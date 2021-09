Le défi d’Erin O’Toole

D’autres l’ont dit avant moi : le résultat des élections de cette semaine n’a plu à aucun des chefs de partis fédéraux. M. Trudeau cherchait une majorité, mais se retrouve à nouveau minoritaire; M. Singh espérait une nouvelle «vague orange», mais n’a augmenté son caucus que de quelques sièges. M. Bernier n’a pas réussi à percer, même dans son propre comté, et malgré avoir remporté deux sièges aux communes, les verts vont vraisemblablement bientôt montrer la porte à Mme Paul, qui est arrivée 4e dans Toronto-Centre.

Cependant, le retour d’Erin O’Toole au banc de l’opposition, avec un caucus diminué, est probablement celui pour qui le résultat du scrutin est le plus amer. Après avoir gagné la confiance de sa base avec un discours de «vrai bleu», se positionnant fermement à la droite et tentant de concilier les réformistes et conservatrices sociales au sein de son caucus au détriment des progressistes (alliés de Peter MacKay), il a fait le pari d’une campagne tirant vers le centre de l’échiquier politique. Cette stratégie a été payante au Canada atlantique, surtout en région rurale. On a notamment vu la ministre des Pêches, Bernadette Jordan, se faire montrer la porte, et les conservateurs obtenir un siège pour la première fois en une décennie à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cette percée dans l’Est a toutefois été faite au coût d’une baisse notable des appuis dans l’Ouest, où le Parti populaire semble avoir grignoté une partie du vote à la droite de l’échiquier. La très grande majorité des sièges sont tout de même restés bleus, mais leur part du vote s’est vue fondre. La frange plus à droite du parti, notamment les anciens bastions réformistes, n’a guère apprécié le pivot qu’a tenté d’effectuer M. O’Toole, entre autres sur les enjeux des armes à feu et de l’environnement – deux éléments sur lesquels le chef conservateur tentait de se repositionner dans l’espoir de récolter le vote des banlieues, en vain.

La question sera maintenant pour le parti de savoir si on doit garder cette stratégie de style «Red Tory» ou se retourner vers une droite plus radicale. Chose certaine, dans le caucus conservateur, les membres des différentes franges du parti sont à couteaux tirés. Avant même le jour du scrutin, certains candidats, comme l’Ontarien Pierre Poilièvre, semblaient se préparer à une course à la chefferie. Les prochaines semaines risquent d’être difficiles pour M. O’Toole. Entre apaiser les membres de la «grande tente bleue» en désaccord avec cette nouvelle vision du Parti conservateur, dont certains pensent déjà à l’éjecter de la chefferie, et préparer son retour à la Chambre des communes, il aura du pain sur la planche. Il fera face à un Parti libéral certes toujours minoritaire, mais qui sait fort bien qu’aucun de ses adversaires ne peut se permettre, ni financièrement, ni pragmatiquement, de faire tomber le gouvernement de sitôt.

C’est donc dire qu’Erin O’Toole a un gros défi devant lui cet automne… et sa carrière politique dans la balance.