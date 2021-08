Cottreau – une famille normande, pionnière de Wedgeport

Les familles qui sont venues s’installer dans les régions acadiennes après le Grand Dérangement et qui s’y sont intégrées sont tout aussi «acadiennes» que celles pré-Déportation. Comment pourrait-on penser qu’une famille arrivée de France à Memramcook en 1750 est acadienne, mais non celle qui s’y serait installée en 1765? Ou même en 1850 et après? C’est vrai également pour les nombreuses familles françaises et autres pionnières de la Péninsule acadienne. Allez dire à un Lanteigne de Caraquet ou à une DeGrâce de Shippagan qu’ils ne sont pas Acadiens… L’Acadie et les Acadiens n’ont pas arrêté de «faire» des Acadiens après 1755.

Un exemple de ces familles est les Cottreau de Wedgeport, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Wedgeport a été fondé par des Acadiens déportés dans la région de la Nouvelle-Angleterre. À l’été 1766, un bateau transportant environ 60 Acadiens part de Boston pour Québec, destination première qu’avait choisie le groupe. En route, le bateau s’arrête à Halifax. L’historien Clarence J. d’Entremont raconte que les Acadiens y rencontrent un officier britannique qui leur était sympathique parce que, fait prisonnier lors d’une bataille avant l’expulsion, un Acadien nommé d’Entremont lui avait sauvé la vie.

Toujours est-il que cet officier aurait convaincu le groupe de s’installer en Nouvelle-Écosse, leur promettant de leur envoyer un prêtre le plus tôt possible. Ces Acadiens décident alors de faire demi-tour et longent la côte à la recherche d’endroits où s’établir. Ils s’arrêtent sur les Buttes de Sable pour l’hiver, et reprennent au printemps leur quête d’établissement. C’est donc ainsi que de petits groupes d’Acadiens allaient fonder les villages de Pubnico-Est, Pubnico-Ouest, Butte Amirault, Pointe à Rocco et Wedgeport.

Parmi le groupe débarqué en 1767 à l’endroit qui allait devenir Wedgeport, on comptait -«probablement» dit le père d’Entremont – Joseph Mius d’Azy (d’Entremont), arrière-petit-fils de Philippe Mius d’Entremont, premier baron de Pobomcoup, son épouse Marie-Josephe Préjean, ainsi que Pierre Hinard et son épouse Anne-Rosalie Mius, fille de Joseph.

Pierre Hinard était né en Normandie, à Saint-Pair, dans la région de Granville. La tradition veut que, parti de Saint-Domingue (Haïti) pour retourner en France, son navire s’échoue sur les côtes du Labrador. Rescapé par un brigantin britannique, il est emmené à Halifax.

De là, il s’est rendu sur les côtes sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il épouse en première noce Marie-Josèphe Bodard de Pisiguit (Windsor). Ils sont déportés au Maryland (ou en Pennsylvanie, les sources divergent) où ils ont trois enfants. Marie-Josèphe meurt en 1763. Pierre laisse ses enfants à sa belle-mère Marie Babin et aboutit au Massachusetts, où il retrouve d’autres déportés. Il va se remarier à cet endroit avec Anne-Rosalie Mius.

Quelques années après son retour en Nouvelle-Écosse, par un hasard étonnant, Pierre Hinard verra arriver un autre Français originaire du même patelin que lui, Jean-Marie Cottereau.

Le parcours de Jean-Marie Cottereau

Encore jeune, Jean-Marie Cottereau venait pêcher près des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, comme l’avaient fait avant lui plusieurs générations de pêcheurs de la région de Granville. En 1793, les Britanniques attaquent l’archipel. Le jeune Cottereau est fait prisonnier et emmené à Halifax.

En compagnie de quelques autres détenus, il s’évade et gagne la côte un peu au sud de la ville, à Sambro. Il y vole une petite embarcation et, avec au moins un compagnon, parcourt la côte vers le sud, où, lui avait-on dit, vivaient des gens qui parlaient français.

Arrivé à Pubnico, il apprend qu’il y avait à Wedgeport un homme venant de la même ville que lui: Pierre Hinard. L’accueil de ce dernier a dû être des plus chaleureux puisque Jean-Marie Cottereau va épouser sa fille Marie en 1795. Ils auront onze enfants.

Le nom de Cottereau va donc bien s’implanter dans la grande région de Yarmouth, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Le nom prendra la forme «Cottreau». Entre 1924 et 1928, Zébédée Cottreau sera maire de Wedgeport. En plus de la région de Wedgeport, on retrouve plusieurs familles Cottreau dans la région de Clare, plus précisément à Little Brook, où une rue porte ce nom.

Wedgeport est un haut lieu de la pêche au thon rouge depuis des décennies. Un tournoi et un festival de réputation internationale a lieu depuis 1937, avec une pause de 26 entre 1976 et 2004 en raison de la rareté du poisson.

Les Cottreau et les Hinard ne sont pas les seules familles acadiennes originaires de Granville à s’être établies parmi les Acadiens. D’autres pêcheurs de la région sont venus exercer leur métier jusque sur les côtes de la Gaspésie; certains on fait souche dans la Péninsule acadienne.

C’est le cas de François Mallet qui, dans les années 1720, suivra les traces de son père Jean et viendra pêcher dans les riches bancs de morues de Terre-Neuve. Après quelques années, il ira du côté de Gaspé, faisant toujours des allers-retours annuels Canada-Normandie. En 1729, il s’installe à Gaspé et épouse la métisse Marie-Madeleine Larocque. Il mourra noyé en 1752, 10 ans après la naissance de son fils Jean. Jean Mallet épousera Marie Josèphe Duguay et ceux-ci s’installeront à Shippagan.

Un autre natif de Grandville qui fera souche dans la Péninsule acadienne et Louis de Lanteigne. Engagé pour travailler dans une entreprise de pêche – pas nécessairement comme pêcheur – en Gaspésie, il épouse Marguerite Chapados. Après s’être réfugiée un moment à Restigouche – ils y sont pendant la bataille de 1760 – la famille Lanteigne s’établit à Caraquet, où le patronyme deviendra le plus répandu de l’endroit.