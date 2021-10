Vers un deuxième surplus-record en pleine pandémie?

Appelé en mars dernier à défendre un budget qui prévoyait un déficit de 245 millions $, le ministre des Finances Ernie Steeves affirmait — en anglais, bien sûr — que «ce n’était pas le budget qu’il voulait livrer, mais que c’était le budget dont avait besoin le Nouveau-Brunswick». Il renchérissait en affirmant que «c’est le temps de dépenser de l’argent. Nous ne pouvons pas nous soucier d’équilibrer les livres cette année».

La semaine dernière, le ministre Steeves a enfin craché le morceau et nous a révélé les chiffres tant pour l’an dernier que pour le premier trimestre de l’année en cours.

Le surplus-surprise de l’an dernier, sans doute le plus élevé de notre histoire à près de 410 millions $, a fait couler beaucoup d’encre.

L’autre nouvelle dont on parle moins, mais qui est tout aussi importante, c’est l’imposant surplus enregistré pour le premier trimestre se terminant le 30 juin. Dans son budget de mars, le ministre Steeves prévoyait que le gouvernement enregistrerait un déficit de

145 millions $ pour cette période.

Or, c’est plutôt un surplus de près de 160 millions $ qu’il a produit. Pas si mal pour un ministre qui ne se soucie apparemment pas d’équilibrer les livres.

Pour expliquer l’imposant surplus de l’an dernier, le gouvernement provincial s’est vite empressé de pointer du doigt les quelques 300 millions $ supplémentaires reçus d’Ottawa, somme qu’il a choisi de déposer à la banque plutôt que de s’en servir pour aider les Néo-Brunswickois à traverser la pandémie. Bien sûr, ce n’était là que la moitié de l’histoire. L’autre moitié, c’est que le gouvernement de Blaine Higgs a trouvé opportun de réduire ses dépenses de 300 millions $.

Cela dit, si le duo Higgs-Steeves s’est servi d’Ottawa comme bouc-émissaire pour justifier son surplus de l’an dernier, il ne peut toutefois pas recourir à cette tactique pour le premier trimestre de cette année. Cette fois-ci, la quasi-totalité du surplus est attribuable à Fredericton et à Fredericton seul.

Les chiffres sont époustouflants. Pour les premiers 90 jours de l’année, les dépenses ordinaires du gouvernement étaient 91 millions $ en-dessous de ce qui était prévu dans le budget. À un rythme annualisé, on parle d’une réduction de dépenses de plus de 360 millions $. Quant aux recettes autonomes ordinaires (taxes et autres revenus), elles étaient 141 millions $ plus élevées que prévu. À un rythme annualisé, on parle d’une sous-estimation d’environ 560 millions $.

Tout porte donc à croire que le gouvernement provincial est bien parti pour enregistrer un surplus de plusieurs centaines de millions de dollars encore une fois cette année. Or, dans sa mise à jour de la semaine dernière, le ministre Steeves ne nous annonçait qu’un très modeste surplus de 38 millions $. Comme le gouvernement a déjà enregistré un excédent quatre fois plus grand pour le premier trimestre, c’est donc dire que Fredericton prévoir nager dans l’encre rouge pour le reste de l’année.

Le ministre Steeves a justifié cette prévision comme étant un geste prudent compte tenu de l’incertitude qui plane avec la pandémie. C’est plutôt un acte de très mauvaise foi. La moitié de l’année financière est déjà derrière nous et le ciel ne nous a pas tombé sur la tête. Malgré une quatrième vague coriace, rien ne laisse croire que l’économie va s’effondrer dans les mois à venir.

De plus, contrairement à ce qu’a avancé le ministre, si l’on se fie au passé, cette nouvelle vague pourrait bien exercer une pression à la baisse sur les dépenses de santé.

La réalité, c’est que Blaine Higgs s’entête à garder les Néo-Brunswickois dans le noir afin d’étouffer tout débat sur l’usage de ce qui pourrait bien s’avérer un deuxième surplus record en pleine pandémie.