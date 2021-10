Prendre un nouvel envol

Voici deux œuvres de coeur et de passion représentant un nouvel envol pour les artistes qui les ont créées. D’abord, le tout premier récit poétique de Carl Philippe Gionet et le cinquième album de Zaz aux couleurs variées.

Icare, Carl Philippe Gionet

Dans son tout premier livre, l’artiste et pianiste Carl Philippe Gionet offre un récit poétique intime sur une relation amoureuse entre deux hommes plutôt jeunes avec pour toile de fond, l’identité sexuelle, la dépendance à l’autre, la confiance en soi et la santé mentale. Un peu à l’image d’une confession ou d’un monologue intérieur, le narrateur raconte cette relation qui parfois devient trouble. En fait, c’est comme si elle ne commençait jamais vraiment même si le désir est bien réel. Deux hommes se rencontrent, se croisent et se revoient à plusieurs reprises à différents endroits sur la planète.

«…J’ai conduit pendant des heures jusqu’au bout du monde pour être avec toi en plein hiver / au bout de monde je suis parti avec presque rien tu m’avais dit on ira jouer dehors on fera de la musique ensemble on s’connaissait pas et pourtant… »

Le narrateur raconte leurs échanges, leurs aventures, et aussi leurs silences. Même s’il désire être avec cet homme, il se questionne et a dû mal à plonger complètement dans cette relation qui grimpe vers les hauteurs pour ensuite retomber. Peu à peu, les deux hommes espacent leurs rencontres même si l’étincelle de leur amour est toujours présente. Je dois dire que la finale du livre m’a particulièrement émue.

Structuré un peu comme un recueil et empruntant la forme poétique à plusieurs égards, le récit nous transporte dans une histoire qui est loin d’être abstraite.

En entrevue plus tôt cette année, l’auteur a indiqué qu’il s’est inspiré librement du mythe d’Icare pour écrire ce récit qui traite d’une relation un peu fusionnelle et même toxique. Tranquillement, au fur et à mesure que la relation se construit, une espèce de folie s’installe. L’écriture est rythmée un peu comme une partition musicale. D’ailleurs, j’imagine très bien des segments de ce texte mis en musique.

Est-ce un récit autobiographique? L’auteur de Caraquet précise qu’il y a une part d’autofiction, mais qu’il ne s’agit pas de son histoire personnelle. La mer, la musique et les voyages occupent une grande place dans son univers littéraire. Très contemporain, le récit aborde des thèmes universels qui peuvent rejoindre plusieurs personnes. Or il reste que j’estime qu’il y a quelques redondances. Parfois, on a envie comme lecteur que le récit avance plus rapidement. L’auteur de Caraquet participe au Salon du livre de Dieppe. Il présentera, entre autres, une conférence sur la musique des mots ce dimanche à 14h. (Éditions Prise de parole, 2021). ♥♥♥

Icare de Carl Philippe Gionet. L’oeuvre en première de couverture a été réalisée par Mikael Gravelle. – Gracieuseté Zaz – Gracieuseté: Yann Orha

Isa, Zaz

Une gamme d’émotions traverse notre esprit en écoutant le nouvel album de Zaz qui sort ce vendredi. Trois ans après l’Effet Miroir, la célèbre chanteuse française à la voix un peu rocailleuse, tellement touchante, revient avec un cinquième opus tout en douceur et en nuances.

Elle raconte dans sa présentation que la pause forcée par le confinement l’a poussée à s’occuper d’elle. Elle ne sait pas si elle se serait permis cette pause de la tournée sans la pandémie. Immensément poétique, ce nouvel effort plus épuré, organique et calme que ses précédents place la voix à l’avant-plan, même s’il offre aussi quelques airs dansants et rythmés. On a le sentiment que l’artiste entame un nouveau cycle. Pour cet album, elle a collaboré avec le réalisateur néerlandais Reyn (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Gaétan Roussel, Benjamin Biolay…).

Même si elle emprunte des chemins différents, elle demeure la même et ce disque ne s’écarte pas trop de son univers. Elle traite des travers de notre monde, de l’amour, de l’espoir d’un avenir meilleur, de l’existence, de la fragilité humaine, des injustices et de la cause des femmes.

Avec la figure de l’oiseau qui survole les 13 chansons, ce disque se veut lumineux, optimiste et dans la légèreté. «Derrière nos fenêtres / On croit voir le monde disparaître / Mais les oiseaux sont là…», chante-t-elle dans Les jours heureux qui figurent parmi les titres au sommet de l’album, avec la majestueuse Le chant des grives et Tout là-haut qui m’ont particulièrement touchée.

Je dois dire que j’ai un parti pris très favorable pour cette artiste qui a le don de toucher à l’essentiel quand elle chante. Zaz entreprendra une tournée en 2022 qui l’amènera au Canada. ♥♥♥♥