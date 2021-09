Un héros acadien dans les tranchées

Ne cherchez pas, il n’y a aucun lien entre ces deux nouveautés littéraire et musicale sauf qu’elles méritent qu’on s’y attarde. D’abord, le roman de Ginette Haché qui met en scène un jeune héros acadien et puis le retour sur disque d’Hubert Lenoir dans une proposition étonnante.

L’appel de la liberté, Ginette Haché

Plusieurs œuvres ont traité de la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois, c’est à travers l’odyssée d’un jeune Acadien de Caraquet, Déo Landry, qu’on nous propose de replonger dans ce triste épisode de l’histoire du monde. Ce premier roman historique de l’auteure québécoise d’origine acadienne nous transporte du littoral acadien jusqu’en Europe pendant la guerre. Du Débarquement de Normandie à la libération d’un camp de concentration, en passant par des amours de passage, Déo Landry découvre un nouveau monde. Son périple n’a évidemment rien à voir avec un voyage de plaisance. Le jeune acadien qui au départ rêvait de liberté est confronté à l’horreur et à la fureur des hommes. Dès les premières pages du livre, on est plongé dans l’action. En débarquant sur les côtes normandes, le 6 juin 1944, le jeune soldat se retrouve allongé sur le sol face contre terre dans une tranchée haute de trois pieds. Ne reconnaissant plus rien, il tente alors de retrouver ses esprits. «Ils se sont retrouvés tout à coup devant l’horreur qu’aucun entraînement n’était arrivé à simuler parfaitement. L’odeur du sang, par exemple, ce n’était pas au programme; enfin, il comprend pourquoi. Ça prend à la gorge et ça sent la mort.»

Avec des allers-retours dans le temps, le récit raconte son histoire depuis ses années de jeunesse sur les bancs d’école. Déo qui a grandi auprès de celui qu’il appelle le «bonhomme» était un élève brillant. Faute de moyens financiers, il n’a pas pu poursuivre ses études au-delà de la 8e année. Le jeune Acadien s’ennuie dans son village et rêve d’être aviateur plutôt que de travailler dans une scierie toute sa vie. Quand la guerre éclate, il voit là une chance de quitter son coin de pays pour réaliser son rêve. Enrôlé de façon volontaire dans l’armée, il s’est y même repris à trois fois avant d’être engagé.

Après l’entraînement, il se retrouve sur le champ de bataille. Ce qu’il découvre ne ressemble en rien à ce qu’il anticipait. Il fait face aux blessures, à la mort, dont celle d’un ami proche, et aux atrocités qui le marqueront à jamais. Il sera confronté à lui-même. L’auteure arrive à décrire le difficile périple du jeune soldat et les souffrances de la guerre avec beaucoup de vérité et de sensibilité.

Malgré la gravité des sujets, le récit qui débouche sur une belle histoire d’amour comporte des instants de lumière, d’espoir avec des moments très touchants.

Celle qui a œuvré dans l’univers des magazines pendant une trentaine d’années a renoué avec ses racines en écrivant ce récit. Détentrice d’une maîtrise en histoire, elle s’est inspirée des aventures à la guerre de son défunt père Adéodat. Une première œuvre qui augure très bien pour la suite des choses. (Québec Amérique, 2021) ♥♥♥♥

Pictura de Ipse: Musique directe, Hubert Lenoir

Celui que l’on surnomme l’enfant terrible du rock est de retour avec un nouvel album double trois ans après la sortie de Darlène qui l’avait propulsé à l’avant-scène. C’est un virage à 180 degrés pour cet auteur-compositeur-interprète québécois, qui rappelons-le, a des origines acadiennes, son véritable nom étant Hubert Chiasson. Cette fois, il nous offre une peinture de lui-même (Pictura de Ipse) inspirée du cinéma-vérité. L’artiste flamboyant se met à nu en partageant ses émotions, ses réflexions sur sa vie et surtout comment vivre avec le fait de se sentir différent.

«Depuis que Darlène est sorti, ma vie a complètement changé. Je réalise que durant les quelques années qui ont mené à sa création, je m’étais créé ma propre bulle où j’étais à l’abri de toute forme d’agression, de jugement ou de violence. J’y repense aujourd’hui comme étant les plus belles années de ma vie. J’avais presque oublié que l’existence humaine était rough. Le fame et les controverses sont venus tout changer. Mon existence a été violemment projetée dans le monde pour que les gens puissent me rappeler que je ne «fittais» pas, que j’étais un épouvantail, un alien, une moufette», confie l’artiste dans son message qui accompagne l’album.

Même si le contexte et l’environnement musical de ce disque diffèrent du premier opus, on retrouve la poésie du chanteur qui aborde quelques-uns de ses thèmes de prédilection: ostracisme, intimidation, identité sexuelle et de genre. La collection éclectique de vingt titres comprend des interludes et des enregistrements de bribes de conversations un peu disparates. D’ailleurs, ces enregistrements iPhone ont servi de base à la création du disque. Par la suite, il est allé en studio avec beaucoup d’équipements pour créer le tout, allant même jusqu’à avaler un petit micro au fond de son estomac pour ensuite recapter une chanson à partir de l’intérieur de son ventre.

Le son est parfois trafiqué, dérangeant et même déstabilisant à la première écoute. Si on ose une deuxième écoute, on découvre que ce projet a un sens et une certaine cohérence. Un album généreux qui s’écoute un peu comme un film, s’approchant de la musique expérimentale avec plusieurs sonorités, mais aussi quelques moments plutôt dansants et touchants. ♥♥♥½