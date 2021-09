Votre télé sur le net: Sex Education – saison 3

J’ai vu pour vous

Sex Education – Saison 3 (Netflix)

Après être solidement tombé en amour avec les personnages, le concept et les événements de la première saison de cette série britannique, j’avoue que j’avais été un peu déçu par la deuxième, moins drôle et plus convenue. Je suis toutefois heureux de vous annoncer que Sex Education a retrouvé toute sa superbe dans le cadre de sa troisième saison (dont les huit épisodes sont en ligne depuis une semaine). Les huit heures de ce troisième opus nous permettent de suivre les péripéties entourant la grossesse de Jean (Gillian Anderson), les tribulations sentimentales d’Otis (Asa Butterfield) et de Maeve (Emma Mackey), de même que les difficultés entourant les relations homosexuelles d’Adam et Eric, ainsi que d’Ola et Lily. Tout ça alors qu’une nouvelle directrice prend les rênes de l’école secondaire de Moordale et souhaite implanter une approche extrêmement conservatrice par rapport à la sexualité. Évidemment, la population estudiantine n’appréciera pas…

Si vous n’êtes pas familier avec Sex Education, vous aurez compris que cette série aborde la sexualité avec une approche moderne et pas le moindrement du monde pudique. La situation des personnes de sexe neutre y est même traitée avec beaucoup de doigté dans cette nouvelle saison. Très éducative, souvent drôle, parfois émouvante, Sex Education est une émission qui gagne à être connue par les adolescents et leurs parents, ne serait-ce que pour le message qu’elle livre sur l’importance du dialogue et de l’ouverture. (4,5/5)

À surveiller cette semaine

No One Gets Out Alive – (Netflix) (En ligne mercredi)

L’automne est synonyme de cinéma d’horreur et ça commence en force dès mercredi sur Netflix. Tourné par Santiago Menghini – qui a étudié le cinéma à Montréal – ce film raconte l’histoire d’une jeune immigrante dont la vie est transformée en cauchemar.

Diana: The Musical – (Netflix) (En ligne vendredi)

À ne pas confondre avec Spencer, le film à venir en novembre avec Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di. Il s’agit plutôt d’une captation datant de 2019 d’une pièce de théâtre racontant la vie de la Princesse de Galles.

The Guilty – (Netflix) (En ligne vendredi)

Confiné à des tâches administratives après une bévue, un policier est forcé de faire des choix déchirants quand il reçoit un appel troublant. La distribution est formidable avec Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Brokeback Mountain), Ethan Hawke (Training Day) et Paul Dano (There Will Be Blood).