Moi, vous le savez, je suis un nostalgique. Je passe mon temps ici à vous remâcher mes souvenirs, mon passé. Et si je suis nostalgique, c’est probablement parce que je n’aime pas être un adulte. Tellement que si je le pouvais, j’aimerais revenir en arrière…

Revenir en arrière pour revivre mon adolescence. Moment très instructif où j’ai découvert les passions qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Période où j’ai rencontré les gens qui ont influencé mon parcours. Même si c’est aussi le bout de ma vie où ma face essayait de ressembler à un peuplier au printemps… mais on ne s’embarquera pas là-dedans.

Revenir en arrière pour retrouver ma chambre, chez mes parents. M’y embarrer pour écouter Alice Cooper en jasant avec des amis sur ICQ. Je laisserais encore mon ordinateur ouvert toute la nuit pour finir de télécharger une démo de jeu vidéo, et j’attendrais encore avec impatience une commande de DVD chez Amazon.

Revenir en arrière pour prendre une fouille en bicycle, rentrer me mettre du mercurochrome et retourner jouer dehors après. On réglait tout avec du mercurochrome. On ne savait pas exactement ce que c’était, mais on en mettait sur tout et pour tout.

Revenir en arrière pour ne jamais avoir mal en nulle part, ne jamais avoir de migraine et de fatigue. Pour être capable de se coucher après les nouvelles et de se lever avant Salut Bonjour… et être en forme toute la journée, pareil.

Revenir en arrière pour écouter L’heure JMP et résister de peine et de misère à l’idée de flasher mes lumières parce que je sais que j’aurais été le seul à faire ça dans Lavernière. Me prendre pour Normand Brathwaite et cogner dans le mur du local du conseil étudiant et criant «C’est vendredi!», comme si j’animais moi-même Piment Fort.

Je jouerais encore des tounes à la guitare. Je chanterais fort quand je serais seul à la maison. Je pratiquerais mon harmonica au grand désespoir de mon chien qui haïssait tellement ça. Je passerais mes journées à jouer à un nouveau jeu de PlayStation. J’irais me louer un Nintendo 64 chez Édouard Arseneau, et je prendrais la fin de semaine pour «faire le tour de la cassette».

Revenir en arrière pour pouvoir me laisser aller. Essayer des affaires en me disant que si ça ne marche pas, je ferai simplement autre chose. Tester la machine. Vérifier mes limites et celles de mon environnement. Me donner le droit de me tromper.

Revenir en arrière et revivre mes premières amours, même si elles sont restées secrètes. Goûter à ma première bière et trouver ça vraiment dégueu. Être invité à des partys, mais me trouver des raisons pour ne pas y aller de peur d’être obligé d’en reboire un peu.

Faire de la musique avec des amis. Jouer à Destin et trouver ça drôle. Jouer aux lutteurs même si je suis trop vieux. Écouter De Bonne Humeur, même si je suis trop jeune.

Descendre la Butte du vent en BMX. Manger des p’tites fraises, assis dans une bouillée. Commencer la journée au mini-putt sur la côte à L’Étang-du-Nord et la finir à la plage du Corfu à lancer un freezbe.

Rentrer d’une soirée au bar Le Central en me disant que je n’ai pas eu tant de fun que ça. Y retourner le lendemain juste pour me donner l’impression de faire quelque chose de ma vie. Et ne pas avoir tant de fun que ça.

Revenir en arrière pour rire en cachette d’un professeur qui respire trop fort. Pour l’imiter devant des amis pour les divertir. Revenir en arrière pour être dans la gang et avoir l’impression que tout va rester comme ça. Parce qu’à l’adolescence, on pense que rien ne va changer la façon qu’on a de vivre et de penser. Des fois, j’aimerais revenir en arrière justement pour retrouver ça.

Revenir en arrière pour ne penser qu’à moi. Pour vivre sans m’inquiéter. M’inquiéter de mes enfants, de mes bobos, de la santé de ceux que j’aime. Pour arrêter de trouver que le temps passe trop vite, que mes flos grandissent trop vite, que l’argent se dépense trop vite. Pour être, sans toujours me projeter ailleurs que dans mon présent.

Retrouver un brin d’insouciance.

Revenir au temps où l’on ne calculait pas tous nos coups comme si on jouait une grosse game d’échecs. Adultes, nous passons notre temps à nous regarder les pieds pour bien mesurer l’impact de nos actions sur notre vie, notre famille, notre job, nos enfants… Ce n’est plus une vie, c’est une survie.

Laissons les ados être des ados. Laissons-les faire leur choix et leurs erreurs. Ça fait partie de la vie. N’oublions pas que ce sont eux qui pousseront nos lits roulants plus tard. Ce sont nos futurs médecins, infirmières, politiciens, policiers… ce sont eux qui nous feront rire à la télé, pleurer dans nos théâtres, réfléchir dans nos romans… ils répareront nos autos, coifferont nos cheveux (pour ceux qui en ont!), écriront dans l’Acadie Nouvelle…

En attendant, je suis nostalgique.

On se r’parle!