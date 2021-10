Pour une Église synodale

C’est devenu un euphémisme de dire qu’il y a des dysfonctionnements dans la gouvernance de l’Église catholique. D’ailleurs, une des missions données au pape François par le conclave qui l’a élu était de «réformer la Curie». Depuis le début de son pontificat, il ne cesse d’ajouter des symptômes au diagnostic de ce grand corps malade: manque de coordination, planification excessive, endurcissement mental et spirituel, cléricalisme, etc.

En opérant des coups de sonde sur la planète, on se rend compte que les maux sont répandus. En Allemagne, les participants au «chemin synodal», commencé il y a 3 ans, réclament des mesures fortes pour réformer et rétablir la confiance des fidèles. En France, l’électrochoc est venu il y a une dizaine de jours avec la publication de la Commission sur les abus sexuels qui parle de «défaillances institutionnelles», voire systémiques.

Il n’y a pas qu’en Europe que la marmite chauffe. Le Mexique et le Chili ont été pointé pour avoir couvert des prêtres abuseurs. Les piliers de la gouvernance sont aussi ébranlés chez-nous. Je pense au cafouillage dans la recommandation des vaccins. Aux tiraillements polarisés dans l’organisme Développement et Paix. Et aussi aux délais pour une parole de vérité et de réconciliation suite aux découvertes de cadavres d’enfants autochtones. Dans les Églises locales, chacun peut identifier les ombres. Mais aussi les lumières.

Parce que même dans l’histoire récente du catholicisme, tout n’est pas noir ou blanc. Il faut avoir le courage de la nuance. Il y a des initiatives et des œuvres qui, sans faire les manchettes, sont des montagnes que la foi réussit à déplacer. Au cours des siècles, les religions ont souvent oscillé entre savoir et obscurantisme, entre accueil et exclusion, entre repli sur soi et ouverture au monde. Il y a eu des périodes exaltantes. D’autres moins.

+++

Aujourd’hui, le peuple de Dieu avance sur une mer agitée; les vagues sont hautes et chacun cherche des bouées. Il y en a! Je m’agrippe à elles. D’abord, la vérité sur le passé ne peut qu’être libérateur. Ensuite, l’humilité qui ajuste nos vies à Celui qui invite à prendre sa croix pour Le suivre. Enfin le courage! Celui des victimes qui osent parler. Celui des fidèles qui persévèrent. Celui de responsables d’Église qui choisissent d’écouter.

En plus, un vaste chantier de l’Église me redonne espoir: elle est convoquée en synode. C’est-à-dire à une grande réflexion. Le thème? Le synode lui-même! Et oui: un synode sur le synode! Une réflexion sur la manière de «marcher ensemble».

C’est quoi la synodalité? C’est le déploiement de l’ecclésiologie du Concile Vatican II (1962-1965). C’est la participation de tous les baptisés à la vie de l’Église, non seulement dans la liturgie et dans les œuvres sociales, mais aussi dans son gouvernement. Cette notion existe depuis les commencements de l’Église: on convoquait les croyants pour régler les conflits, définir la foi et orienter les pratiques (Ac 15). Si l’Église a toujours valorisé la participation de tous, elle a de moins en moins d’appuis pour prétendre à la synodalité.

+++

Depuis plus de 50 ans, le pape convoque régulièrement des évêques et des spécialistes pour réfléchir et proposer des pistes d’action sur un thème précis. La XVIe assemblée synodale, initialement prévue pour 2022, a été repoussée en 2023. Il y a plus que la pandémie qui explique son report. Le pape a voulu, en amont, une grande consultation du peuple de Dieu.

Autour du thème: «Pour une Église synodale: communion, participation et mission», le parcours du synode s’articule en trois phases. Dimanche dernier, le pape a inauguré le début du processus à Rome; en fin de semaine, il commence dans tous les diocèses. Cette phase diocésaine doit favoriser des consultations pour saisir les attentes du peuple de Dieu. La 2e phase permettra un discernement à la lumière des particularités de chaque continent. Enfin, la clôture aura lieu en octobre 2023.

Afin que la consultation soit réelle et efficace, le document préparatoire et le Vademecum (datés du 7 septembre 2021) invitent à ratisser large en permettant au plus grand nombre de prendre la parole et d’être entendu. Il ne suffit pas d’écouter uniquement les gens qui sont à l’église, mais aussi ceux qui se sont éloignés sur la pointe des pieds, ceux qui ont quitté avec colère, ceux qui se sentent exclus. Qui répondra à l’appel?

+++

Avec ce synode, le pape allume une flamme. Ce n’est pas un gage que le feu va prendre. Il y a plusieurs défis à surmonter. D’abord, des résistances sapent l’enthousiasme. Le pape semble jouer le tout pour le tout en se disant que, compte tenu de son âge et de la situation de l’Église, il prend un risque, espérant libérer des énergies spirituelles enfouies. Ensuite, il y a la pandémie qui apporte son lot de restrictions et qui pourrait servir d’alibi pour justifier l’inertie. Enfin, il y a un sentiment tenace d’impuissance. «À quoi bon?» diront certains.

Il ne faut pas s’attendre qu’au terme de la démarche, les questions qu’on estime brûlantes soient réglées. On ne change pas les mentalités facilement; un grand navire ne change pas de direction en claquant des doigts. On ne cherche pas de consensus, mais plutôt à redécouvrir la valeur de «marcher ensemble», pasteurs et laïcs. C’est alors qu’on pourra, autour d’une table commune, se mettre à l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église et mettre en place les conditions idéales pour l’annonce de l’Évangile.

Le programme est ambitieux. Pour certains, il arrive peut-être trop tard. Or, il y a encore des gens qui sont prêts à donner à l’Église une autre chance. Si nous écoutons «les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps», nous pourrons entendre l’Esprit de vie. Cette espérance m’habite. Je garde confiance dans la sagesse du peuple afin de trouver le nécessaire pour la rénovation de l’Église. Bon synode!