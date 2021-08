Votre télé sur le net

J’ai vu pour vous

Outer Banks – Saison 2 (Netflix)

La première saison de cette série, lancée au printemps 2020, m’avait charmé. Elle raconte l’histoire de cinq adolescents débrouillards d’une petite communauté insulaire de la Caroline du Nord qui partent à la recherche d’un mythique trésor. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls sur les traces du magot, ce qui rend leur chasse aussi compliquée que dangereuse. La deuxième saison reprend immédiatement après la première. John B (Chase Stokes) est recherché pour meurtre et abouti aux Bahamas avec Sarah (Madelyn Cline). Pendant ce temps, JJ, Pope et Kiara sont approchés par une femme mourante afin qu’ils l’aident dans sa quête d’une immense croix en or aux vertus médicinales légendaires. Mais encore une fois, nos chercheurs amateurs de trésors doivent rivaliser de vitesse avec le père et le frère de Sarah, qui sont prêts à absolument tout pour mettre la main sur la croix. Historiquement, les deuxièmes saisons d’une série télévisée sont inférieures à l’originale. On l’a vu plus tôt cette année avec la série mexicaine Who Killed Sara? Outer Banks est toutefois l’exception qui confirme la règle. J’ai été émerveillé par la capacité des scénaristes de pondre une suite aussi enlevante. Chaque épisode est réussi dans le sens où les enjeux sont toujours élevés et que les chances de notre petit quintette de s’en sortir frôlent pratiquement le zéro. Bien sûr, certains éléments du scénario sont un peu tirés par les cheveux, mais au final, il est impossible de ne pas s’attacher et de souhaiter le succès de cette bande de rebelles qui rit au nez de l’autorité (et de leurs parents). À voir sans modération, ne serait-ce que pour les magnifiques paysages de la Caroline. (4/5)

À surveiller cette semaine

l Brand New Cherry Flavor – (Netflix) (En ligne depuis vendredi)

En 1996, l’auteur Todd Grimson a lancé un livre devenu culte sur les coulisses du cinéma. Cette adaptation raconte l’histoire de Lisa (Rosa Salazar, de la franchise Maze Runner), une jeune femme qui débarque en Californie pour tourner son premier film et pour qui tout part en vrille après qu’elle ait fait confiance à la mauvaise personne.

l Shark Beach with Chris Hemsworth – (Disney+) (En ligne depuis vendredi)

S’inspirant probablement du fantastique succès que connaît la «Shark Week» de Discovery Channel depuis des années, Disney+ et National Geographic proposent depuis vendredi quelques documentaires sur le sujet dont celui-ci dans lequel l’interprète de Thor explore comment requins et humains peuvent vivre en harmonie.

l The Chair – (Netflix) (En ligne vendredi)

L’inimitable Canadienne Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) est la tête d’affiche de cette série de six épisodes qui fait dans l’humour très sarcastique. Oh interprète la doyenne de la faculté d’une prestigieuse université américaine qui tente de sortir d’un mauvais pas un collègue récemment devenu veuf.

l Sweet Girl – (Netflix) (En ligne vendredi)

Jason Momoa prend une pause de l’univers cinématographique DC – dans lequel il interprète Aquaman – et tient la vedette de ce film d’action dans lequel un homme devient la cible d’une puissante entreprise pharmaceutique après avoir tenté de révéler au grand jour les sombres secrets de la compagnie.