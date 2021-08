Sylvio Bourque était profondément aimé

Depuis l’annonce de son décès, les gens de ses deux univers, le tir au poignet et la course à pied, n’ont de cesse de souligner l’importance de Sylvio Bourque dans leur vie et dans la société sur Facebook, le média social qu’il a toujours privilégié.

Certains messages de remerciements pour sa grande contribution sociale m’ont grandement ému.

Ç’a été le cas pour le témoignage de Mathieu Fortin, celui-là même qui organise l’événement Course Caraquet avec quelques autres bénévoles mordus de course à pied comme lui.

«J’ai eu la chance de croiser Sylvio souvent dans des courses et c’était intéressant de discuter avec lui. C’était un passionné, alors on se comprenait. La semaine dernière, un ami à moi est allé faire une compétition de course avec ses enfants. Sylvio était là. Il a trouvé ça beau. Il a dit à mon ami que de faire bouger les enfants est le plus beau cadeau qu’on puisse leur offrir. Sylvio a fait bouger bien des jeunes et des moins jeunes. Il a beaucoup donné. Merci Sylvio!»

Idem pour ce fort touchant témoignage d’Aline Goguen. «(…) Nous venons de perdre un grand homme, un mentor et même une idole. J’ai eu la chance de te rencontrer à un très jeune âge. Tu as d’abord été mon enseignant de 7e année et mon coach de volleyball, puis un partenaire de course et un ami. Au cours de ma vie, tu m’as aidé à devenir la personne que je suis. Avec tes encouragements et conseils, j’ai réussi à exceller dans les sports, mais surtout dans la course à pied. Merci Sylvio, je ne t’oublierai jamais. Et quand la réhabilitation de mon genou sera terminée, j’irai courir une course en ton honneur».

Mathieu et Aline ne pouvaient mieux résumer l’humanisme qui habitait Sylvio. C’est cet humanisme qui le rendait si attachant. Sylvio ne voulait pas être aimé seulement pour ses exploits comme homme fort. Il voulait que les gens l’aiment comme l’être humain qu’il était.

Dans les derniers jours, j’ai moi-même reçu plusieurs messages via Messenger, ou encore par courriel. J’aimerais vous partager certains passages de ces manifestations d’amour.

Il y a par exemple cette longue et belle lettre de l’ancienne présidente de Course Nouveau-Brunswick, Mary Brosnan.

Elle y écrit, entre autres: «Je veux que vous sachiez qu’il y a beaucoup d’anglophones qui ont aimé Sylvio. C’était l’une des grandes choses à propos de l’homme. Ça n’avait pas d’importance que vous étiez un homme ou une femme, francophone ou anglophone. Lui, il se souciait seulement de ce qu’il y avait dans votre cœur. Quel monde merveilleux ce serait si nous faisions tous comme cela.

(…)

«Comment ai-je rencontré Sylvio? J’ai déménagé d’Angleterre au Canada en 2008 et mes amis m’ont vraiment manqué. Mon mari Michael m’a alors dit que si j’apprenais à courir, il m’emmènerait faire le tour de la province pour participer à des courses. De cette façon, je me ferais, espérons-le, des amis. C’est ainsi que j’ai rencontré Sylvio. J’étais très nerveuse en attendant le départ d’une course. Je ne connaissais personne et puis il est venu à moi, s’est présenté et m’a demandé d’où je venais. Je lui ai raconté mon histoire et à quel point j’étais nerveuse. À la fin de la course, il est venu me féliciter d’avoir terminé. Je n’oublierai jamais cela. Comme c’était gentil de sa part d’agir ainsi avec une inconnue. Nous sommes devenus amis à partir de ce moment. Il soutenait les courses dans toute la province et il aimait particulièrement découvrir des nouvelles courses.

(…)

«Récemment, comme j’étais la présidente du Championnat canadien de 5 km (virtuel cette année mais qui se tiendra à Moncton l’année prochaine), je lui ai téléphoné pour lui demander s’il accepterait de se joindre à notre petit comité afin qu’il nous aide à promouvoir l’événement auprès de nos coureurs francophones afin qu’ils se sentent pleinement les bienvenus. Malheureusement, en raison d’autres engagements, il n’a pas eu le temps de le faire. Mais il était ravi que le Nouveau-Brunswick soit l’hôte d’un championnat national. Alors comme il voulait faire partie malgré tout de cet événement, il s’est porté volontaire pour concevoir, fabriquer et distribuer toutes nos médailles aux participants qui terminaient la course. C’était tellement génial de sa part».

Y en a-t-il encore pour douter de la grandeur d’âme de Sylvio?

Mercredi, la fusée acadienne Geneviève Lalonde lui a rendu à son tour un bel hommage sur sa plateforme Facebook en soulignant la détermination, la joie de vivre et le support qu’il offrait à tous les coureurs et les coureuses du Nouveau-Brunswick, tout en le remerciant pour les mots d’encouragement qu’il lui a adressés au fil des années. Geneviève m’a ensuite envoyé un gentil petit message dans lequel elle a inscrit: «Sylvio est non seulement une grande perte pour la communauté de la course à pied, mais aussi pour toute la communauté acadienne».

C’était bien dit.

Son bon ami Brian Richard, qui organise mensuellement des courses de différentes distances dans la grande Miramichi, m’a par ailleurs écrit jeudi pour m’annoncer que les coureurs de la rivière Miramichi ont décidé de commémorer Sylvio en renommant la dernière course à laquelle il a participé en son honneur. Dorénavant, le Mile du mois d’août sera connu sous l’appellation du Mile MRR Sylvio Bourque.

«Sylvio était profondément aimé ici et il va nous manquer beaucoup», m’a confié Brian Richard, qui est lui aussi un ancien président de Course NB.

Vendredi matin, Brian a même pris la peine de faire un peu de recherches pour me dire que Sylvio a pris part à 145 épreuves dans la Miramichi depuis 1994 et qu’il avait remporté quatre fois le championnat dans le groupe des 50 à 59 ans, dont une fois à égalité avec son frère Édouard en 2012.

Ça m’a touché que Brian prenne la peine de faire cette petite recherche. À l’évidence, il adorait Sylvio.

Les photos qui accompagnent le texte ont d’ailleurs été prises par Brian pendant la course de dimanche dernier. Ces photos sont donc les dernières à témoigner de l’amour de Sylvio envers la course à pied.

Dyllan, Spencer et Zach

Parmi les joueurs qui seront scrutés de près par les recruteurs de la Ligue nationale de hockey dans les prochains mois, il y a évidemment le défenseur Dyllan Gill, des Huskies de Rouyn-Noranda.

Le sympathique Néo-Brunswickois de Riverview, qui a été le premier joueur réclamé par les Huskies lors de l’encan de 2020, n’est cependant pas le seul hockeyeur de talent dans la famille. Ses deux jeunes frères, Spencer et Zach, ont également un bel avenir devant eux.

Même que Spencer devrait normalement fait le saut avec les Flyers de Moncton dès cette saison dans la Ligue des moins de 17 ans. Spencer est même déjà considéré comme l’un des beaux espoirs en vue du repêchage de la LHJMQ en 2022.

Quant à Zach, qui est né en 2008, il fera ses débuts dans le Circuit provincial des moins de 15 ans.

À l’instar de leur frère aîné, Spencer et Zach sont aussi des défenseurs droitiers dotés de bons physiques.

«Spencer va devenir très bon. Il est grand et il devient de plus en plus fort chaque jour. Si jamais je suis encore dans la ligue à mon année de 20 ans, il est très possible que nous soyons tous les trois dans la LHJMQ», m’a confié Dyllan alors qu’il était en chemin vers le camp d’entraînement des Huskies.

Le bon et le moins bon

Je dois mon p’tit bonheur de la dernière semaine à la Polonaise Maria Andrejczyk, médaillée d’argent lors des récents Jeux olympiques de Tokyo au lancer du javelot.

La jeune athlète âgée de 25 ans a récemment vendu sa médaille aux enchères afin d’amasser des fonds pour venir en aide à un petit garçon qui doit bientôt subir une intervention chirurgicale visant à lui sauver la vie.

Ce qu’il faut savoir dans ce geste d’une grande bonté, c’est qu’Andrejczyk a elle-même dû surmonter un cancer des os et une blessure sérieuse à une épaule afin de pouvoir prendre part aux Jeux de Tokyo.

La médaille a été vendue pour la somme de 65 000$(CAN) à Zabka, une chaîne de dépanneurs en Pologne. Et, croyez-le ou non, Zabka a tenu à ce qu’Andrejczyk conserve sa médaille. C’est sans oublier que pas moins de 98 000$ supplémentaires ont été amassés via des donateurs privés.

Manifestement, il y a des gens qui ont le cœur à la bonne place en Pologne.

En ce qui concerne la fois ou quelqu’un «aurait dû, ben dû, donc dû, farmer sa grand’yeule», mon choix va aux médias, dont Le Journal de Montréal, qui ont voulu nourrir une pseudo rivalité entre les gardiens Carey Price et Robin Lehner.

Lors d’une récente séance de questions-réponses que le gardien des Golden Knights de Vegas a organisée pour ses abonnés sur Twitter, plusieurs des utilisateurs de la plateforme ont posé des questions impliquant le portier des Canadiens de Montréal.

Par exemple, Lehner a répondu que son top-6 des meilleurs gardiens de la ligue, en s’excluant bien sûr, est composé d’Andrei Vasilevskiy, de Tuukka Rask, de Cal Petersen, de John Gibson, d’Ilya Sorokin et de Marc-André Fleury.

Lehner a également fait savoir que Martin Brodeur, Patrick Roy et Marc-André Fleury se doivent d’être considérés comme les trois plus grands gardiens dans l’histoire du hockey canadien.

Bref, s’il paraît évident que Carey Price ne figure pas parmi les favoris du gardien des Golden Knights, il ne lui manque pas pour autant de respect. D’ailleurs, Lehner a même pris soin de préciser au sujet de Price: «C’est un excellent gardien et il semble être une meilleure personne. Ce n’est pas facile d’être un gardien dans un marché canadien. Vasilevskiy est le meilleur par contre».

Je m’explique mal pourquoi certains médias ont décidé d’en faire une nouvelle. Et pourquoi se sont-ils subtilement scandalisés de la non-présence de Price dans les réponses de Lehner?

Je suis moi-même un grand partisan des Canadiens et de Carey Price, mais je ne vois pas où est le mal de préférer Brodeur, Roy et Fleury pour le top-3 des gardiens canadiens dans l’histoire du hockey. Surtout qu’ils auraient probablement été mes choix, quoique j’aurais peut-être opté pour Jacques Plante ou Terry Sawchuk avant Fleury. Mais ça reste un choix personnel.

Ce n’est pas tant d’en avoir fait mention dans leurs pages qui m’offusque, c’est plutôt d’avoir décidé d’en faire le sujet principal d’un texte.