Le début d’un temps nouveau?

Le résultat étonnant de l’élection fédérale de la semaine dernière a pris tellement de temps à être officialisé que j’ai complètement zappé l’arrivée de l’automne, le lendemain. Ce qui est désarmant avec l’automne, c’est qu’il commence souvent en beauté et finit toujours par mourir dans les bras glacés de l’hiver. Quelle horreur!

Mais bon, il ne faut pas se laisser abattre. On a du pain sur la planche. On devrait avoir un nouveau conseil des ministres bientôt. Surtout que selon Trudeau, il y avait urgence à régler la pandémie et enclencher la relance économique!

Depuis, il ne semble pas très pressé de former son cabinet et de remettre rapidement son gouvernement au travail. Coudon, c’était urgent, oui ou non?

Quoi qu’il en soit, connaissant la dilection de Justin Trudeau pour les gestes symboliques, il faut s’attendre à un cabinet fondé sur la rectitude politique de bon aloi censée refléter l’idéal artificiel canadien: parité hommes-femmes, multicolore, multiethnique, multilinguistique, multiconfessionnel, identité sexuelle, expression de genre, tout cela et plus devrait trouver écho dans ces nominations.

Évidemment, personne ne pourrait s’objecter à ce que le conseil des ministres du Canada présente un portrait sublimé des composantes de l’âme de la nation canadienne, si tant est qu’elle ait une âme.

Mais espérons quand même que ces considérations – qui, dans le cas de Trudeau, relèvent presque autant du glamour que du clientélisme politique –, prendront également en considération la compétence!

* * *

Ceux et celles qui s’attendaient à ce que cette élection signale un énième début d’un temps nouveau auront peut-être été déçus de constater qu’on ne peut pas toujours être en mutation extraordinaire. Entre deux moments forts s’installe toujours une accalmie, ne serait-ce que pour nous permettre de digérer ces changements.

Lors de l’élection fédérale de 2015, Trudeau a incarné un tel changement. Changement de direction du pays, changement de régime, changement d’époque. Aujourd’hui, quand on regarde dans le rétroviseur politique, l’ère Harper apparaît lointaine et particulièrement ringarde! Pourtant, c’était hier!

À côté de lui, Trudeau était un vent de fraîcheur. Aujourd’hui, son aura est défraîchie, certes, mais son principal adversaire politique, Erin O’Toole, n’incarne pas cet élan vers l’avenir dont aurait besoin le pays. Le premier ministre devrait être en mesure de faire un peu de millage avec ça! Pour quelque temps du moins. Jusqu’à ce que ses tralalas d’acteur le rattrapent!

* * *

À bien y penser, la planète aussi aurait besoin d’un vent de fraîcheur, d’un élan vers l’avenir. Certains ont vu dans l’intempestive Greta Thunberg un signe à cet effet. Peut-être deviendra-t-elle l’égérie d’une nouvelle génération, une génération plus verte dans tous les sens du mot, mais cela ne saurait masquer le fait qu’une crise de nerfs n’est pas une opinion!

Aux États-Unis, il y a dix mois, on a procédé ainsi à un changement de cap avec l’élection de Joe Biden. Encore là, on ne peut parler de rajeunissement profond de la psyché américaine, compte tenu de l’âge canonique du président, mais ce fut au moins un soulagement (planétaire!) de voir l’horripilant bonhomme Trump prendre son trou!

Certains lui prédisent un retour triomphant. C’est vrai qu’il ne lâche pas facilement le morceau! C’est vrai qu’il est à ce point perdu dans les brumes de son narcissisme revendicateur et revanchard qu’il demeure une menace pour l’équilibre du monde; mais, je prie fort pour que les Américains aient la sagacité de ne pas répéter cette erreur politique deux fois.

* * *

L’Allemagne aussi entreprend un nouveau cycle politique, la chancelière Angela Merkel, en poste depuis quinze ans, ayant quitté la scène. Aux élections législatives fédérales de dimanche dernier, sa formation politique, l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU), plutôt conservatrice, a été légèrement devancée par le Parti social-démocrate (SDU) du vice-chancelier Olaf Scholz.

Contrairement au Canada, en Allemagne les coalitions politiques sont monnaie courante et, devant les résultats «minoritaires» de dimanche, il est à prévoir que les socialistes formeront un gouvernement avec le CDU et une troisième formation, soit le Parti vert ou le Parti libéral-démocrate.

Alors que les Allemands, quand ils auront négocié la répartition des ministères dans leur coalition, pourront jouir d’un gouvernement stable pendant un mandat, ici, le gouvernement Trudeau devra obtenir des appuis politiques à la pièce, ce qui l’obligera à des compromis permanents, sous la menace constante de l’épée de Damoclès des oppositions au-dessus de sa tête.

Me semble que les Allemands sont plus réalistes et plus pratiques!

* * *

Ce qui n’est pas le cas de ma Frônce adorée où le réalisme et le sens pratique ne font tout simplement pas partie de l’équation au moment où s’enclenche officieusement la campagne de l’élection présidentielle du printemps prochain!

On présume que le président actuel Emmanuel Macron se représentera. On sait déjà que Marine Le Pen du Rassemblement national (RN) apparemment dédiabolisé sera également sur les rangs, de même que l’inénarrable Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise (FI), formation de gauche radicale.

À droite, les Républicains (LR) choisiront leur candidat le 4 décembre, par un vote des membres. Fait à noter, certains candidats potentiels (tels que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse) sont des ex-membres du parti dont on ne sait toujours pas s’ils participeront à cette sélection ou préféreront faire cavalier seul. Ce qui aurait pour conséquence de multiplier les candidatures à droite, et de diminuer leurs chances de se rendre au second tour…

Et c’est sans compter sur la candidature du (sulfureux?) polémiste Éric Zemmour, intellectuel de droite qui défend une identité française «classique», pourfendant l’islamisation apparente du pays et dénonçant les politiques actuelles en matière d’immigration.

Sa candidature presque assurée ébranle les milieux politiques et médiatiques qui le conspuent à qui mieux mieux, ce qui ne fait qu’augmenter sa popularité!

Certes, ce salmigondis politique à la française donnera une élection haute en couleur. Mais pas de mutation profonde, nos cousins français étant plus enclins à ergoter sur les mots qu’à se pencher sur leurs maux! Bref, sur la planète, ce n’est décidément pas le début d’un temps nouveau! Vu d’ici, le printemps est encore loin…

Han, Madame?