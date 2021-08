En attendant la campagne électorale

On ne peut pas dire que la campagne électorale fédérale est enlevante. On peut même dire qu’elle est plate. Y a quelque chose qui ne lève pas. Un peu comme lorsqu’on assiste à un spectacle prometteur, mais qui ne dégage aucune magie. Pourtant, s’il y a une chose à laquelle nous ont habitués les politiciens, ce sont bien les tours de magie!

D’habitude, ils ont plusieurs tours dans leur sac à malices. Toujours un lapin qui attend sagement au fond d’un chapeau qu’un premier ministre en déroute, ou un chef de l’opposition en vadrouille le tire par les oreilles.

* * *

Au déclenchement de la campagne, j’ai trouvé que le premier ministre Justin Trudeau avait trouvé la parade pour justifier l’élection: obtenir un mandat clair pour terminer le job de cette foutue pandémie et procéder à la relance économique. C’est un bon argument. (Disons plutôt que c’est un argument à mon goût et que mon goût ne semble pas partagé par bien des gens puisqu’il a plutôt retenti comme un pétard mouillé.)

Il est vrai que, depuis, Trudeau fait du surplace. Il n’arrive pas à donner le la de la campagne. A-t-il un plan, un projet pour le Canada? On l’ignore. On présume qu’il sortira un lapin, oups, un programme pour arriver aux débats des 8 et 9 septembre lestés de promesses et d’engagements chiffrés.

Difficile de faire plus conventionnel comme tactique de campagne électorale! Étonnant chez un homme qui passe sa vie politique à faire croire qu’il incarne l’avant-garde!

* * *

Son vis-à-vis bleu, le chef Erin O’Toole, est bien sympathique, et semble pétri de bonnes intentions. Il monte dans les sondages récents, ce qui devrait finir par lui donner suffisamment d’assurance pour arrêter de nous enquiquiner avec ses réponses toutes faites, concoctées par des conseillers qui ne semblent pas croire en ses capacités de parler ad lib, comme tout le monde. Libérez O’Toole!

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, a le cœur grand comme un leader politique qui sait qu’il ne formera jamais un gouvernement. La générosité de ses promesses outrepasse de beaucoup la capacité de son parti à livrer la marchandise. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de ce parti: on sait qu’on peut voter pour lui sans danger avec, en prime, le sentiment d’être un bon citoyen qui fait un beau geste pour ses compatriotes et son pays. Il y a pires raisons pour justifier un vote!

Enfin, le Parti vert d’Annamie Paul tente vaille que vaille de sauver les meubles. Avec seulement deux députés restants à la dissolution de la Chambre des communes, et empêtré dans un contentieux relatif au leadership de la cheffe, il ne peut espérer un grand succès électoral. À telle enseigne que Madame Paul fait strictement campagne dans sa circonscription de Toronto, ne serait-ce que pour sauver sa peau. Sa prestation dimanche soir à Radio-Canada était à la hauteur des attentes face à un parti souffrant d’un déficit de crédibilité politique.

* * *

Le Bloc québécois est une bibitte à part. Premièrement, parce qu’il a strictement pour vocation d’aller défendre les intérêts du Québec à Ottawa, ce qui, à première vue, peut paraître loin des intérêts de l’Acadie.

Mais ce serait faire fi trop facilement de la réalité francophone du pays que de conclure à l’inutilité du Bloc. Certes, l’Acadie peut se sentir protégée par le Parti libéral. Mais seulement quand il est au pouvoir. Ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas encore joué.

Face à un gouvernement bleu qui représenterait une vaste majorité d’anglophones (pas tous francophiles), la francophonie canadienne pourrait trouver un appui supplémentaire auprès de la députation bloquiste, comme ce fut le cas par le passé.

Reste à savoir si le Bloc prendra des sièges aux libéraux ou aux conservateurs, ce qui pourrait contribuer à l’élection d’un gouvernement minoritaire, rouge ou bleu.

Ça pourrait se jouer du côté de la ville de Québec où les conservateurs auraient le vent dans les voiles. D’où peut-être la raison du propos du chef Blanchet sur le troisième lien (un tunnel entre Québec et Lévis).

Dans ce dossier, en gros, les «bons» environnementalistes de gauche sont contre et les «méchants» capitalistes de droite sont en faveur. Et Blanchet est allé dire qu’il appuyait ce projet, même si plusieurs souverainistes sont toujours convaincus que leur mouvement est un mouvement de gauche, c’est-à-dire, du côté des «bons» qui sont contre le projet du troisième lien.

C’est pour ça que Monsieur Blanchet a relancé hier le débat sur la laïcité. Pour se débarrasser de cette patate chaude en détournant l’attention vers un enjeu plus consensuel au Québec et tenter de couper l’herbe sous le pied des bleus de Québec. Nouvelle mouture du «mystère de Québec»?

* * *

Au Niou-Brunswick, vous avez eu de la grande visite depuis quelques jours: MM. Trudeau, O’Toole et l’inénarrable Maxime Bernier, nouveau Bonhomme Sept-heures de la politique canadienne.

J’espère qu’ils vous auront promis de régler les graves problèmes provinciaux de pénurie de main-d’œuvre et d’immigration! Car le gouvernement du Primieur Higgs ne semble pas être en mesure d’y voir!

Beaucoup d’entrepreneurs font un lien entre les deux, convaincus que l’immigration résorberait le problème de la main-d’œuvre. Ce qui revient à dire, mine de rien, qu’on perçoit l’immigration comme une forme de cheap labour.

Si au moins on parlait de formation, de salaires enviables, d’immigration professionnelle. Déjà qu’on vole à des pays en voie de développement de nombreux cerveaux qui après être venus étudier chez nous s’y installent à demeure. Mais non, on se contente d’en parler d’une manière comptable: tant de jobs à remplir égale tant d’immigrants à accueillir.

Et parlant d’immigrants, rarement fait-on allusion à une immigration francophone. Sauf les ceuzes qui sont payés pour en parler dans le vide, via leurs associations linguistiques ou culturelles.

Entre-temps, on oublie facilement de se souvenir que le taux d’assimilation pète des scores, et que la proportion démographique linguistique baisse à vue d’œil. Welcome l’immigration!

Holé qu’on se prépare de beaux thèmes épeurants pour de futures campagnes électorales!

Han, Madame?