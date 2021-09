Récits de vie d’un océan à l’autre

Issus de générations différentes, l’écrivaine Arlette Cousture et l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau proposent des univers bien distincts, mais ayant en commun une certaine forme de nostalgie et de philosophie.

En voiture! All Aboard!, Arlette Cousture

Inspiré d’un voyage en train d’un océan à l’autre, le 13e livre d’Arlette Cousture rassemble dix courts récits pour chacune des provinces canadiennes. Ce joli recueil d’œuvres de fiction parfois presque réelles et bien ancrées dans le territoire nous présente des personnages qui voyagent d’une province à l’autre en transportant leurs espoirs et leurs déceptions. Ce livre met en relief des personnages de différentes classes sociales et d’origines, mais qui portent tous en eux une certaine nostalgie. Il y a, entre autres, la religieuse Thérèse Soucy de Montréal rêvant d’amour et d’un peu de liberté qui prend le train jusqu’au Manitoba pour assister au 50e anniversaire de mariage de ses parents. À son arrivée à Winnipeg, une triste surprise l’attend.

Le lecteur fera donc la rencontre aussi de Wilbert Hickey de Terre-Neuve qui retrouve son amour de jeunesse, Juliette Duquette de l’Île-du-Prince-Édouard.

On y croise un couple du Nouveau-Brunswick qui s’est rencontré à Deer Island et qui est en route vers un voyage de noces tardif à Vancouver.

Beaucoup d’amour et de tendresse traversent ce recueil, bien que la mort, le deuil et la maladie soient très présents, même dans les histoires qui finissent bien. Il faut dire que plusieurs personnages du livre ont un âge avancé. Romancière chevronnée, Arlette Cousture a le don de bien camper ses personnages et de nous les rendre presque vivants. Tous ont vécu des événements difficiles et cherchent à être aimés.

Certaines histoires m’ont plu davantage que d’autres comme celle d’Ann Duncan, une femme de 88 ans d’origine polonaise, qui fait le voyage chaque année de Toronto à Jasper pour faire du ski. Tout en se remémorant son grand amour, elle relate une histoire d’héritage plutôt singulière.

Autre récit touchant par son côté lumineux, celui de Sur la route des bisons qui raconte le parcours d’un couple qui quitte la ville pour s’établir en Saskatchewan.

«Tel un recueillement, ils s’offraient encore et toujours la cavalcade des bisons dans la plaine dorée du soleil se couchant sur leur rêve.»

Enfant des trains, Arlette Cousture a toujours privilégié ce moyen de transport plus que tout autre. Le roulement continu du train sur les rails la berce encore de bonheur, confie-t-elle. L’auteure de la célèbre trilogie Les Filles de Caleb et de Ces enfants d’ailleurs a eu cette idée de traverser le Canada pour «rencontrer et raconter d’autres âmes.» Un recueil qui nous donne envie de voyager et qui nous fait redécouvrir le pays sous un nouvel éclairage. (Libre expression, 2021). ♥♥♥½

Petite nature, Émile Bilodeau

Plus introspectif et un peu moins volubile que sur ses autres albums, Émile Bilodeau revient avec un nouvel opus qui nous permet de découvrir une nouvelle facette de l’auteur-compositeur-interprète. À travers cette collection de 15 nouvelles chansons, le chanteur-guitariste jette une fois de plus un regard critique sur le monde qui l’entoure, tout en révélant aussi un côté plus personnel et philosophe.

Ce qu’on remarque d’abord, c’est qu’il a quelque peu délaissé le style guitare-voix pour des orchestrations de cordes et de cuivres plus étoffées et enflammées réalisées par Philippe Brault. C’est un beau changement de style pour le chanteur vingtenaire au visage angélique, mais dont la musique prouve qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Sa plume peut être incisive et percutante.

Avec des textes toujours aussi bien garnis et d’une extrême actualité, cette fois-ci, il laisse un peu plus de place à la musique, ce qui nous permet de respirer en écoutant chacune des chansons. Excellent conteur, il nous parle notamment d’évolution et d’ouverture dans Métamorphose. «Je veux changer pour mieux me ressembler…». Les crises sociales, le capitalisme, l’endettement, le racisme, les injustices, les relations amoureuses en chute libre, l’amitié, l’isolement ou encore la maladie mentale traversent les chansons qui ont été composées pendant le confinement.

«Je suis à l’hôpital puis je n’ai pas mal, c’est pire parce que c’est ma tête qui essaie de fuir mon être…»

Sa poésie directe d’une grande lucidité ne rate pas sa cible. C’est un véritable témoin de son temps. Si les textes paraissent sombres, la musique étincelle. On retrouve aussi des personnages colorés comme Clémence dans la chanson Cowgirl qu’il chante en duo avec Sara Dufour. Un formidable album qui se veut une belle suite à son précédent disque Grandeur nature. Le disque sort ce vendredi. ♥♥♥½