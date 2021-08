Au grand écran

The Vault: le film espagnol qui n’est pas le nouveau Ocean 11

Ne vous laissez pas berner par le personnage de Thom quand, dans The Vault (Netflix), il affirme ne pas être Danny Ocean. La vérité, c’est que cette production espagnole essaie très fort d’être la version européenne du classique Ocean 11 (2001), sans y parvenir.

Thom (Freddie Highmore, des séries Bates Motel et The Good Doctor) est un brillant étudiant britannique que plusieurs multinationales souhaitent embaucher. Or Thom n’est pas à la recherche d’une carrière, mais bien d’un défi.

La curiosité de Thom est piquée quand il est approché par des pilleurs d’épaves dont le butin a été saisi et stocké dans la voute de la Banque d’Espagne – réputée pour être la chambre forte la plus impénétrable de la planète.

Pour parvenir à ses fins, Thom et la joyeuse bande de braqueurs tenteront leur chance alors que la Coupe du monde de soccer 2012 constitue une bienvenue distraction.

Résolument européen

Tourné en plein coeur du centre-ville de Madrid, The Vault s’appuie sur une distribution à l’image du multiculturalisme européen.

Aux côtés de l’Anglais Highmore on retrouve la Franco-Catalane Astrid Bergès-Frisbey, l’Espagnol Luis Tosar et l’Irlandais Liam Cunningham.

Tout ce beau monde alterne de l’espagnol à l’anglais en passant par l’italien dans des discussions qui ont lieu dans des galeries d’art et des terrasses urbaines privées, sur fond de foot. Rafraîchissant et résolument européen!

Convenu

Le hic, c’est que The Vault est un film extrêmement convenu. Tous les moments clés de l’oeuvre de Jaume Balagueró (l’homme qui nous a donné le sublime film d’horreur REC) sont télégraphiés.

Dans un genre qui repose presque entièrement sur ses coups de théâtre, voilà un bien vilain défaut. D’autant plus que le scénario est rempli d’incohérences.

Un peu de charisme des comédiens principaux aiderait aussi. Bergès-Frisbey est particulièrement assommante alors que Highmore, bien que talentueux, ne parvient pas à porter le film sur ses frêles épaules.

The Vault est sauvé par la qualité de ses images et les quelques bons moments de tension, mais ça ne suffit pas à en faire le nouveau Ocean 11. Loin de là.

Aftermath: un suspense générique, cliché et stupide

J’ai rarement vu un suspense aussi générique, cliché et stupide qu’Aftermath (Netflix).

Nathalie (Ashley Greene) et Kevin (le Canadien Shawn Ashmore) forment un couple qui croule sous les problèmes, la première ayant été infidèle alors que le second est profondément affecté par le suicide récent de son frère.

Déterminés à s’offrir un nouveau départ, les deux jeunes emménagent dans une maison luxueuse.

Le hic, c’est qu’un meurtre suivi d’un suicide a été commis quelques mois plus tôt dans la demeure. Et que Nathalie est témoin de phénomènes étranges dès le premier jour de leur déménagement.

Le nouveau logis serait-il hanté?

Cliché sur cliché

En temps normal, je n’aurais pas accordé deux minutes de mon temps à un film dont le résumé est aussi convenu. Surtout pas à titre de chroniqueur. Mais la présence au générique de Greene et d’Ashmore a piqué ma curiosité.

J’ai vu Ashmore dans quelques films d’horreur intéressants ces dernières années (Devil’s Gate, Frozen, de même que la série The Following, avec Kevin Bacon).

Pour ce qui est de Greene, j’étais surtout curieux de voir ce qu’elle était devenue, dix ans après avoir connu la gloire dans la saga Twilight pour ensuite tomber dans l’anonymat.

Je me suis donc lancé. Et j’ai regretté mon choix pour les interminables 114 minutes qui ont suivi.

Des «fantômes» qui jouent avec les thermostats? Qui font couler les robinets? Qui actionnent le tourne-disque sans avertissement? Des branches d’arbre qui frappent dans une fenêtre?

Peut-on imaginer une maison hantée aussi peu originale?

On dirait une histoire écrite par un élève de 10e année qui emprunte aux trois ou quatre films d’horreur qu’il a vus dans sa vie…

Sans surprise, la scénariste Dakota Gorman en est à ses débuts à Hollywood. Que son navet ait été adapté à l’écran me dépasse totalement.

Dépourvu de bon sens

À la défense de Gorman, elle tente de distinguer son oeuvre des centaines de films au scénario identique en sortant un lapin de son chapeau dans les 20 dernières minutes.

Elle fait aussi l’effort d’ancrer sa menace dans le réel – ce que j’apprécie généralement.

J’avoue qu’à ce moment, la tension est intéressante. Mais bon Dieu que l’explication du «fantôme» n’a aucun sens. Ridicule et stupide.

Il s’agit d’une autre de ces tentatives où le désir de surprendre le public prime sur la crédibilité de l’histoire et le gros bon sens.

Je vous en conjure, ne faites pas la même erreur que moi: investissez votre temps ailleurs.