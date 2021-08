Les racines de la musique et de la vie

Je vous propose un retour sur les festivités du 15 août avec l’émission Tableau de Backyard qui célèbre les traditions musicales de l’Acadie. Côté littérature, un ouvrage de Boucar Diouf témoignant de l’importance du monde végétal dans nos vies.

L’Acadie en fête: Tableau de Backyard, Festival Acadie Rock

J’ai eu envie de revenir sur cette production télévisée du 15 août. Elle est toujours disponible sur le web (tou.tv). Sensiblement du même moule que l’émission de 2020, Tableau de Backyard nous fait voyager à travers diverses régions du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et de la Louisiane, en nous présentant une soixantaine d’artistes, principalement des musiciens, aux horizons divers. Le texte de Céleste Godin qui se veut inclusif et pluriel constitue le fil conducteur de cette œuvre télévisuelle. À bord d’une décapotable, l’artiste à la personnalité flamboyante accompagné.e de Xavier Gould a parcouru les différents coins de l’Acadie en visitant notamment les cours arrières des musiciens, donnant ainsi des paysages à couper le souffle. Certains diront peut-être que telle ou telle région aurait pu être davantage représentée, mais je ne veux pas m’aventurer sur ce territoire, laissant les chicanes de clocher à d’autres. Cette année, il est vrai que c’est la Nouvelle-Écosse tout particulièrement le sud-ouest qui est mise de l’avant, soulignant ainsi la région hôtesse du prochain Congrès mondial acadien.

Le violon dans toutes ses couleurs et le côté festif de la culture acadienne ont été au coeur de cette production. Normal vous direz, c’est la fête de l’Acadie. C’est sur les images du violoniste et luthier Alfred Saulnier, de Meteghan Station, sculptant le bois que le rideau s’est levé pour ensuite voyager jusqu’en Louisiane en passant, entre autres, par Charlo, Moncton, Abram-Village, les Îles Tusket à la rencontre de plusieurs violonistes. Un bel hommage plein de fougue à ces violonistes, fondement de la musique acadienne. En mariant le traditionnel et les sonorités plus électroniques, Comté de Clare teinte de modernité ce segment d’ouverture. Ce que j’ai aimé dans cette émission c’est qu’on a pu découvrir des musiciens peut-être un peu moins en vue dans l’espace public. Je pense notamment à Sweet Cecilia de la Louisiane ou encore à Nadine Landry qui s’est jointe à Lisa LeBlanc dans une interprétation de Bonsoir Moreau.

Parmi les moments touchants, la prestation tout en simplicité de Jacques Surette et Mike à Vik, au milieu d’une forêt près de la mer.

Céleste Godin évoque à plusieurs reprises que l’Acadie n’est pas une place, c’est un peuple «c’est du monde comme toi pis moi, les oubliés des uns et les oublieurs des autres».

Or je crois que les oubliés dans cette émission sont les grandes chansons acadiennes rassembleuses, engagées qui suscitent des réflexions et de l’émotion. Je pense notamment à quelques-unes des oeuvres d’Édith Butler, de Calixte Duguay, de 1755, d’Angèle Arseneault, de Marie-Jo Thério et de Zachary Richard pour ne nommer que ceux-là. On a plutôt opté pour des pièces plus folkloriques et festives de certains de ces auteurs-compositeurs.

Autres grandes oubliées: les disciplines artistiques telles que la danse et le théâtre qui forgent aussi la culture acadienne.

La littérature était présente avec le poème de Félix Perkins, Sortir du bois. Pour clore l’émission, on nous amène sur la scène du Festival Acadie Rock, en direct, avec Les Hay Babies terminant ainsi en beauté et en lumière ce périple musical. ♥♥♥½

Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, Boucar Diouf

Mélange de contes, de science, de poésie et d’humour, cet ouvrage de Boucar Diouf est fascinant. J’ai lu ce livre cet été avec beaucoup de bonheur. L’océanographe et biologiste devenu humoriste et animateur nous présente les liens qui existent entre les humains et les arbres. Après avoir lu ce livre, vous ne regarderez plus jamais les arbres et les plantes de la même façon. Qu’avons-nous à apprendre du monde végétal? Beaucoup de choses, comme en témoigne l’auteur et grand humaniste qui présente des informations scientifiques sous l’apparence d’une fable, avec sensibilité. En plus d’être les poumons de la planète, les végétaux peuvent nous apprendre comment mieux vivre ensemble.

Le Sénégalais d’origine qui a étudié la nature donne la parole au baobab de la savane de son enfance. On est conquis. Il nous parle de la vie, de sa famille, de la mort et des relations intimes que nous entretenons avec les plantes.

Lire ce livre, c’est un peu comme écouter parler l’auteur. On reconnaît bien sa voix et sa vision de l’humanité. «Entre mortels sur cette minuscule planète bleue, nous avons sans doute bien des choses à apprendre des arbres en matière de solidarité. Se donner les mains un peu comme ces arbres se donnent les racines…» L’auteur explique notamment que la solidarité végétale est si profonde que des scientifiques ont découvert qu’après l’abattage d’un membre par un bûcheron, il arrive, chez certaines espèces, que la famille s’active pour tenter de sauver la souche en lui envoyant la sève nourricière. (Les Éditions La Presse, 2015). ♥♥♥♥