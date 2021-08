Évasion au fort Lawrence: l’Alcatraz acadien

Toute proportion gardée, l’évasion en octobre 1755 de 86 Acadiens prisonniers du fort Lawrence, situé près de l’ancien village de Beaubassin, a des allures de l’évasion célèbre de trois détenus de la prison d’Alcatraz, située sur une petite île dans la baie de San Francisco, et qui n’ont jamais été retrouvées.

La scène de la «version acadienne» se déroule quelques mois après la prise du fort Beauséjour par le lieutenant-colonel Robert Monckton, survenue le 16 juin 1755. Moins de deux mois plus tard, Monckton convoque les hommes de plus de 16 ans au fort qu’il a renommé Cumberland, en l’honneur du troisième fils du roi George II. Pour les attirer dans ce piège, Monckton utilise comme prétexte qu’il veut «prendre des arrangements pour les terres», écrira plus tard l’abbé Le Guerne, alors seul prêtre dans la région.

Les quelque 400 Acadiens réunis au fort Cumberland en cette journée fatidique du 11 août seront les premiers à apprendre le sort de tout leur peuple, formellement décidé le 28 juillet par le conseil de la Nouvelle-Écosse, soit qu’ils étaient déclarés «rebelles», que leurs terres et leur bétail étaient confisqués et qu’ils étaient eux-mêmes tous prisonniers.

On leur avait indiqué au départ qu’ils seraient envoyés à l’île Royale (Cap-Breton), mais par la suite, on leur apprend leur vraie destination, soir la déportation dans les colonies américaines. Le lieutenant-gouverneur de la colonie, Charles Lawrence, avait spécifié que les Acadiens de la région, les plus rebelles selon lui, devaient être transportés le plus loin possible, soit en Caroline du Sud et en Georgie.

Les Acadiens détenus au fort Cumberland rédigent de leur plus belle plume un mémoire adressé à Monckton, mémoire que celui-ci a conservé dans ses papiers personnels, et qui est peu connu. Dans le document, les prisonniers se disent «choqués» par ce geste, et par l’intention de les expulser, mais que, malgré qu’ils soient «nés et établis dans ce pays depuis soixante et quatre-vingts ans», ils réalisent qu’ils ne peuvent «l’habiter sans la volonté du souverain» une volonté à laquelle, «qu’en tant que chrétiens, ils disent devoir se soumettre».

Ils en appellent au sentiment chrétien du lieutenant-colonel pour alléger leur situation, étant entassés dans des quartiers humides, se faisant «manger vivants par la vermine». Ils soulignent qu’ils n’ont pu apporter de la nourriture, des couvertures ni autres vêtements. Les prisonniers demandent à Monckton d’informer leurs femmes de leur situation, elles qui ont fui dans les bois et qui sont, disent-ils, terrifiées.

À la suite de cette démarche, on permet à deux détenus de sortir et prendre contact avec les femmes. C’était d’ailleurs dans l’intérêt de Monckton d’agir ainsi puisque la stratégie pour capturer le plus d’Acadiens possible était d’emprisonner les hommes par la ruse, ce qui amènerait les femmes à venir les rejoindre peut avant l’embarquement sur les bateaux pour l’exil.

L’appel des Acadiens prisonniers à Monckton

Peu après l’adresse des Acadiens à Monckton, environ 150 prisonniers du fort Cumberland ont été transférés au fort Lawrence, situé à proximité, afin de contrer le manque d’espace. Mais la solution devait être de courte durée puisque la chasse à l’homme – déjà en cours – allait faire augmenter le nombre de prisonniers.

Monckton devait s’occuper maintenant à organiser le grand départ des futurs déportés. L’un après l’autre, les bateaux arrivent dans la baie de Beaubassin (bassin de Cumberland). Alors qu’on se prépare à l’embarcation, les prisonniers du fort Lawrence sont très occupés à toute autre chose: fuir.

L’évasion audacieuse

Munis de cuillère, de couteaux et autres objets que les femmes avaient dissimulés dans les miches de pain qu’elles apportaient aux détenus, les Acadiens creusent minutieusement et secrètement pendant des jours, voire des semaines, un tunnel sous la palissade du fort. La terre est cachée sous les lits.

À deux semaines de l’embarcation, tout est prêt. Mais les conditions doivent être favorables à l’opération. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, le moment est parfait: le ciel est complètement obscurci. C’est une nuit orageuse et il y a de forts vents, ce qui couvrira le bruit.

Un par un, 86 Acadiens se faufilent dans le tunnel, du plus petit au plus gros, chacun élargissant un peu le passage. Selon ce qu’en a raconté son petit-fils Joseph L. LeBlanc à l’historien et généalogiste Placide Gaudet, René Richard est sorti le dernier.

Au matin, la surprise fut complète pour les soldats. Monckton en fait mention dans son journal et souligne qu’il ne faut pas en tenir rigueur au commandant du fort.

Malheureusement, au dire de Placide Gaudet, la plupart des évadées seront capturés à nouveau, ou encore se rendront. Selon lui, certains ont tout même réussi à atteindre l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), Miramichi et la rivière Saint-Jean. Placide Gaudet affirme que, selon la tradition orale, Alexis Landry et Pierre Cormier et leurs familles se sont réfugiés à la rivière Saint-Jean.

Le 13 octobre 1755, huit navires avec à bord environ 1100 Acadiens – dont la majorité des 86 évadés du fort Lawrence – partent à destination de la Caroline du Sud et de la Georgie. Ce sont les premiers déportés à être expulsés de l’Acadie, soit deux semaines avant ceux de Grand-Pré et de toute la région des Mines.

Comme bien d’autres aspects de la Déportation – et de l’histoire de l’Acadie – l’épisode est digne d’un scénario de film. À défaut du grand écran, un roman a été écrit entourant l’affaire: Mésagouèche – l’évasion d’un peuple, par l’historien Paul Surette.