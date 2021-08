Tony Esposito nous a quittés

Parmi les plus célèbres familles dans l’histoire du hockey, les Blackhawks de Chicago ont permis à quatre d’entre elles de marquer l’histoire de l’organisation. Je parle ici, du moins d’une partie, des familles Bentley (Max, Doug et Red), Hull (Bobby et Dennis), Esposito (Phil et Tony) et Sutter (Darryl, Brent, Duane et Rich).

La famille Esposito a malheureusement perdu l’un des leurs cette semaine avec le décès du grand Tony, l’un des meilleurs gardiens dans l’histoire du hockey.

Quand j’étais ti-cul, Tony Esposito a été l’un des premiers joueurs, à part bien sûr ceux du Canadien de Montréal, dont j’ai rapidement retenu le nom et les exploits à mes débuts comme collectionneur de cartes sportives.

Bien que j’ai toujours adoré Ken Dryden, je suis convaincu que le CH aurait connu autant de succès avec Tony Esposito devant les buts pendant les années 1970. Je vous rappelle qu’Esposito a entamé sa carrière dans l’organisation du Canadien avant que l’équipe ne décide de le placer au ballottage.

Oui, oui, vous avez bien lu. Le 15 juin 1969, le Canadien a bêtement perdu Esposito au ballottage. Disons que ça n’a pas été la meilleure décision de Sam Pollock, le directeur général de l’époque. D’autant plus qu’Esposito a répliqué à cette insulte en enregistrant 15 blanchissages, un record des temps modernes, et en remportant le titre de recrue de l’année en 1969-1970 (trophée Calder).

Tandis que j’y suis, je me souviens m’être longtemps demandé pourquoi Ken Dryden n’est jamais parvenu à approcher les 15 jeux blancs en une saison d’Esposito. Il avait le Big Three devant lui, simonac.

Jett McCullum dit non à l’Armada

En 2019-2020, les Flyers de Moncton comptaient dans leurs rangs quatre jeunes défenseurs surdoués de 15 ans qui étaient épiés par la majorité des équipes de la LHJMQ.

Dyllan Gill (1ère ronde, 20e) et Coen Strang (2e ronde, 30e) ont d’ailleurs été repêchés par les Huskies de Rouyn-Noranda, alors que Matteo Mann (3e ronde, 40e) a été choisi par les Saguenéens de Chicoutimi. Ils ont tous fait le saut directement avec leur équipe respective.

Du quatuor, Jett McCullum est le seul qui ne soit pas encore établi dans la LHJMQ. C’est pourtant lui qui avait terminé au premier rang des pointeurs chez les défenseurs avec les Flyers.

Repêché en sixième ronde (107e) par l’Armada de Blainville-Boisbriand, McCullum a récemment décliné leur invitation au camp d’entraînement.

L’Acadien de Moncton préfère pour l’instant se garder le maximum d’options devant lui. Et ça comprend entre autres la NCAA. Celui qui célébrera son 17e anniversaire le 3 octobre retournera plutôt jouer une autre saison avec les Timberwolves de Miramichi, où il a enregistré quatre mentions d’aide en 20 parties en 2020-2021.

«Je suis content de jouer une autre saison dans la LHM. Je crois que j’ai une meilleure chance de me développer à ce niveau, du moins cette année», m’a confié le hockeyeur de 5 pieds 10 pouces et 172 livres.

Noémi Mallet à Munich

Bravo à la joueuse de soccer de Shippagan Noémi Mallet, qui vient de se dénicher une place avec le club FFC Wacker München, à Munich. C’est le confrère de Radio-Canada François LeBlanc qui a sorti en primeur cette nouvelle cette semaine.

Il est à noter que Noémi, qui évolue à la position de milieu de terrain, est également étudiante à la maîtrise en biomédecine et en nutrition à l’Université technique de Munich.

En passant, saviez-vous que c’est à Munich qu’a été organisé le premier Oktoberfest en 1810? Je vous dis ça comme ça parce que celui de Bertrand, qui aura lieu le mois prochain, célèbre cette année son 12e anniversaire.

Une année excitante qui s’en vient

Attendez-vous à une année spectaculaire pour les hockeyeurs du Nouveau-Brunswick en 2021-2022 dans la LHJMQ. Plusieurs records provinciaux ont d’ailleurs de très bonnes chances de tomber.

À lui seul, Lukas Cormier (Charlottetown) pourrait en abattre au moins trois, sinon quatre.

Ainsi, la marque de 19 buts par un défenseur établi en 2001-2002 par James Sanford (Moncton) est catégoriquement à sa portée. La preuve, Lukas en a réussi 16 en seulement 39 duels la saison dernière.

Lukas est également sur les rangs pour améliorer les records de 62 passes et 77 points en une saison réussis par Jean-Claude Sawyer (Cap-Breton) en 2006-2007. Certes, une éventuelle participation au Championnat mondial junior pourrait hypothéquer ses chances.

Enfin, la fierté de Sainte-Marie-de-Kent a également à l’œil la marque de 187 points en carrière par un défenseur appartenant à James Sanford. Le hockeyeur d’Alma avait mis 272 parties pour réaliser son exploit. Après seulement 146 duels, Lukas en totalise déjà 126. Il a donc besoin de 61 points pour égaler Sanford. S’il peut être épargné par les blessures, ça ne sera qu’une formalité.

Un autre record a également d’excellentes chances d’être relégué aux oubliettes, soit le nombre de joueurs du Nouveau-Brunswick avec au moins 50 points en une saison. L’actuelle marque est de cinq et a été réussie deux fois, soit en 2011-2012 et en 2012-2013.

En 2011-2012, Cameron Critchlow (Halifax), Nathan Beaulieu (Saint-Jean), Zack Phillips (Saint-Jean), Allain Saulnier (Moncton) et Alex Saulnier (Moncton) ont tous franchi le cap des 50 points. L’année suivante, les frères Saulnier ainsi que Kevin Gagné (Rimouski), Peter Trainor (Rimouski) et Jordan Murray (Drummondville) ont répété l’exploit.

Cette saison, j’en compte au moins neuf qui pourraient atteindre ce plateau. Ils sont Cole Huckins (Acadie-Bathurst), Dawson Stairs (Cap-Breton), Lukas Cormier, Sam Oliver (Île-du-Prince-Édouard), Patrick LeBlanc (Île-du-Prince-Édouard), Cole Cormier (Gatineau), Evan Nause (Québec), Josh Lawrence (Saint-Jean) et Peter Reynolds (Saint-Jean).

Un souvenir du Forum

Il y a 62 ans, le 12 août 1959, Yvon Durelle s’est incliné par K.O. dans la troisième ronde devant le champion mondial des mi-lourds Archie Moore, au Forum de Montréal.

Cette défaite survient neuf mois après un autre revers de Durelle face au même Moore (10 décembre 1958) dans le même aréna. Cette fois-là, l’Acadien de Baie-Sainte-Anne avait toutefois eu le temps de forger sa légende en envoyant le champion trois fois au tapis dès le premier engagement.

Au sujet de Durelle, il est amusant de noter que le 12 août 1964, il a servi une correction à l’éventuel champion du monde de la WWF, Stan The Man Stasiak, dans le cadre d’un combat de boxe-lutte présenté au Stadium de Moncton.

Le journaliste Roger Fougère, présent pour ce combat hautement médiatisé dans l’Évangéline, avait d’ailleurs ceci à nous raconter dans son compte-rendu.

«Yvon Durelle a montré à la nombreuse foule présente pour ce combat qu’il pouvait encore porter les gants en se lançant à l’attaque dès la première ronde. Stasiak ne pouvait riposter contre l’attaque de son adversaire, si ce n’est qu’avec ses pieds ou ses prises illégales. À la fin du troisième round, la figure de Stasiak n’était que du sang tandis que Durelle continuait à porter sa vengeance.»

«C’est au milieu de la quatrième ronde que Stasiak est parvenu à prendre Durelle en défaut et à lui infliger un coup de pied. Les seconds de Stasiak, El Gaucho et Ripper Leone, ont sauté dans l’arène pour porter secours à leur protégé alors que Larry Chene venait à la défense de Durelle. En un clin d’œil, Durelle et Chene avaient nettoyé l’arène tandis que l’arbitre accordait la victoire à Durelle par disqualification de Stasiak.»

Pour la petite histoire, sachez que Larry Chene est décédé 41 jours plus tard dans un accident d’automobile.

Un souvenir des Jeux du Canada

Il y a 40 ans aujourd’hui, le 12 août 1981, Dianna Prosser procurait une médaille de bronze au saut en hauteur pour le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada de Thunder Bay. La sauteuse d’Oromocto y était allée d’un bond de 1,74 mètre.

Ce même jour, l’Acadien Robert Landry a terminé en quatrième place dans l’épreuve du saut en longueur avec un saut de 6,69 mètres, ratant le podium de quelques centimètres. Robert, qui est aujourd’hui le directeur général du club de golf de Tabusintac, a également fait sa marque dans le baseball et le hockey.

Le bon et le moins bon

Mon p’tit bonheur de la dernière semaine a été d’apprendre la sortie prochaine de Gorgée, une biographie consacrée à l’unique Roberto Bob Bissonnette, l’ex-hockeyeur devenu chanteur que nous avons malheureusement perdu il y a cinq ans dans un accident d’hélicoptère.

Ce livre promet d’être fort intéressant, particulièrement en anecdotes. L’auteur de l’ouvrage est Marc Brassard, un confrère du quotidien Le Droit que j’aime bien et qui était aussi un bon ami de Roberto.

En passant, avec tous les liens d’amitié que Roberto a tissés dans le Nord-Est de la province après avoir porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst et des Acadiens de Caraquet, j’ai comme le sentiment que plusieurs copies du livre vont se retrouver sous l’arbre de Noël cette année.

Pour ce qui est de la fois où quelqu’un «aurait dû, ben dû, donc dû, farmer sa grand’yeule», mon choix va aux Maple Leafs de Toronto pour l’embauche de l’entraîneur des gardiens Dusty Imoo.

Certes, le président Brendan Shanahan a corrigé le tir en limogeant rapidement Imoo et en présentant des excuses. Mais le fait demeure qu’Imoo, un individu qui approuve sans gêne des publications racistes, homophobes, transphobes et anti-vaccins dans les médias sociaux n’aurait jamais dû être considéré pour le travail.

Après le Canadien de Montréal et la sélection du délinquant sexuel Logan Mailloux en juin, je suis pas mal certain que la LNH se serait passée itou d’Imoo.