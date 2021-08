Quelle liberté pour les Afghans?

La canicule était à peine installée qu’un autre événement énervant s’est pesamment posé sur nous: l’Afghanistan. L’Afghanistan avec son mystère barbare pétri d’exotisme cruel. Résistant depuis la nuit des temps aux envahisseurs, d’Alexandre le Grand aux Russes, la région ne s’en est jamais laissé imposer. Les tribus afghanes sont coriaces! Les Américains viennent de le découvrir.

On sait que les États-Unis sont entrés en Afghanistan au lendemain des attentats terroristes du 11-Septembre 2001, mettant fin au régime taliban installé aux commandes du pays depuis 1996. Ils y sont allés officiellement pour y déloger Oussama ben Laden et ses malfrats d’Al-Qaïda. Ben Laden a été heureusement descendu en mai 2011, au Pakistan (!), par les Américains.

Depuis, on a pu se demander ce que les Américains faisaient encore là. Apparemment, ils se livraient à du «nation building». Ils voulaient «construire» une démocratie, avec ses accents locaux, certes, mais un régime qui ferait la part belle aux droits humains, ce qui ne pouvait qu’améliorer le sort des femmes afghanes jusque-là traitées comme du bétail de basse-cour.

Malheureusement, cette extension du célèbre rêve américain n’a pu se réaliser, malgré quelques avancées. D’une part, à cause de la corruption généralisée du pays, et d’autre part, à cause de l’espèce de guérilla à laquelle n’ont cessé de se livrer les Talibans et d’autres tribus hors de contrôle.

Résultat: les Talibans viennent de reprendre le pouvoir. Les États-Unis doivent évacuer le pays en urgence, comme ils ont dû le faire au Viêt-Nam en 1973. C’est sans oublier leur incapacité à venir à bout de Cuba, malgré l’embargo décrété en 1962, et que Barack Obama a vainement (et plutôt timidement) tenté de faire cesser. La superpuissance militaire semble souffrir d’impotence.

* * *

Mais il n’y a pas que les États-Unis qui doivent aujourd’hui encaisser cette humiliation en Afghanistan. Elle revient en parts égales aux pays de la Force internationale d’assistance à la sécurité de l’OTAN, notamment: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Australie, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni. Et même la Turquie et le Pakistan!

Cette force initiale avait été remplacée en 2015 par une autre mission de l’OTAN: aider à la formation d’une armée afghane. La même armée qui vient de se dégonfler devant les Talibans.

Il est donc erroné de mettre tout le blâme de cette débandade sur le seul dos des Américains, même si, à leur habitude, ils en menaient large.

* * *

Un autre acteur a joué un rôle important dans cette déconfiture: l’écrasement, ou la reddition plutôt, du gouvernement afghan en place, sous la gouverne du président Ashraf Ghani, en poste depuis 2014, qui n’a rien trouvé de mieux à faire, deux jours après une allocution à la nation où il jurait que l’armée allait se battre jusqu’au bout, de fuir son pays, lors de l’entrée des Talibans à Kaboul, le 15 août dernier.

Et que dire de l’armée afghane mal dirigée, mal équipée, mal organisée, mal payée?

Dans l’offensive des Talibans visant la reconquête du pays, offensive qu’on pouvait suivre en direct tous les jours à la télé à mesure que tombaient les capitales régionales, l’armée afghane s’est faite de plus en plus discrète, discrète au point de se faire silencieuse et silencieuse au point de se rendre invisible, livrant la capitale Kaboul aux Talibans sur un plateau d’argent.

* * *

Maintenant, il faut sortir de ce pays les ressortissants étrangers de même que les Afghans qui leur sont venus en aide ces années durant. C’est là que ça cloche.

Comme vous tous, j’ignore si les Américains et quelques alliés sur place pourront le faire avant la date butoir du 31 août prochain, et j’ignore aussi ce que les Talibans feront si ce n’est pas le cas. Mais une chose est à craindre: un bain de sang. On sait que les Talibans en sont friands.

Certes, j’entends beaucoup de commentateurs internationaux évoquer le fait que les Talibans auraient – potentiellement – changé depuis vingt ans. Qu’ils auraient appris de leur jusqu’au-boutisme passé. Une sorte de néo-Talibans, version soft.

Pas sûr.

Leurs porte-parole répètent qu’ils appliqueront la charia, dans sa version rigoriste qui, elle, n’a pas changé en vingt ans. D’ailleurs, on a déjà eu vent que le frère d’un interprète afghan exfiltré par un pays étranger aurait été tué. Que dans les régions qu’ils contrôlaient depuis quelques années, les filles avaient été exclues des écoles; les travailleuses, exclues de leur boulot. Que déjà dans Kaboul on masque les publicités à l’occidentale s’adressant aux femmes. Déjà, elles évitent de sortir dans Kaboul, les femmes n’étant pas bienvenues dans l’espace public.

Dans ce contexte, et avec la meilleure volonté du monde, je ne peux croire que la vie sera normalisée après la fuite des pays occidentaux.

Comme les médias occidentaux seront aussi bannis, nous ne serons même pas informés de ce qui s’y passe.

Nous pourrons même faire semblant que tout est bien qui finit bien.

* * *

Entre-temps, notre Justin national avance que nous pourrons accueillir 20 000 réfugiés. S’il ne parvient pas à les sortir de cet enfer d’ici une semaine, on se demande comment il s’y prendra. D’autant plus que les Talibans ont fait savoir qu’ils ne tiennent pas à cet exode qui les ferait mal paraître aux yeux du monde (comme si ce n’était pas déjà le cas!).

Et ces milliers de réfugiés iront où? Dans les grands centres urbains où ils pourront s’angliciser à loisir? Est-ce que ce sont toutes des personnes qui n’attendent que le bon moment pour mettre en pratique les valeurs ultra-progressistes des disciples de Justin, ou seront-elles portées à vivre ici comme là-bas, mais dans un confort matériel plus adéquat?

Je n’ai absolument rien contre l’arrivée de réfugiés Afghans au pays et le fait de m’interroger sur la suite des choses reflète plutôt une bonne intention: celle de les accueillir dignement, afin d’éviter qu’ils soient contraints de passer leur nouvelle liberté à faire de la plonge dans un restaurant, ou à faire du taxi!

La question à se poser: quelle sorte de liberté allons-nous leur offrir?

Han, Madame?