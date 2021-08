Votre télé sur le net – 28 août 2021

J’ai vu pour vous

The Chair (Netflix)

Si les débats éthiques concernant la liberté d’expression et la sécurité d’emploi des professeurs d’université ne sont pas votre tasse de thé, cette courte série de six épisodes mettant en vedette la géniale Canadienne Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) risque de grandement vous décevoir. On y raconte l’histoire de Ji-Yoon Kim (Oh), une mère célibataire qui devient la première femme à être élue doyenne du département de littérature d’une prestigieuse université. Confronté au défi de rendre populaire un domaine d’étude qui ne l’est plus, Kim doit de plus faire face à une crise majeure quand son collègue et ami Bill (Jay Duplass) commet l’impair de faire un salut nazi en pleine classe. Très de niche, cette série aborde des problématiques académiques, raciales et sociales importantes, mais qui risquent de laisser le grand public totalement de glace. Oh y est brillante, tout comme Duplass, mais la révélation de The Chair est la jeune Everly Carganilla dans le rôle de la fille adoptive de Kim. Rarement aura-ton vu à la télévision une enfant aussi adorable et détestable à la fois. (3/5)

Untold: Malice at the Palace (Netflix)

Le 19 novembre 2004, une émeute a éclaté lors d’un match de la NBA entre les Pacers de l’Indiana et les Pistons, à Detroit. Une empoignade entre joueurs s’est déplacée dans les gradins où trois Pacers (Ron Artest, Jermaine O’Neal et Stephen Jackson) en sont venus aux coups avec des spectateurs. Ce court documentaire d’environ 70 minutes revient sur ces tristes événements en donnant la parole à ceux qui les ont vécus. Premier constat: il est extrêmement difficile de revoir ces images – encore plus sur fond de musique digne d’un film d’horreur. Deuxième constat: dix-sept ans après les événements, aucun des belligérants n’affiche le moindre remord. Artest – le premier à avoir sauté dans les gradins – est d’ailleurs d’une frustrante et incompréhensible insouciance dans ses propos. (2/5)

À surveiller cette semaine

Only Murders in The Building – (Disney+) (En ligne mardi)

Cette série avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez porte sur trois fanatiques de true crimes qui se lancent dans la réalisation d’un podcast après qu’un meurtre ait été commis dans leur riche complexe d’habitations. Les surprises y seront nombreuses, dit-on.

Reservation Dogs – (Disney+) (En ligne mercredi)

Disney a réalisé un coup de maître en mettant la main sur les droits canadiens de cette série humoristique américaine très acclamée diffusée sur les ondes de FX. C’est l’histoire de quatre adolescents qui grandissent dans une Première Nation de l’Oklahoma.

Worth – (Netflix) (En ligne vendredi)

Ce film, qui raconte l’histoire d’un avocat qui s’est battu pour les victimes du 11-septembre met en vedette Michael Keaton, Amy Ryan et Stanley Tucci.

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles – (Disney+) (vendredi)

L’immensément populaire chanteuse Billie Eilish offre, au Hollywood Bowl, une performance intime des chansons figurant sur son plus récent album.