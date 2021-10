Sur vos écrans: The Last Duel

Rarement aura-t-on vu un film qui se déroule au 14e siècle être autant d’actualité.

Présenté en salles depuis vendredi, The Last Duel (Le dernier duel en français) est un projet très personnel des comédiens Matt Damon et Ben Affleck – qui cosigne le scénario -, ainsi que du légendaire réalisateur Ridley Scott (Gladiator, Blade Runner, Alien, Thelma & Louise).

Les trois hommes s’y connaissent un peu en cinéma, totalisant pas moins de douze nominations aux Oscars – et trois statuettes dorées. Sauf que cette fois, le trio ne souhaite pas que divertir. Il a un message à passer. Et la société en prend pour son rhume.

Adapté d’un roman d’Eric Jager et basé sur une histoire vraie, The Last Duel se déroule en France, à la fin des années 1300.

Le royaume est en guerre contre de nombreux ennemis et, à la solde du cousin (Affleck) du roi Charles VI, on compte deux hommes très influents: le chevalier Jean de Carrouges (Damon) et l’administrateur/soldat Jacques Le Gris (Adam Driver).

Quand la femme de Carrouges, Marguerite (Jodie Comer, de la série Killing Eve) affirme avoir été violée par Le Gris, les deux hommes devront s’affronter en duel afin de «laisser Dieu déterminer» si les allégations sont fondées.

The Last Duel est un film profondément troublant. Non pas en raison de ses très réalistes et violentes scènes de guerre et de batailles, mais plutôt pour le portrait qu’il brosse de notre société.

Le film est divisé en trois chapitres qui racontent les circonstances entourant le viol de Marguerite, du point de vue de Carrouges, de Le Gris et de la victime elle-même. C’est d’une finesse extraordinaire.

Par contre, force est de constater que 625 ans (!) après les événements de The Last Duel, le point de vue de notre société très patriarcale sur le viol n’a pratiquement pas évolué. Et c’est honteux.

Par exemple, comme Le Gris, de nombreux hommes croient encore que les protestations d’une femme ne méritent pas d’être respectées puisqu’il suffit de la désirer pour l’obtenir.

Ou comme la belle-mère de Marguerite, qui croit qu’une femme violée doit se contenter de subir sinon elle risque de salir sa réputation et celle de sa famille en condamnant publiquement son agresseur.

Ou comme la pauvre Marguerite qui, lors du procès de Le Gris, se retrouve à devoir défendre sa moralité devant une cour remplie d’hommes qui refusent de la croire.

Le trio de tête (Damon, Driver, Affleck) est éclatant, mais pas autant que Comer, dont le jeu tout en finesse et en nuances permet de donner une portée unique à l’histoire.

Seul bémol: les vedettes (et même le roi!) parlent anglais, alors que les petites gens parlent français, ce qui a été pour moi une importante distraction tout au long du film.

Visuellement audacieux, sublimement écrit et plus que jamais d’actualité, The Last Duel est peut-être l’oeuvre la plus importante de la glorieuse carrière de Ridley Scott – à condition, bien sûr, de se donner la peine d’entendre son message.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Squid Game

Une scène de Squid Game (Netflix). – Gracieuseté

Il est facile de comprendre pourquoi la série coréenne Squid Game est devenue l’émission la plus regardée de l’histoire de Netflix.

Intense, disjonctée, originale, bouleversante… Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette perle écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk.

Quatre semaines après son lancement sur le géant du contenu en ligne, Squid Game avait été vue par 111 millions de personnes. C’est beaucoup de monde.

J’ai été un peu en retard à découvrir le phénomène culturel de l’heure. Mais à force de voir, jour après jour, que Squid Game demeurait au sommet du classement des émissions les plus vues au Canada sur Netflix, j’ai décidé de plonger. Et je ne regrette pas mon choix!

La série de neuf épisodes (et d’environ huit heures et demi) raconte l’histoire de Gi-hun, un Coréen enseveli sous les dettes qui vit avec sa mère malade.

Un jour, il est abordé par un inconnu qui lui propose de faire fortune en jouant à des jeux.

Gi-hun est donc transporté sur une île, où 455 autres personnes aux prises avec des problèmes d’argent espèrent elles aussi s’enrichir facilement.

Quand vient le temps de participer au premier jeux, toutefois, les participants réalisent que le prix pour une défaite est élevé: leur vie. Et qu’il n’y aura qu’un seul gagnant…

On parle souvent de la retenu des Asiatiques. Ce trait de caractère n’est certainement pas visible dans Squid Game, où le saugrenu côtoie le sanglant.

Certains ont comparé la série à un film de Tarantino qui se déroule dans une cours d’école. Je ne pourrais pas être plus en accord.

Mais attention: la série n’est pas enfantine pour autant. Les thèmes qu’elle aborde (inéqualités sociales et sort réservé aux pauvres, notamment) sont drôlement d’actualité.

Bien sûr, on peut se laisser aller et s’attarder uniquement au parcours de Gi-hun et à la cruauté du concept des jeux.

Reste qu’il est difficile de ne pas se questionner sur ses propres valeurs quand on est confronté aux choix que doivent faire les personnages.

Hautement divertissante, culturellement instructive, unique en son genre et porteuse de réflexions difficiles: Squid Game est un succès exceptionnel.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Pretty Smart

Une scène de Pretty Smart (Netflix). – Gracieuseté

J’ai dévoré ma part de comédie de situation au cours des années et je suis en fait constamment à la recherche de LA nouvelle série qui me fera rire sans prendre trop de mon temps.

Voilà donc pourquoi je me suis lancé dans Pretty Smart, une comédie qui nous transporte dans le quotidien de beaux milléniaux californiens très superficiels.

Une serveuse (Claire), un influenceur (Jayden), une professeure de yoga (Solana) et un propriétaire de gym (Grant) vivent tous sous le même toit.

Chacun tente de trouver le bonheur en amour et au travail. Mais même quand les temps sont durs, tous savent qu’ils peuvent compter sur l’amitié et le soutien indéfectible de leurs colocataires.

Cette dynamique est bouleversée quand la soeur de Claire, les très pincée Chelsea, débarque après avoir été larguée par son financé…

Entendons nous tout de suite: même si les dix épisodes de Pretty Smart s’inspirent énormément de Friends, How I Met Your Mother et The Big Bang Theory, cette nouvelle série n’a pas le cachet, la finesse, la portée émotive et l’humour de ces trois classiques du genre.

La principale faiblesse de Pretty Smart est le jeu de ses comédiens. Emily Osment (Chelsea, à droite dans la photo) et Olivia Macklin (Claire, à gauche) n’ont pas le talent nécessaire pour une production de cette ampleur, surtout la seconde, dont le jeu est plutôt gênant.

Les rires en canne dérangent aussi. Disons qu’ils sont loin d’être toujours justifiés…

Plusieurs thèmes centraux de la série sont de plus tirés des trois classiques cités précédemment, dont la très usée rengaine de l’érudite et cartésienne Chelsea qui devient une meilleure personne au contact des quatre autres qui sont, pour être polis, pas les pogos les plus dégelés de la boîte…

Le ton est également très inégal. On est parfois profondément dans la caricature, alors qu’en d’autres moments, on sent un réel désir d’être substantielle – notamment en ce qui a trait aux messages sur la communauté LGBTQ, les milléniaux et la diversité culturelle.

Bref, il y a des trucs intéressants à tirer de Pretty Smart, à condition de faire abstraction du déjà vu, du superficiel, des rires en canne et du peu de talent des comédiens.

(Deux étoiles sur cinq)

À surveiller

Dune

(en salles vendredi)

C’est probablement le film de science-fiction le plus attendu depuis le plus récent Star Wars et le film de Denis Villeneuve le plus attendu, point. Cette adaptation de la série classique de romans de Frank Herbert raconte l’histoire d’un jeune prince (Timothé Chalamet, photo) dont le clan fait face à de nombreux périls sur une planète désertique et dangereuse.

Succession – Saison 3

(sur Crave dimanche)

Comparée à une version moderne de Game of Thrones pour ses jeux de coulisse tordus et l’absence de conscience de ses personnages, cette adulée série du créateur Jesse Armstrong raconte les guerres intestines d’une famille qui fait fortune dans les médias.

8 Rue de l’Humanité

(sur Netflix mercredi)

Le Français Dany Boon (photo) est un des grands comiques de la franco­phonie. Il signe ici la réalisation et le scénario d’un film (Stuck Together en anglais) qui se déroule à Paris en plein confinement. Vous devinez que les situations cocasses risquent d’être nombreuses! Comme dans La Ch’tite Famille (2018) Boon partage la vedette avec sa conjointe dans la vie, Laurence Arné.