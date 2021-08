Le grand tintamarre de Justin

La mise en scène était idyllique: un beau jeune premier ministre, accompagné de sa belle jeune épouse et de leurs trois beaux enfants, marchant main dans la main dans une belle allée fleurie sous un beau soleil festif du 15 août, en direction de la majestueuse résidence vice-royale du Canada, devant un parterre de journalistes endimanchés (généralement plus friands de faux pas et de pelures de banane).

Tenez, l’affaire était à ce point importante que le Réseau d’information de la Cibici française avait ressorti de ses boules à mites de vieux dinosaures politiques ébaubis pour seconder les commentateurs loquaces habituels; et cet aréopage aussi prévisible dans ses analyses qu’une minuterie de micro-ondes.

L’heure était à la bonne humeur et à la fébrilité festive, comme des invités aux noces attendant l’arrivée des nouveaux mariés.

Un œil non averti aurait même pu croire qu’on s’apprêtait à lancer les célébrations de la fête nationale de l’Acadie!

Mais non.

C’était le lancement de la campagne électorale fédérale!

* * *

Le premier ministre Trudeau était donc allé tâter le terrain en sirotant une tisane inuit avec la nouvelle SuperNounou bilingue du Canada.

Pendant ce temps, les médias poireautaient en échangeant des banalités essayant de déterminer ce que serait le fil conducteur des nouvelles du jour. Les paris étaient ouverts, puisque ces mêmes médias nous tannent depuis des semaines en nous prédisant une élection, ses thèmes, ses enjeux, et même ses résultats (qui varient selon l’humeur du jour).

Finalement, Justin Trudeau est revenu, s’est avancé au micro et a annoncé au pays LA nouvelle que tout le monde commentait depuis déjà trois heures. Pour les scoops, on repassera!

Sa nouvelle: il ne s’était pas contenté d’une tisane à la ronce petit-mûrier dont l’arrière-goût rappelle si heureusement l’érable du Canada, il avait aussi demandé la permission de caller une élection!

Grâce qui lui fut royalement accordée, la monarchie britannique étant généreuse de nature, dit-on. La preuve: quand les Acadiens ont demandé des excuses royales, la reine n’a pas hésité à reconnaître que… que… que’que chose s’était passé du temps d’Évangéline qui avait eu le tort de penser qu’on retrouverait pas son Gabriel!

Quoi c’est que le monde a tant à chialer about ça?, ululait la reine, apparence, au château de Windsor.

OK, c’est pas le meilleur exemple. On s’en reparlera une autre fois.

* * *

Donc. Contrairement à ce que supputaient erronément les médias au sujet du déclenchement des élections, le premier ministre ne l’a pas justifiée en se rabattant sur le fait que les partis d’opposition bloquaient l’action du gouvernement au parlement, mais il a plutôt insisté sur la nécessité pour le gouvernement d’obtenir un mandat majoritaire afin de poursuivre ses actions en cette période de pandémie. Excellent!

Apprécions cet art de retourner un argument négatif en sa faveur! Chapeau.

En revanche, on ne peut pas en dire autant de ses habiletés de communication en français. D’entrée de jeu, un interminable laïus au sujet de l’Afghanistan, livré en anglais seulement. J’attendais un bout de phrase déclamée en français magané, comme d’habitude, mais non. Juste en anglais. Il s’est peut-être dit que ça n’intéresserait pas les francophones, anyway, réputés fermés sur eux-mêmes et animés d’instinct tribaux ataviques selon de mauvaises langues étrangères.

Comme cela se passait un 15 août, jour de la Fête nationale de l’Acadie, c’est encore plus insultant. Et ça me remet en mémoire sa fameuse bévue commise à Saint-Jean, Niou-Brunswick, il y a quelques lustres, pour vanter les atouts des écoles bilingues… que les Acadiens avaient combattues pendant des décennies! Décidément, il n’a pas appris sa leçon linguistique.

* * *

Bon, la joute électorale ne fait que commencer. Les autres chefs sont tous montés au micro, comme on dit monter au créneau, pour tenter d’écrapoutir Justin Trudeau, mais, franchement, même si ce dernier n’a pas été à la hauteur qu’on est en droit de s’attendre d’un premier ministre, ses adversaires politiques n’ont rien dit de suffisamment transcendant pour passer à l’histoire eux non plus! Match nul, donc.

Attendez-vous donc, pendant les prochaines cinq semaines, à entendre tout ce beau monde se fustiger mutuellement tout en nous promettant monts et merveilles. À les entendre, ils ont tous LE secret pour mettre fin à la pandémie, relancer l’économie, assurer la viabilité de l’environnement, régler les problèmes climatiques, apaiser la colère autochtone, créer des logements abordables et réinventer le bouton à quatre trous!

Au fil des jours, des erreurs de l’un ou l’autre, de certains sondages, ou encore de l’évolution de la situation mondiale, la campagne prendra des couleurs différentes. Rien n’est joué.

On verra ce qu’il adviendra du grand tintamarre que Justin Trudeau a déclenché pour le meilleur ou pour le pire.

* * *

AFGHANISTAN

Cette semaine, je voulais vous parler de l’Afghanistan. Je sais que ce n’est pas un sujet rigolo, que c’est loin, que c’est plate, surtout en cette période de barbecues et de retrouvailles post-confinement. Mais, ce qui se passe en Afghanistan devrait tous nous interpeller.

L’Afghanistan, c’est un précipice sur le bord duquel se tient debout l’humanité.

La chute de Kaboul et le retour des Talibans ne peuvent qu’inspirer de l’horreur. Les forces démocratiques occidentales ayant déguerpi depuis quelques semaines, on savait tous que l’inéluctable avancée des Talibans signifiait la fin de la récréation.

Entendre aujourd’hui les mêmes dirigeants occidentaux, jurer, la main sur le cœur, qu’ils feront tout pour aider les femmes, les enfants, les interprètes et les autres laissés-pour-compte de ce pays, résonne comme un blasphème devant la Vie qu’ils abandonnent ainsi aux mains de barbares aussi ignares que faire se peut en ce début de troisième millénaire.

J’ai honte. Honte de l’incurie du monde. Du monde occidental surtout qui se pique pourtant de liberté, de respect des droits de la personne et d’amour infini pour ses enfants et les laissent tomber comme des rebuts.

Un porte-parole Taliban, à qui une journaliste demandait si les Talibans avaient changé, a répondu calmement, mais fermement, que les Talibans appliquaient toujours la charia littérale et intégrale.

Ce qui laisse présager du pire. Pleurons.

Han, Madame?