Vue d’en haut

J’ai été frappée cette semaine par l’acteur William Shatner – notre Capitaine Kirk de Star Trek – à son retour de 10 minutes de voyage au-delà de l’atmosphère terrestre. Solide sur ses jambes à 90 ans, notre Canadien sans doute le plus célèbre était pourtant secoué. Très secoué.

Alors que le reste de ses compagnons se congratulaient à gorges déployées, lui, avait du mal à contenir son émotion. Lorsqu’enfin il a été capable de s’exprimer, ce qu’il a dit était saisissant. Je résume: en un quart de seconde on passe du confort de notre atmosphère à la noirceur et au vide. D’un côté le noir, et de l’autre, notre Terre drapée dans une sorte de grande couverture bleutée, notre atmosphère, et c’est ça et rien d’autre qui nous sépare du néant.

Jeff Bezos semblait lui-même dépassé par les profondes réflexions de son passager le plus célèbre. «C’est beau, non?», lui a-t-il demandé assez platement. Clairement, pour William Shatner, c’est la précarité, l’improbabilité même, de notre situation dans l’univers qui semble l’avoir frappé bien plus que l’apesanteur ou la beauté du spectacle. À tel point qu’il avait du mal, littéralement, à revenir sur terre.

Le moment m’a impressionnée! 10 minutes dans l’espace a suffi pour qu’il touche du doigt comme notre Terre est unique dans l’univers. Pour comprendre à quel point notre vie et notre survie dépendent directement de cette petite couverture atmosphérique que nous traitons pourtant si mal!

Alors, je me suis prise à penser que Monsieur Bezos qui pourrait, dès 2026, devenir billionnaire (c’est-à-dire riche de quelque 1000 milliards $), pourrait sans doute aider l’humanité et notre planète en consacrant une infime partie de son indécente fortune à envoyer dans l’espace toutes celles et ceux qui s’entêtent à la détruire.

Confrontés eux aussi à l’infime frontière qui sépare notre planète bleue du noir infini et aux risques qu’on court, peut-être seraient-ils plus réactifs sur la nécessité de protéger l’environnement avant qu’il ne soit trop tard.