale! Yéé! Tu vieillis en beauté! Pour un peuple, vieillir, c’est un compliment, car ça signifie que tu mûris, que tu prends de l’expérience dans les affaires du monde. Bref: que tu affines tes possibles!

Je te suis de loin, et pourtant je suis toujours ici, près de toi, à gueuler avec toi contre les exploiteurs, à riposter aux imposteurs, à railler tes contempteurs, à casser dans mon cœur des cuillères de bois sur le fond d’un vieux chaudron virtuel les jours fastes où tu ouvres les vannes de ton espérance.

* * *

J’ai entendu parler de toi pour la première fois, vers l’âge de dix ans. À l’orphelinat, une sœur irlandaise essayait de me faire réciter le poème «Évangéline» de Longfellow, une histoire écrite par un Américain au sujet d’une héroïne française qui n’avait jamais vécue mais qui avait néanmoins grandie dans un lieu inconnu, pour finir déportée en Louisiane, où elle a retrouvé son amant imaginaire, genre. Je n’y ai rien compris.

Bien que né à Saint-Basile, j’arrivais du Québec, j’avais grandi sur les grèves du fleuve Saint-Laurent, à Tracy, entre Sorel et Contrecœur, et l’héroïne que je connaissais s’appelait Madeleine de Verchères qui avait réalisé un exploit en sauvant le fort de Verchères d’une attaque d’Iroquois.

Je connaissais les noms de Jacques Cartier, Champlain, Jeanne-Mance et de Maisonneuve, et même le «Survenant» de Germaine Guèvremont, récemment apparu à Sorel sur les ondes de la télé, et qui nous effrayait tant, mes amis et moi, à cause de notre proximité! On avait peur qu’il nous kidnappe!

Mais Évangéline, ni vue ni connue.

* * *

La deuxième fois où j’ai entendu ton nom, c’était au tout début de septembre 1964, au collège Saint-Joseph de Memramcook où je m’étais échoué comme un morceau de bois mort sur la rive, après qu’une fille de Marie de l’Assomption eut intercédé en ma faveur pour me faire admettre parmi la toute dernière fournée de nouveaux internes que connaîtrait le collège.

J’arrivais du Madawaska. Après la vie en foyers et à l’orphelinait, je ne savais rien de la ville d’Edmundston, ne connaissais rien de ses habitants, ignorant qu’ils étaient d’une pâte un peu spéciale, un mix exubérant de cultures et de visions excentriques du monde.

Ce jour de septembre, un confrère apôtre de l’École apostolique du collège Saint-Joseph me demande de l’attendre. Il me dit: «Espère-moi un élan.» Je réponds «oui», sans comprendre, et je le suis. Il se retourne et me dit: «Tu comprends pas? C’est de l’acadien. Ça veut dire «attends-moi une minute». Toi, t’es Brayon. Et un brayon, c’est une guénille, en acadien.»

Depuis, j’en ai appris beaucoup sur toi, sur moi, sur la Brayonnie. J’ai appris que l’Acadie a ses Brayons, comme le Canada a ses Acadiens, sans que personne n’y perde au change. Bref: que tout le monde a droit à sa place!

* * *

J’ai appris que tu es tragique. Que tu es bouleversante de vérité et de non-dit. Toi qui louvoies si bien entre tes illusions perdues et les mensonges édulcorés de ceux qui abusent de ta candeur et de ta bonne foi.

Mais tu sais être fanfaronne aussi. Quand tes cocoricos enterrent tes questionnements les jours de tintamarre. Quand tu fonces devant, emportant dans ta besace tes rêves de grandeur et tes vieux fantômes.

Et tu sais être féroce, capable de rugir lorsqu’on te croit endormie; et jubilante quand la mer apaise ta douleur et nourrit tes enfants.

Je te sens à la fois heureuse et craintive d’être là, encore là, en vie, en chair et en os, comme si tu n’y croyais pas toujours, hésitant parfois entre faire un pas devant ou «entrer dans l’avenir à reculons», comme disait Valéry.

* * *

Depuis toujours, tu vis dans l’urgence, comme si ton destin ne t’appartenait pas.

Parfois, je sens que c’est le passé antérieur de ton passé cruel qui te fait rêver. Quand tu oublies, le temps d’une chanson folklorique, les heures monstrueuses de ton histoire pour mieux contempler les couleurs de tes anciens champs fertiles d’avant, de tes anciens villages florissants, quand la vie coulait à flots dans les rires de tes anciens enfants, tes ancêtres. Quand Évangéline qui n’existait pas aimait son Gabriel invisible au Grand Pré.

Quand je pense à toi aujourd’hui, plus de quatre cents ans après que le premier de tes ancêtres eut mis le pied sur cette terre d’Amérique qui deviendrait ton Histoire, ta joie de vivre, tes luttes, ta tragédie, ton destin; après qu’il eut mis le pied sur cette terre indigène qui ferait vivre sa descendance rescapée, lui offrant un coin de ciel bleu se mirant dans tes baies poissonneuses; oui, quand je pense à toi aujourd’hui, que je t’imagine debout sur les rives d’un continent à zyeuter le large pour mieux humer le vent de la destinée, je me dis que, pour toi, le meilleur restera toujours à venir.

* * *

Sur la ligne d’horizon pixellisée de mon écran d’ordi, je distingue très bien tes traits contemporains. Je connais tes peines. Je connais tes joies. Et je sais tout l’espoir qui t’illumine. Je t’imagine immense et solide, puissante et désarmante.

On dit que ceux qui aiment bien, châtient bien. Moi, je dis que ceux qui aiment bien voient plus loin. Qu’ils voient par-delà le grain pointant au large. Qu’ils voient plus loin que le lointain. Et beaucoup, beaucoup plus loin que demain.

Alors, puisses-tu vivre intensément ce précieux présent que la Vie t’offre et que même tes anciens bourreaux n’ont pu t’enlever! Jouis de ta liberté pour mieux t’atteler à ton avenir!

L’avenir est devant et non derrière. Il pourra être aussi français que tu le désireras. Aussi épanouissant que tu le souhaiteras. Aussi créateur que tu l’imagineras. Ou non. Tout dépend de ta volonté à être responsable de ton développement et de tes progrès.

Mais pour avoir de l’avenir, il faut regarder devant.

Car pour ceux qui aiment bien, demain est sans fin.

Bonne Fête, Acadie!

Han, Madame?