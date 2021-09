Votre télé sur le net – 4 septembre 2021

J’ai vu pour vous

Clickbait (Netflix)

Quelle formidable série! Tout commence quand une vidéo montrant un homme tenant une affiche sur laquelle il est écrit «Je vais mourir quand cette vidéo aura été vue 5 millions de fois» devient virale. Si cette prémisse vous semble un peu simplette pour y accorder huit épisodes d’environ trois quarts d’heure chacun, détrompez-vous. On est plongé au coeur de l’enquête, chaque épisode nous montrant le point de vue d’un des personnages principaux. Et c’est vraiment, mais vraiment bien fait. On va de surprise en surprise dans une série qui est superbement écrite. La photographie est correcte et aucun comédien – pour la plupart peu connus – ne se démarque par sa performance. Mais ce n’est pas ce que l’on doit retenir de Clickbait. C’est plutôt la capacité des scénaristes à nous accrocher et, disons-le, à nous mener (avec beaucoup de panache) en bateau. Parce que vous aurez beau essayer, même après avoir jonglé et jonglé, vous ne parviendrez pas à deviner qui a fait le coup! Un vrai bon divertissement. (4,5 sur 5)

Nine Perfect Strangers (Amazon Prime)

J’ai rarement vu une série télévisée qui parvient à retenir notre attention tout en nous offrant si peu de concret… Nine Perfect Strangers est un drame qui met notamment en vedette l’immuable Nicole Kidman dans le rôle d’une gourou, Masha, qui est propriétaire d’un centre de santé extrêmement huppé. La série porte sur un groupe de neuf patients qui séjournent au centre en même temps. Chacun a ses problèmes particuliers, que ce soit la dépendance, le deuil ou la dépression. Jusqu’à présent, cinq épisodes sont en ligne – le trois autres le seront chaque mercredi jusqu’au 22 septembre. Et force est de constater que les révélations sont, disons, mineures. Il est clair que chaque personnage a ses secrets et que les méthodes de Masha n’ont rien d’orthodoxe. Il se pourrait aussi que les participants aient des liens insoupçonnés. Bref, il y a beaucoup d’anguilles sous roche et les prochains épisodes s’annoncent (je l’espère!) riches en révélations. D’ici là, on apprécie pour la qualité des images, le décor bucolique et le jeu de l’ensemble, notamment Kidman, Michael Shannon, Melissa McCarthy, Manny Jacinto et Bobby Cannavale. On saura d’ici un mois si cette série est une perte de temps ou un magnifique huis clos. (3/5)

À surveiller cette semaine

Doogie Kamealoha – (Disney+) (En ligne mercredi)

Au tournant des années 1990, il était impossible de passer à côté du phénomène Docteur Doogie, cet enfant médecin interprété par l’inimitable Neil Patrick Harris. Disney+ reprend le concept avec Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) dans le rôle-titre.

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali – (Netflix) (En ligne jeudi)

De champion olympique au statut de plus grand boxeur de tous les temps, d’ancien prisonnier à figure emblématique du mouvement des droits civiques; Mohammed Ali et Malcolm X ont marqué les années 1960 comme peu d’autres aux États-Unis. Ce documentaire de Marcus A. Clarke s’intéresse à l’amitié entre les deux hommes.

Kate – (Netflix) (En ligne vendredi)

Les films où les chorégraphies de bagarre sont beaucoup plus léchées que le scénario (pensons à John Wick et Extraction, notamment) sont légion depuis quelques années. En voici un autre, cette fois avec Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane).