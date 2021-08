Le grignotage de fin de soirée fait-il engraisser?

Qu’en pensez-vous? Croyez-vous que les aliments que l’on consomme en soirée sont la cause du gain de poids? Eh bien, la réponse est à la fois non et oui!

Rappelez-vous que c’est la somme de toutes les calories ingérées au cours d’une même journée qui est responsable (ou non) de la prise de poids. Mais pourquoi alors met-on en cause la collation du soir? Sans doute parce qu’il s’agit du dernier repas de la journée.

Les fringales de fin de soirée posent problème, car lorsque la fatigue physique et mentale se fait ressentir, on a tendance à manger. Et l’on sait qu’un cerveau fatigué n’a plus la capacité de réfléchir de façon rationnelle. On a faim et on opte pour la facilité: on ingère des choses telles que biscuits, croustilles, crème glacée ou aliments prêts à servir à réchauffer au micro-ondes. Pourtant, aucun aliment ne pourra recharger la batterie. Seul un sommeil de qualité pourra vous énergiser.

La faim de fin de soirée est aussi liée à une fausse faim. Quand on s’allonge confortablement sur le divan devant la télévision, on est souvent pris d’une soudaine envie de grignoter. Plusieurs stimuli en sont parfois la cause, par exemple la fatigue, une publicité alimentaire, quelqu’un qui cuisine ou qui mange tout près de vous, ou l’ennui tout court. Résultat? Par réflexe ou par habitude, on se lève pour chercher quelque chose à manger, on retourne au salon et on ingère des calories superflues sans trop s’en rendre compte!

La soirée représente également une période de calme pour plusieurs. Il s’agit souvent du seul moment de la journée où l’on met le frein et où l’on se retrouve seul avec soi-même. C’est aussi à ce moment-là que surgissent nos pensées négatives de la journée et où l’on a très envie de «manger nos émotions».

Comment peut-on limiter le grignotage de fin de soirée? Ces quelques conseils vous aideront à changer la mauvaise habitude:

Dans votre journal, dressez la liste de vos émotions, et voyez si certaines fringales y sont liées. Le fait d’en prendre conscience est déjà une victoire en soi, puisque cela vous permet de mettre en place des stratégies d’évitement.

Établissez la liste des aliments que vous consommez sur une période de quelques jours, et voyez si votre routine alimentaire est en cause. Si vous remarquez que vous sautez des repas, que vous consommez trop peu de calories ou que vos repas sont mal équilibrés, il se peut fort bien que ces trois facteurs expliquent vos fringales de fin de soirée.Changez d’activités, tout simplement. La fausse faim est souvent liée à des activités particulières, comme regarder la télévision! Pour éloigner les fringales, brisez le cycle: allez faire une marche, lisez un livre, faites de la méditation, préparez votre menu de la semaine, faites de la préparation de repas, ou brossez-vous les dents.

Hydratez-vous. On méprend souvent la soif pour la faim. Buvez un verre d’eau et voyez si la faim passe au bout de 15 minutes. De plus, l’acte de porter à sa bouche un verre d’eau aromatisée ou une tasse de tisane est parfois aussi satisfaisant que des aliments. Ces liquides ont aussi l’avantage d’être sans apport calorique!

Allez vous coucher dans votre lit! Si vos envies de grignoter apparaissent une heure avant d’aller vous coucher, préparez-vous donc à aller dormir à ce moment-là… Vous dormirez d’autant mieux et vous serez plus énergique le lendemain.

Envie de sucré? Optez pour des fruits au lieu d’une barre tendre ou de biscuits! Envie de craquant? Optez pour des crudités au lieu de croustilles. Envie de fraîcheur? Optez pour du melon d’eau ou un yogourt grec au lieu de crème glacée. Ces quelques substitutions élimineront de nombreuses calories!

Cela dit, l’action de grignoter en soirée vous fera prendre du poids uniquement si le nombre de calories que vous ingérez dépasse vos besoins caloriques de chaque jour. Et si par hasard il arrivait que vous ayez une «vraie faim»? Tournez-vous vers des aliments nourrissants, notamment des céréales riches en fibres, une boisson de soya; du yogourt grec, des fruits et du fromage; une rôtie et du fromage faible en matières grasses, ou du fromage cottage et des fruits.