Cry Macho: quand Clint Eastwood trouve la paix

Après une carrière dans laquelle il a travaillé sur une cinquantaine de films, le grand Clint Eastwood commence assurément à sentir le poids du temps. C’est peut-être pourquoi il a choisi de réaliser et de se donner le rôle principal dans Cry Macho (en salle depuis une semaine), un film qui parle de la sagesse qui vient avec l’âge.

Texas, 1980. Mike Milo (Eastwood) est un ancien dresseur de chevaux qui n’a jamais été le même après un grave accident de rodéo ainsi que la mort de sa conjointe et de son fils.

Un jour, Howard, un ami qui a pris soin de Milo au pire de sa dépression, lui demande de lui rendre un service: se rendre au Mexique pour ramener son fils adolescent, Rafo (Eduardo Minett).

Ce qui devait s’avérer une tâche simple se complique énormément quand Milo découvre que la mère de l’enfant refuse de s’en départir.

Milo décide donc de reprendre la route du Texas, bredouille, avant de découvrir que Rafo – et son coq! – s’est embarqué à son insu. Et que les hommes de main de la mère ne sont pas loin derrière…

Un western hommage

Avec John Wayne, Clint Eastwood est probablement le nom le plus associé au western.

A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) et The Good, the Bad and the Ugly (1966) ne sont que quelques-uns des classiques dans lequel Eastwood a joué les anti-héros.

Ce n’est donc pas une surprise que le rythme et la photographie de Cry Macho rappellent le cinéma de cette époque glorieuse, où la substance tenait le haut du pavé au spectacle.

Adapté d’un roman du même titre sorti en 1975, le film de Eastwood a d’ailleurs la structure narrative classique d’un western: un homme seul, profondément bon, qui n’a rien à perdre, adhère à une cause qui n’est pas la sienne.

Il y a même des Mexicains, un saloon, une petite ville dont les rues ne sont pas pavées, une belle étrangère et des cactus!

Tout ça, par contre, sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré. Il fallait le faire, quand même!

Dans un touchant moment où la réalité rejoint la fiction, Milo revient sur sa vie, affirmant à Rafo que le fait d’afficher une attitude macho est surestimé et que rien n’a plus de valeur que la bonté.

Un propos tellement significatif venant d’Eastwood, qui est devenu millionnaire à titre de symbole suprême de la masculinité, mais qui aujourd’hui, affiche la sagesse de ses 91 ans.

Tout au long du film, Eastwood a des airs de bon grand-papa en paix et paisible, un peu comme Sylvester Stallone dans Creed.

Et puis, en dépit de tout ça, est-ce que Cry Macho vaut le coup d’oeil?

Même si l’ensemble est un peu mielleux et lent, les décors, la mignonne bravade de Minett, le sourire d’Eastwood, le charme du coq et l’aura de bonté qui entoure le film font de Cry Macho une oeuvre qui, oui, mérite d’être vue.

(Trois étoiles et demi)

Le Bal des folles: lourd, malgré des éclats de génie

Eugénie (Lou de Laâge) dans une scène de Le Bal des folles. – Gracieuseté

Adapté du roman du même titre de la jeune Victoria Mas, Le Bel des folles (Amazon Prime) est une oeuvre typique du cinéma français: un peu ennuyeuse malgré quelques éclats de génie.

Paris, dans les années 1880. La France sort tout juste du siècle des Lumières, mais le patriarcat et la bouresoisie y sont toujours aussi puissants.

Eugénie (Lou de Laâge) est une jeune femme passionnée de poésie et de littérature qui tente de sortir de l’ombre de son frère.

Or, Eugénie est dotée d’un don: elle peut entendre les morts et converser avec eux.

Convaincu que sa fille est dérangée, son père, un noble, la fait interner à la clinique neurologique de La Pitié Salpêtrière.

Sur place, Eugénie sera témoin des travaux «révolutionnaires» de l’éminent professeur Jean-Martin Charcot, dont les méthodes ont plus à voir avec la barbarie qu’avec la science…

Espoir et désespoir

Mélanie Laurent (Inglorious Basterds) est une des plus grandes comédiennes françaises de sa génération. En plus d’interpréter une infirmière, la jeune femme âgée de 38 ans signe ici un premier long métrage, en plus d’avoir adapté le roman de Mas en un scénario.

Laurent nous propose un film empreint d’espoir et de désespoir, marqué par une cinématographie extrêmement recherchée.

Militante écologiste reconnue (elle a tourné le documentaire primé Demain), Laurent se fait ici la voix de ces pauvres femmes qui, à la fin du 19e siècle, ont joué le rôle de cobaye dans le développement des traitements contre la maladie mentale.

Au coeur de cet épisode controversé (et réel) de l’histoire médicale, le Dr Charcot – ancien enseignant de Freud! – et l’hôpital Salpêtrière, un endroit davantage propice à engendrer des problèmes de santé mentale qu’à les guérir…

Français

À défaut d’être hautement divertissant, Le Bal des folles est bien joué (de Laâge en tête), bien tourné, bien écrit et débordant de beaux mots et de belles images.

C’est surtout un film pour les amants de reconstitutions historiques, de beaux décors et de costumes d’époque.

Sa portée demeure tout de même actuelle, notamment à l’époque de #metoo. À condition, par contre, de survivre à l’ampoulée première demi-heure, véritable supplice.

(Quatre étoiles sur cinq)