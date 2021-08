Les Haché dit Gallant, pionniers de l’Île-du-Prince-Édouard

Michel Haché dit Gallant et son épouse Anne Cormier ont la distinction d’être la première famille acadienne à s’installer à l’Île-du-Prince-Édouard, au tout début de cette colonie française qui s’appelait île Saint-Jean. Grâce à leurs innombrables descendants, Gallant est le nom de famille le plus répandu de la province, et les Haché sont très nombreux au Nouveau-Brunswick.

Les origines du patriarche sont encore nébuleuses.

La première mention fiable sur lui est le recensement de Beaubassin de 1686, dans lequel on peut lire: «Michel Larché, 22 ans, domestique chez Michel Le Neuf de la Vallière.» Ce dernier avait été nommé commandant de l’Acadie en 1678 et s’était installé dans la région de Beaubassin dont il était seigneur à la suite d’une concession de «dix lieux carrés» octroyée par le gouverneur Frontenac deux ans plus tôt.

Comment Michel Haché dit Gallant s’est-il retrouvé à Beaubassin en tant que «domestique» du commandant de l’Acadie? Plusieurs tentatives d’explications ont été faites au fil des ans, mais rien n’a encore été prouvé.

On a d’abord avancé que son nom d’origine était «Larché» et que son père – Pierre – venait de Montdidier, en France. Cette hypothèse est maintenant rejetée.

Une autre théorie proposée est qu’il est né à l’île Royale (Cap-Breton), ses parents ayant été Louis Haché et Marguerite Naviguan de La Rochelle. Les registres de La Rochelle indiquent que le couple a eu deux enfants à «Lisle de Lacadie», mais Michel n’est pas mentionné. Dans le recensement de 1728 de l’île Saint-Jean, Michel Haché dit Gallant dit être né en Acadie, sans plus de précision.

Un lien avec la famille Vallière a aussi été soulevé, soit le baptême en 1668 à Trois-Rivières, au Canada, d’un enfant nommé Michel, fils d’un Français et d’une autochtone. Michel Le Neuf de la Vallière vivait à cette époque à Trois-Rivières, où son père, Jacques Leneuf de La Poterie, était gouverneur.

Mais encore là, rien ne prouve qu’il s’agissait de notre personnage principal.

Michel Haché dit Gallant savait lire et écrire et il signait «Michel Haché». Mais dans plusieurs documents le nomment de différentes façons. «Gallant» est un surnom devenu plus tard le nom de famille de plusieurs descendants.

Vers 1690, Michel Haché épouse Anne Cormier, fille de Thomas Cormier, pionnier de cette famille acadienne, et de Marie-Madeleine Girouard. Ils auront 12 enfants, 7 garçons, 5 filles; plusieurs fonderont eux-mêmes et elles-mêmes des familles.

Michel Haché devient un fermier assez aisé. Il est aussi charpentier, négociant, navigateur.

En 1713, la France cède l’Acadie à la Grande-Bretagne et la famille Haché dit Gallant-Cormier songe à quitter la région de Beaubassin. Michel va d’abord à l’île Royale, qui est restée française, mais ne donne pas suite à cette idée, comme bien d’autres Acadiens.

Puis, en 1720, la France décide de fonder une colonie à l’île Saint-Jean. Plusieurs engagés arrivent du vieux continent alors que les Acadiens sont encouragés à se joindre à l’aventure. Michel Haché répond à l’appel. Avec sa femme et certains de ses enfants, il s’installe au nouvel établissement de Port-la-Joye, près de la ville actuelle de Charlottetown, qui deviendra la capitale de la colonie. Dans les années qui suivent, tous ses 12 enfants, dont certains ont déjà fondé une famille, seront réunis à l’île Saint-Jean.

Michel, fils aîné de Michel Haché, repartira à la région de Beaubassin d’où il sera déporté en Georgie, seul avec son fils Joseph. Après la guerre de Sept Ans, les deux aboutissent à Bordeaux, où ils mourront sans revoir leur famille.

Michel Haché dit Gallant devient un personnage important à Port-la-Joye. Il est capitaine du port et possède deux goélettes.

En 1735, après une longue vie, Michel Haché dit Gallant meurt noyé, la glace ayant cédé sous ses pieds. Il a 73 ans.

Dix ans plus tard, la quiétude relative qui régnait dans la colonie laisse place au chaos. La guerre a repris entre la France et la Grande-Bretagne. La garnison de Port-la-Joye est rappelée. Les familles acadiennes se réfugient à l’intérieur des terres. Après la capture de Louisbourg, en 1745, Port-la-Joye est brûlé par les soldats britanniques.

Puis, vient le Grand Dérangement. Les familles de 9 des 12 enfants de Michel Haché et Anne Cormier en sont victimes. Après les errances terminées, le clan sera écartelé entre la France, le Canada, la Louisiane, Saint-Pierre et Miquelon et ailleurs.

Quelques membres de la famille reviendront à l’île Saint-Jean, où le nom de Gallant s’imposera. Au Nouveau-Brunswick, ce sera surtout le patronyme Haché qui sera en usage, sauf quelques Gallant de l’île qui s’installèrent au fond de la baie des Chaleurs.