Un grand coup de jeunesse

Le nouvel album d’Édith Butler réalisé par Lisa LeBlanc arrive dans nos écouteurs vendredi. Un beau survol de son oeuvre présenté sous un jour nouveau. Sur la scène littéraire, je vous propose de redécouvrir la pièce Tsunami de Mélanie Léger, dans une publication.

Le tour du grand bois, Édith Butler

La grande dame de la chanson acadienne est de retour avec un 28e album réalisé par l’incomparable Lisa LeBlanc. Très attendu, ce nouvel opus d’Édith Butler qui sort ce vendredi est le résultat de la rencontre entre deux artistes de grand talent, à la personnalité attachante, ayant chacun à leur façon contribué à briser des barrières. Le résultat est explosif. Bien qu’une cinquantaine d’années les séparent, elles ont plein d’affinités artistiques et une complicité évidente. La fougue, l’originalité, l’authenticité et l’audace marquent leur parcours musical. Leur amour pour la culture acadienne les unit.

L’artiste de Rosaireville insuffle un vent de renouveau et de modernité aux chansons d’Édith Butler tout en gardant son naturel et un son organique. Le mariage des deux univers fonctionne merveilleusement bien. On reconnaît la touche Lisa LeBlanc et son banjo endiablé sur la musique de celle qui depuis une soixantaine d’années fait voyager ses chansons et représente l’Acadie. On peut dire sans aucun doute que la jeune réalisatrice donne du «oumf» à la musique d’Édith Butler, un peu comme si elle avait repeint la maison. On redécouvre avec plaisir ce répertoire qui s’étend sur plus de cinq décennies.

Neuf chansons, trois interludes, dont une sur la mélodie de Paquetville, composent cet album aux couleurs country-folk, rock. On retrouve aussi en interlude l’émouvante et poétique Pauvre Ruteboeuf de Léo Ferré ainsi qu’un folklore chanté a cappella. Ingénieux. Des duos comme Ti-Gars de Lisa LeBlanc et les pièces cajun Marie Mouri de David Greely et Ti-galop pour Mamou de Dewey Balfa complètent ce périple musical savoureux. Des interprétations touchantes et enlevantes.

L’album comprend des œuvres signées par Lise Aubut, précieuse collaboratrice d’Édith Butler depuis les tous débuts, et des pièces d’autres auteures-compositrices comme Anique Granger. Lisa LeBlanc a collaboré à l’écriture de la chanson Dans l’bois.

En entrevue au printemps, l’auteure-compositrice-interprète avait confié qu’elle rêvait d’entendre la musique d’Édith Butler avec son orchestre. Cette dernière estime que la jeune réalisatrice qu’elle appelle affectueusement «sa fille musicale» a donné un véritable coup de jeunesse à sa musique. Avec ce disque, on voyage à travers le répertoire de la chanteuse dans différents registres. Elle offre une relecture de certains classiques comme Marie Caissie, La 20 et La complainte de Marie-Madeleine. J’ai le sentiment que cet album pourrait passer à l’histoire. ♥♥♥♥½

Tsunami de Mélanie Léger. – Gracieuseté: Prise de Parole Édith Butler lance un nouvel album Le tour du grand bois réalisé par Lisa LeBlanc. – Gracieuseté Édith Butler – Gracieuseté: Laurence Labat

Tsunami, Mélanie Léger

À l’intérieur d’elle, Élodie, 15 ans, vit un tsunami d’émotions. La jeune fille rêve de voyage, d’amour et d’émancipation, s’imaginant même souhaiter faire disparaître ses parents avec l’aide d’une baguette magique.

«Ma mère est comme une extraterrestre. Pis j’ai aucun désir d’aller visiter sa planète. On ne se ressemble même pas», affirme Élodie au début de cette pièce de théâtre produite pour la première fois au théâtre l’Escaouette en 2019. Le texte a été publié cette année. Quel bonheur de retrouver cette œuvre qui touche à des sujets profonds tels que la perte d’un être cher, la disparition d’une culture, le sens de la vie, le bilinguisme, l’identité et la crise environnementale. Elle saupoudre le tout d’une bonne dose de lumière et d’espoir.

En relisant cette pièce, j’ai retrouvé l’écriture lumineuse de Mélanie Léger, très juste dans son propos. Elle arrive à traiter de sujets difficiles avec une certaine légèreté et poésie. Il y a beaucoup d’humanité dans ce récit porté par la jeunesse.

Élodie qui grandit auprès d’une mère acadienne de la Nouvelle-Écosse et d’un père anglophone du Manitoba se révolte contre la routine de la maison. Elle cherche sa place au soleil. Or elle apprend lors d’un souper familial que sa mère est atteinte d’un cancer agressif. Elle n’a plus que quelques mois à vivre. Son monde s’écroule. Un million de questions traversent son esprit. Elle a peut-être souhaité que sa mère disparaisse, mais pas qu’elle meure. Petit à petit, elle apprend à surmonter cette épreuve auprès de sa grand-tante à qui elle demande de lui enseigner la langue malécite (Wolastoqiyik). Elle se rapprochera de son père qui, au départ, est plutôt distant et fera la paix avec sa mère.

L’auteure fait aussi un parallèle avec une véritable survivante d’un tsunami sur une île du Pacifique. Voici une œuvre jeunesse qui s’adresse à un large public. (Prise de parole, 2021).♥♥♥♥