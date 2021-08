Élections fédérales: faux départ pour les libéraux

Nous approchons déjà la fin de la seconde semaine d’une campagne électorale fédérale qui n’en comptera que cinq. Ces premiers jours de campagne ont vu l’avance du gouvernement sortant sur ses rivaux fondre comme une crème molle en pleine canicule, profitant surtout aux conservateurs, et un peu au NPD. Ces derniers, ayant de toute évidence vu venir cette élection, ont sorti leurs plateformes complètes depuis déjà plusieurs jours, alors que celle des libéraux se fait toujours attendre. Y allant plutôt de promesses à l’emporte-pièce, Justin Trudeau n’a pas encore donné aux Canadiens de raison valable d’avoir déclenché ces élections dont personne ne semblait vouloir.

Une majorité semble de moins en moins à portée de main pour les libéraux au lendemain du scrutin, alors qu’un gouvernement minoritaire conservateur est un résultat de plus en plus plausible.

Comment expliquer ce faux départ des libéraux alors que ceux-ci contrôlaient le déclenchement des élections et semblaient, il y a quelques jours à peine, en pleine possession de leurs moyens?

Deux hypothèses sont possibles. Peut-être que les libéraux ont fait le parti que les électeurs ne porteraient pas beaucoup attention à la campagne électorale avant le début du mois de septembre. Il est vrai qu’une bonne partie de la population préfère plutôt profiter des dernières semaines d’été jusqu’à la rentrée des classes. Les libéraux garderaient leur poudre à canon au sec, pour ainsi dire, jusqu’à ce qu’une plus grande partie de l’électorat soit branchée sur la campagne, où ils dévoileront leurs grandes promesses.

Le scénario alternatif, c’est que les libéraux ont, comme Iain Rankin et son équipe en Nouvelle-Écosse, pêché par complaisance, comptant sur le bilan jugé satisfaisant d’une majorité de la population au regard de la pandémie pour surfer vers une majorité aux communes. Ce faisant, ils ont négligé de planifier soigneusement leur campagne et sous-estimé leurs adversaires.

Or, on l’a vu aux élections provinciales de la semaine dernière, la gratitude de la population a des limites, et il demeure toujours important, même pour un gouvernement confortable dans les sondages, de ne pas tenir l’humeur de la population pour acquise.

Les enjeux très réels que sont la relance économique, l’environnement, l’augmentation du coût de la vie, et la crise du logement, pour ne rien dire de cette pandémie dont on cessera bientôt de compter les vagues, méritent des solutions réfléchies. Pour le moment, les annonces de campagne qui ont été faites par les libéraux ont pris la forme soit de promesses tout droit sorties de leur dernier budget, soit d’attaques prévisibles envers les conservateurs sur les enjeux classiques que sont l’avortement et les armes à feu.

Dans un cas comme dans l’autre, les premières semaines de campagne ont surtout profité aux partis d’opposition dans l’opinion publique. Considérant la longueur de la campagne (elle aussi choisie par le gouvernement sortant), qui sera la plus courte de l’histoire du pays, le temps commence à presser pour les libéraux, qui devront trimer dur pour renverser la vapeur.