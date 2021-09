Le pari perdu de Justin Trudeau

Sans l’avoir crié sur les toits et en faire un enjeu électoral, Justin Trudeau comptait bien obtenir un gouvernement majoritaire lorsqu’il a déclenché des élections à la mi-août. Il devra plutôt affronter un Parlement avec encore une minorité de sièges.

Malgré un appel pour un vote stratégique en faveur des libéraux la dernière semaine de la campagne, Justin Trudeau n’a pas réussi, comme en 2015 et en 2019, a incité les électeurs progressistes comme ceux du NPD de voter suffisamment en sa faveur pour obtenir sa majorité recherchée.

Après avoir été aux élections de 2015 la locomotive qui a permis aux libéraux de remporter une majorité et chasser du pouvoir les conservateurs de Stephen Harper, Justin Trudeau devient de plus en plus un boulet pour son parti. Une question d’un sondage Léger à savoir «les éléments qui découragent le vote pour les libéraux», 34% des répondants indiquent que c’est le leadership de Justin Trudeau, et 33% l’attribuent à la corruption présumée et les questions éthiques.

Le premier ministre Trudeau va se retrouver à la case de départ à la Chambre des Communes avec à peu près le même nombre de sièges. Il faudra voir combien de temps Justin Trudeau pourra tenir le coup face à ceux qui voudront se présenter aux prochaines élections avec un nouveau chef.

En ayant fait élire à peu près le même nombre de candidats aux Communes qu’en 2019, Erin O’Toole veut tout de même avoir une seconde chance dans sa quête de devenir le prochain premier ministre du Canada. Les délégués du prochain congrès national du parti vont décidé par scrutin secret s’ils veulent déclencher le processus de sélection d’un nouveau chef. Après une course au leadership où Erin O’Toole s’est présenté comme le « véritable bleu » pour obtenir l’appui de la droite sociale conservatrice, il a décidé de mener une campagne électorale davantage vers le centre mais sans grand succès. Certains voudront sûrement lui montrer la porte de sortie.

Pour sa part, le chef du NPD Jagmeet Singh a fait élire lui aussi à peu près le même nombre de candidats pour permettre à son parti de détenir encore une fois la balance du pouvoir. Pour sa part, Yves-François Blanchet aura réussi à sauver les meubles du Bloc

La cheffe du parti vert, Annamie Paul, devrait rapidement plier bagage après le désastreux scores de son parti. Il va laisser les verts fédéraux dans un état lamentable.

Même s’il a encore une fois mordu la poussière dans sa circonscription de la Beauce, Maxime Bernier pourra se consoler du fait que son parti aura mieux fait que les verts. Il aura donné une voix à une minorité laissée-pour-compte par les partis traditionnels.

Les libéraux et les conservateurs devront se faire à l’idée qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir une majorité au Parlement canadien. Ils ont refusé d’adopter un mode de scrutin proportionnel afin de gouverner seul. Les Canadiens semblent d’un autre avis.