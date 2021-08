La quête de la majorité à prix fort!

À peu près la seule surprise dans la décision de Justin Trudeau de déclencher des élections, c’est qu’il ait choisi la jour de la Fête nationale de l’Acadie pour le faire. Pour le reste, tout le monde savait depuis le budget d’avril dernier qu’à moins que la pandémie ne vienne dérailler les plans des libéraux, les Canadiens seraient appelés aux urnes tard cet été ou à l’automne.

Tout comme Blaine Higgs, Trudeau va tenter de profiter de la pandémie pour obtenir un mandat majoritaire.

Contrairement à son homologue néo-brunswickois, Justin Trudeau n’a cependant pas tenté de justifier son appel aux urnes en prétendant qu’il fallait ramener la stabilité à Ottawa. Il n’a pas non plus tenté de manufacturer de toutes pièces une crise politique avant de déclencher les élections.

Cela n’a rien de surprenant. En imitant Higgs de la sorte, Justin Trudeau aurait pour ainsi dire renié la plateforme même sur laquelle il compte se faire réélire. En prétendant que leur statut minoritaire les a empêchés de gouverner comme ils le voulaient, les libéraux auraient essentiellement laissé entendre que c’est l’opposition qui les a obligés à dépenser sans compter dans le dernier budget.

Les libéraux, bien sûr, ne veulent pas partager avec l’opposition le mérite de mesures populaires comme leur programme national de garderie, les dépenses de relance économique ou la bonification des prestations de la Sécurité de la vieillisse pour les plus âgés parmi nos aînés. À tort ou à raison, ils sont persuadés que leur prodigalité les récompensera généreusement le 20 septembre prochain.

Au total, le budget d’avril dernier a annoncé pour environ 130 milliards $ en dépenses supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Cela en fait l’une des plateformes électorales les plus coûteuses dans l’histoire du Canada. Et la facture n’a fait que grimper depuis.

Dans un sens, les Canadiens peuvent se compter chanceux qu’Ottawa était en si bonne posture financièrement au moment où la pandémie a frappé. Il est dommage, cependant, que les libéraux aient choisi d’abuser de cet atout pour tenter de s’acheter une majorité à prix fort.

En bout de ligne, Ottawa aura probablement ajouté environ

500 milliards $ à sa dette une fois la pandémie derrière nous. Malgré cela, les libéraux nous disent de ne pas nous inquiéter car les taux d’intérêts sont très faibles.

Mais les Canadiens ont raison de s’inquiéter. Ce n’est pas parce qu’Ottawa peut se permettre d’emprunter autant d’argent que tout cela ne coûte rien. Le tsunami d’encre rouge versé par Ottawa est de l’argent qui ne sera pas disponible pour répondre aux autres priorités des Canadiens, comme le financement à long terme de la santé, le grand négligé du dernier budget.

Alors qu’ils tourneront leur regard sur l’avenir pendant la campagne électorale, les Canadiens devront réfléchir aux conséquences d’un gouvernement fédéral aux reins désormais beaucoup moins solides. Cet exercice sera particulièrement important pour les résidents des provinces moins nanties et rapidement vieillissantes comme le Nouveau-Brunswick.

Historiquement, le Nouveau-Brunswick a toujours bénéficié d’un gouvernement fédéral fermement engagé à partager la richesse à travers le pays.

Le Nouveau-Brunswick compte sur Ottawa pour défrayer près de 40 pour cent des coûts de ses programmes. Son économie dépend de plus en plus de l’argent dépensé par ses retraités, dont environ la moitié est directement financée par le gouvernement fédéral. Nous devenons donc de plus en plus vulnérables aux sautes d’humeur d’Ottawa et du reste du Canada.

Pour les Néo-Brunswickois, la question de l’urne le 20 septembre prochain devrait être: qui sera vraiment là pour nous quand les choses vont se corser dans les années à venir?