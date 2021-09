Molly vogue de succès en succès

Il y a un peu plus d’un mois, j’ai eu la chance de vous présenter Molly Stright, une joueuse de baseball de Cap-Pelé qui ne cesse de faire parler d’elle dans son sport.

La jeune Acadienne de 15 ans, qui est aussi dotée d’une belle personnalité, n’a pas chômé dans les cinq dernières semaines. Molly a même embelli de quelques lignes un curriculum vitae déjà fort impressionnant.

Par exemple, elle a représenté le Nouveau-Brunswick au sein des équipes provinciales des moins de 16 ans et des moins 14 ans.

Chez les moins de 16 ans, elle a aidé l’équipe à remporter une médaille de bronze dans un tournoi bien relevé à Summerside. En cinq rencontres pendant le dernier week-end d’août, Molly a obtenu deux fois le titre de joueuse du match pour son équipe. Elle a de plus reçu le prix de meilleure joueuse défensive du tournoi à la position de troisième-but.

Si le Nouveau-Brunswick n’a pas terminé sur le podium chez les moins de 14 ans à Bedford, à la mi-septembre, Molly s’est néanmoins fort bien tirée d’affaires. Non seulement elle a été choisie la joueuse la plus utile du tournoi, mais elle a également cogné son premier circuit à vie en canonnant la balle à plus de 200 pieds au-dessus de l’un des hautes clôtures du champ centre.

Comme lanceuse, la spécialiste de la balle sous-marine a retiré pendant la durée du tournoi 18 des 19 filles qui se sont présentées au marbre devant elle. La seule qui soit parvenue à se rendre sur les sentiers l’a fait à la suite d’une erreur. Elle n’a donc donné aucun coup sûr. Molly est carrément une bête au monticule.

C’est sans oublier qu’elle a également excellé en compagnie des garçons, plus précisément avec les Cubs de Moncton dans la Ligue provinciale de baseball AA des moins de 15 ans.

Elle est même parvenue à obtenir une sélection comme joueur du match dans au moins une partie de chaque tournoi auquel les Cubs ont pris part pendant l’été.

Molly n’en a pas encore terminé puisqu’elle évolue cet automne avec les Patriotes de Louis-J.-Robichaud dans le Circuit masculin des écoles secondaires. L’équipe dispute d’ailleurs la victoire contre les Bengals de l’école Bonar Law de Rexton, samedi.

Vous aurez peut-être deviné qu’elle est la première fille à évoluer sur une base régulière avec la formation.

Je vais vous dire un truc. Au rythme que Molly Wright accumule les exploits, je vous fait la prédiction qu’elle obtiendra dès 2022 une audition avec l’équipe nationale féminine. Baseball Canada doit déjà l’avoir à l’œil.

Perreault et Savard

Si vous suivez de près les activités du Canadien de Montréal, vous n’êtes pas sans savoir que le directeur général Marc Bergeron a paraphé des ententes avec deux agents libres, Québécois en plus, qui sont déjà bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick. Je parle bien sûr de Mathieu Perreault et David Savard.

Les deux vétérans, qui totalisent tous deux plus de 600 matchs dans la LNH, ont respectivement porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton dans la deuxième moitié des années 2000.

Au fil des années, Perreault a régulièrement eu du succès contre le CH, particulièrement lors de la dernière campagne avec une récolte de trois buts et trois passes en neuf rencontres du calendrier régulier. Il a ajouté une mention d’aide en quatre duels éliminatoires. En carrière, sa fiche contre le Tricolore est de 10 buts et sept passes pour 17 points en 33 parties, matchs éliminatoires inclus. C’est plutôt bien, non?

Pour ce qui est de Savard, il a lui aussi disputé plusieurs bons matchs contre le Bleu Blanc Rouge. Il totalise d’ailleurs deux buts et sept passes pour neuf points en 24 parties.

Je crois que les deux joueurs vont avoir un impact intéressant dans les succès de l’équipe.

Castonguay capitaine

Le défenseur Frédéric Castonguay sera l’un des deux capitaines des Tigres de Campbellton en 2021-2022. L’Acadien d’Atholville portera le «C» lors de tous les matchs locaux, alors que le Terre-Neuvien Liam Best fera de même pendant les matchs sur la route. Tous deux vont évidemment arborer le «A» lorsqu’ils n’agiront pas comme capitaine.

Les Québécois Ludovic Harrison et Jordan Brière ont hérité des deux autres postes d’adjoints au capitaine.

«Je ne m’y attendais vraiment pas, m’a révélé l’ancienne vedette du Moose du Nord. Je l’ai appris après l’entraînement de jeudi. Ça ne changera pas vraiment ma façon de faire. Je vais juste continuer de faire ce que j’ai toujours fait, soit de travailler fort pendant les pratiques et montrer l’exemple pendant les matchs et à l’extérieur de la patinoire. Après tout, c’est ce qui m’a mené jusqu’ici.»

Le numéro 14 des Tigres m’a par ailleurs confié avoir bien hâte que la saison débute.

«C’est la meilleure équipe pour laquelle j’ai joué depuis que je suis ici. Nous avons une équipe complète. Lors des années précédentes, nous avions de bons clubs, mais il nous manquait un peu d’attaque. Ce n’est plus le cas. Nous avons trois trios qui peuvent faire des dégâts, un bon gardien numéro un et une défensive expérimentée. Nous avons tout ce qu’il faut pour se rendre au moins jusqu’à la finale», m’a lancé le hockeyeur de 20 ans.

Gros, grands, petits et légers

Nous sommes déjà à moins d’une semaine du lancement de la nouvelle saison et comme je le fais chaque année, je vous présente aujourd’hui qui sont les joueurs les plus grands, les plus gros, les plus petits, les plus légers, les plus vieux et les plus jeunes de 2021-2022.

Débutons tout de suite avec la catégorie la plus prisée des partisans, la liste des géants du circuit. Et cette saison, laissez-moi vous dire que les grandes perches sont nombreuses dans la LHJMQ. Pas moins de 12 gars mesurent 6 pieds 5 pouces ou plus. Douze!

Le plus grand est évidemment le défenseur Louis Crevier, des Remparts de Québec, avec ses 6 pieds 8 pouces. Ça fait déjà quelques saisons que Crevier domine ce classement. Il est toutefois suivi de près par la recrue du Titan d’Acadie-Bathurst Carter Ansems et le vétéran Maveric Lamoureux, des Voltigeurs de Drummondville, du haut de leurs 6 pieds 7 pouces. Ils sont eux aussi des arrières.

Les défenseurs Evgenii Kashnikov, des Olympiques de Gatineau, et Charles Côté, de l’Océanic de Rimouski, de même que l’attaquant Milo Roelens, du Phœnix de Sherbrooke, sont eux à 6 pieds 6 pouces.

Notons enfin le Néo-Brunswickois Matteo Mann, des Saguenéens de Chicoutimi, Émile Chouinard, du Drakkar de Baie-Comeau, Noah Warren, des Olympiques de Gatineau, Émeric Gaudet, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Igor Mburanumwe, des Tigres de Victoriaville, tous des arrières, ainsi que l’avant Alexander Gaudio, de l’Océanic, à 6 pieds 5 pouces.

Au niveau des poids lourds, la palme va à Matteo Mann et Alexander Gaudio, qui font tous deux osciller le pèse-personne à 225 livres. L’arrière Zachary Massicotte, des Cataractes de Shawinigan, suit à 218 livres. À 216 livres, notons le défenseur Lane Hinkley, du Titan, et l’avant Mikaël Martel, des Olympiques.

Loic Gibeault, des Cataractes, a pour sa part l’honneur d’être à la fois le plus petit de la LHJMQ à 5 pieds 5 pouces et 127 livres. Faudrait pas que le petit gars se fasse frapper par un mur (ou Matteo Mann). Zachary Beauregard, des Mooseheads de Halifax, Justin Côté, des Voltigeurs, et Nicolas Hogue, des Eagles du Cap-Breton, sont eux à 5 pieds 6 pouces.

Après les 127 livres de Gibeault, il ne faut pas oublier le maigrelet Hugo Primeau, du Phoenix de Sherbrooke, avec ses 130 livres. Gibeault et Primeau sont évidemment des attaquants.

Le joueur le plus âgé de la LHJMQ est l’attaquant William Rouleau, des Saguenéens. Rouleau célébrera ses 21 ans le 9 janvier. L’arrière Samuel Desgroseilliers (12), des Wildcats de Moncton, Émile Hegarty-Aubin (13), des Eagles, Jaxon Bellamy (22), du Titan, Christophe Innis (22), des Sea Dogs de Saint-Jean, et Bennett MacArthur (30), du Titan, sont d’autres bonshommes qui auront 21 ans en janvier prochain.

Enfin, le petit bébé de la saison 2021-2022 est l’attaquant Logan Crosby, des Mooseheads. Ce dernier doit attendre jusqu’au 14 décembre avant d’atteindre le cap des 16 ans. L’Acadien Justin Gendron, des Tigres, est le deuxième plus jeune, lui qui aura 16 ans le 30 septembre.