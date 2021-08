À travers les yeux de William

«Je m’appelle William; je suis le p’tit gars de 6 ans à Hugo, et tout ce que je vais vous raconter est vrai. Vous demanderez à papa, il va vous le dire. Cet été, je n’étais pas censé venir aux Îles, mais à la dernière minute, papa trouvait qu’il en avait grand besoin. Encore une fois, je vais me souvenir longtemps de ma visite ici.

Premièrement, ma p’tite sœur et moi on a été poignés dans une auto pendant toute une journée à jouer sur l’iPad, à regarder des films de Batman et à s’écœurer. Une journée de rêve… Après, on a pris le bateau de nuit; c’est tellement beau, une traversée quand tu dors. Un merci spécial au traversier, le Madeleine, qui a passé la nuit à appeler des gens dans les haut-parleurs. Ça aide à bien se reposer…

Mon voyage a commencé par une très mauvaise nouvelle: l’Aquarium des Îles est fermé pour l’été! L’année passée, c’était mon coup de cœur. J’avais donc très hâte d’y retourner. Même que quand maman m’a appris qu’on allait aux Îles, j’ai crié: “Yeah! On va à l’Aquarium!, avant de mentionner que j’étais content d’aller voir papi et mamie.

Mais maman, peut-être qu’ils vont nous faire une surprise et ouvrir avant qu’on reparte de chez mamie?

Non, c’est vraiment fermé.

On le sait pas, hein? Ça se peut que ça ouvre, hein? On le sait pas. On verra, hein?

…

La première journée, je suis allé sur un quai et j’ai ramassé beaucoup d’étoiles de mer… mortes. Mais, comme on m’a expliqué à l’Aquarium l’année passée que si l’on coupait une patte à une étoile de mer, elle pouvait vivre quand même, je pense que si l’on remet ces étoiles-là dans l’eau, elles vont arrêter d’être mortes. Logique. En attendant, je les ai toutes mises dans un vieux bol de crème glacée vide que papi m’a donné. Il faut juste que je les laisse sur le perron parce que ça pue.

Plus tard, on est allé faire un tour chez les tantes à papa. Moi, je n’avais pas vraiment le goût d’aller les voir au début parce que j’étais beaucoup trop gêné. Mais là, papa était déjà là-bas et il m’a appelé de chez elles pendant que je jouais avec ses anciens bonshommes de lutte:

Traverse donc chez mes tantes. J’ai quelque chose pour toi. Une surprise, mais faut que tu viennes la chercher.

OK, mais… je sais que d’habitude, j’ai pas le droit de jouer sur l’iPad, mais est-ce que je vais pouvoir montrer mon nouveau jeu à mamie en revenant?

…

OK, mais viens-t’en!

Je pense que je suis trop vite pour papa.

J’ai traversé. Deux biscuits à la mélasse, quinze crottes au fromage et un verre d’eau plus tard, j’étais conquis. Je n’étais plus rouge de gêne, mais plutôt orange de chips. Pendant qu’on était là, papa m’a emmené visiter la grande maison en me racontant plein d’histoires qui commençaient par “Quand j’étais petit, je venais toujours ici”. La maison est vraiment vieille. Plus vieille que papa même.

Le lendemain, je suis allé sur la plage. Papa m’a dit que ça s’appelait la Dune du Sud. En m’y rendant, j’ai demandé:

Est-ce que l’Aquarium est ouvert aujourd’hui?

Non, William, il ne va pas ouvrir.

En tout cas, si jamais il ouvre, toi pis maman vous allez me le dire pis on va y aller. Ok?

…

Arrivés sur la plage… j’étais bien. Vraiment bien. Ce n’était pas comme chez nous, à Varennes, ou chez grand-maman, à Montréal. Je pouvais enfin regarder au loin, marcher et courir partout. Je pouvais me perdre dans mes pensées, rêver, tout réinventer. C’est comme si, enfin, la place où je suis me permettait d’être moi-même complètement. Ça faisait du bien…

J’y ai vu mes premiers soleils de mer de l’été. Je ne sais pas pourquoi papa s’entête à appeler ça des «soleils de mer». Ce sont des méduses! Je le sais: ils me l’ont dit à l’Aquarium l’année passée. En plus, si c’était vraiment des soleils, l’eau serait pas mal plus chaude que ça. J’en ai même vu une sur le bord de l’eau. Avec ma super pelle de Spiderman, je l’ai touché pis elle était vraiment molle. Sans faire exprès, je me suis pris la jambe dans un long fil de méduse. Je l’ai enlevé et ça n’a même pas fait mal. Moi, je pense que les grands exagèrent leurs histoires de méduses qui brûlent la peau.

Le soir, papa est venu me déranger pendant que j’essayais de faire semblant de dormir:

Papa et maman s’en vont. Papi et mamie sont en haut s’il y’a quelque chose. Ok?

Vous allez où?

Aux Pas Perdus.

…

Quoi?

Comme si j’allais quelque part pis que je mettais mes pieds dans l’eau. Après, je ferais des traces en marchant pis que plus tard, les traces auraient séché?

J’aurais des pas perdus.

…

Je pense que je suis trop vite pour mon papa.

J’ai aussi monté sur une montagne qui s’appelle La butte du vent. Papa m’a encore raconté plein d’histoires qui commençaient par “Quand j’étais petit, j’étais toujours ici”. À croire que papa n’était jamais chez lui quand il était petit. Il m’a dit que lui et Guillaume à Johnny arrêtaient au dépanneur acheter des cochonneries et allaient se bourrer la face dans le sucre sur le top de la montagne/butte du vent. J’ai déjà hâte de retourner là, parce que je vais m’en souvenir de cette histoire-là. Comme je vous disais, je suis trop vite pour mon papa.»

Le fruit ne tombe jamais bien loin de l’arbre. Ce p’tit gars-là, c’est mon p’tit mousse, William, un brillant et sensible garçon de 6 ans.

Ce qui est beau avec ça, c’est que toutes ces anecdotes-là sont vraies et auraient pu être les miennes. Moi aussi je rêvassais la face dans le vent, les yeux au loin dans la mer. Moi aussi j’aimais profiter de mon droit de liberté que m’accordaient mes six ans, mais surtout, surtout, de cette liberté que m’accordait et m’accorde encore aujourd’hui mon petit coin de pays. L’endroit qui nous permet probablement le plus, à William et à moi, d’être complètement nous-mêmes.

D’ailleurs, je me demandais… est-ce que l’Aquarium est rouvert?

On se r’parle!