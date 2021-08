Merci pour tout Sylvio.

Ça me fait toujours beaucoup de peine de voir disparaître des athlètes de haut niveau. Particulièrement quand il s’agit d’athlètes dont j’ai eu la chance de croiser la route.

Je ne vous ne les nommerai pas tous, mais disons que le décès du boxeur Yvon Durelle en 2007, puis celui du hockeyeur Luc Bourdon, l’année d’après, m’ont grandement marqué. Comme eux ont d’ailleurs marqué l’imaginaire de l’Acadie entière.

La disparition du lanceur Rhéal Cormier, plus tôt cette année, est toute aussi importante.

Mais voilà que le maudit destin a voulu qu’un autre grand nom vienne s’ajouter à cette liste, mardi. Celui de Sylvio Bourque. Le plus grand tireur du poignet dans l’histoire du Canada. Un gars qui aimait forcer.

Un des rares, avec peut-être Luc Bourdon, Jean-Yves Thériault, Rhéal Cormier, Patty Blanchard, Joël Bourgeois, Geneviève Lalonde, Roland Melanson, Sean Couturier et Milaine Thériault, qui mérite de voir son nom associé à ceux de Yvon Durelle et Ron Turcotte parmi les plus grands athlètes de l’histoire de l’Acadie.

Ça faisait 43 ans que Sylvio forçait pour nous divertir. Lui et Patty sont probablement les deux athlètes acadiens dont la longévité sur la scène internationale dépasse l’entendement. Imaginez, Sylvio et Patty faisaient déjà partie de l’élite depuis un certain temps quand j’ai débuté en juillet 1985.

Je les ai vus vieillir et ils m’ont vu vieillir. Alors vous comprendrez que ça laisse des traces.

Pour tout dire, j’ai beau avoir recueilli de multiples réactions auprès de ses proches depuis ce matin, j’ai l’impression que ça va me prendre encore un bout de temps avant de réaliser complètement que je ne pourrai plus jamais poser de questions à Sylvio.

En un peu plus de 36 ans, j’ai dû l’interviewer une bonne centaine de fois. En fait, j’ai perdu le compte.

Sans doute un peu comme lui pour le nombre de fois qu’il est grimpé sur un podium, ici et là, sur cette planète qu’il aimait tant.

La dernière entrevue que Sylvio m’a accordée remonte au 27 février 2020, peu de temps avant le début de la pandémie. Il venait tout juste de remporter une médaille d’or aux Championnats nord-américains présentés à Tuxtla Gutiérrez, au Mexique. Avec son fameux bras gauche, bien sûr, et contre des gars qui avaient pour la plupart entre 40 et 45 ans. Lui, il en avait déjà 60.

«J’ai été très surpris de l’accueil dont j’ai eu droit là-bas. C’était pourtant la première fois que j’allais au Mexique. On m’a traité comme si je faisais partie de la royauté. Les organisateurs avaient fait une recherche à mon sujet sur Google et ils savaient que je détenais le record pour le plus de médailles par un Canadien aux Championnats du monde. Je n’ai jamais été autant sollicité pour me faire prendre en photo. On m’a même remis un prix spécial à la fin de la compétition», m’avait-il raconté après sa victoire.

Malheureusement, la pandémie forcera ensuite l’annulation des Mondiaux qui devaient avoir lieu à Batoumi, en Géorgie, en septembre dernier. Toutefois, le mois prochain, il devait se rendre à Orlando, en Floride, pour les Mondiaux de 2021. J’étais donc à la veille de lui parler. C’était déjà prévu dans mon calendrier. Et je suis convaincu qu’il avait déjà une explication toute prête pour m’expliquer comment il comptait améliorer son record de 26 médailles. Il savait comment faire croire qu’il y avait davantage de préparation, de technique et de chance dans ses succès. Jamais il ne parlait de son talent, pourtant si grand.

Plusieurs souvenirs de Sylvio sont remontés à la surface depuis ce matin.

Je me rappelle par exemple de la fois où il avait pris part à un concours d’homme fort au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan. Alors que tous les participants s’étaient présentés à Shippagan avec des bottines et une ceinture d’haltérophilie autour de la taille, Sylvio était arrivé en espadrilles et dans un simple short. Comme je l’avais écrit à l’époque, il détonnait autant qu’un chevreuil dans une partie de bingo au club de l’âge d’or.

«Je n’avais aucune technique. Même qu’à mon premier essai dans l’épreuve de brouette, qui consistait à se promener sur une distance de 10 pieds avec une lourde charge, j’avançais en zigzaguant et je voyais des étoiles tellement je forçais. Je poussais alors une charge d’un peu plus de 1300 livres. J’en arrachais tellement que j’en ai vu qui se moquaient de moi», m’avait-il confié.

«Mais je me suis ressaisi. J’ai d’abord commencé à mieux respirer, ce qui a fait en sorte que j’ai arrêté de voir des étoiles. Et ç’a été de mieux en mieux puisque j’ai finalement gagné dans ma catégorie de poids en soulevant un peu plus de 1800 livres si ma mémoire est bonne. En tout cas, il n’y avait plus personne qui riait. Je suis retourné deux autres fois à Shippagan dans les années suivantes et j’ai gagné chaque fois», avait-il ajouté.

Des anecdotes comme ça, parce que nous avons développé avec le temps une relation spéciale, j’en ai plein d’autres avec Sylvio.

Il y a trois ans, afin de souligner son 40e anniversaire en tant que compétiteur, il m’avait accordé une très longue entrevue qui m’avait permis d’écrire trois textes. Le premier traitait de ses débuts, le second de sa maturité atteinte comme athlète et le dernier de ses succès sur la scène mondiale.

Sylvio y avait été d’une générosité sans fin. C’est pendant cette entrevue que j’ai réalisé à quel point la vie de chaque athlète d’exception est comme un roman.

Je me souviens de cette histoire remontant à 1994, où il était en train de discuter autour d’une table avec trois amis dans le restaurant d’un hôtel à Moscou.

«Deux agents du KGB avec le visage camouflé sont arrivés vers nous et le premier m’a mis son arme dans le visage. J’étais complètement terrifié et je ne comprenais absolument rien de ce qu’il me disait. J’ai alors pensé sortir mon passeport de ma poche pour lui montrer qui j’étais. Tout de suite après, l’interprète russe est venu nous expliquer qu’ils étaient à la recherche d’un gars appartenant à la mafia russe. En tout cas, ils ont finalement trouvé le gars dans l’hôtel et ils n’ont même pas pris la peine de l’arrêter. Ils l’ont tué drette là», m’avait conté Sylvio qui était encore marqué par cette histoire.

Si la COVID-19 a malheureusement ralenti la fréquence de ses exploits et par le fait même nos conversations téléphoniques, il nous arrivait encore d’échanger quelques mots sur Messenger.

En décembre dernier, j’ai organisé un petit sondage non scientifique afin de découvrir via nos lecteurs qui avaient réalisé les plus grands exploits sportifs dans l’histoire du Nouveau-Brunswick. La longévité de Patty Blanchard chez les dames, le règne de 15 ans de Jean-Yves Thériault chez les hommes et les deux conquêtes consécutives des Aigles Bleus de l’Université de Moncton au début des années 1980, au niveau des équipes, ont été couronnés.

Je dois avouer que j’étais bien fier de ces sondages. D’abord parce que les lecteurs ont été nombreux à voter, mais surtout parce que nous avons tous pu replonger dans nos souvenirs.

Sylvio est justement l’un de ceux qui s’étaient prêtés au jeu et voici le court message qu’il m’avait écrit au terme de cette série de textes: «Continue ton travail exceptionnel».

Ce gars-là avait un don pour dire merci.

Merci pour tout Sylvio.