Le nouveau film de Denis Villeneuve (Incendies, Arrival, Sicario), l’attendu Dune (en salle depuis jeudi), est un magnifique spectacle. C’est aussi une oeuvre lourde, longue et par moment monotone.

Dune est d’abord et avant tout une série de romans, rédigés dans les années 1960 par l’Américain Frank Herbert, qui est aujourd’hui une des pierres d’assise de la littérature moderne de science-fiction.

Considéré comme l’ensorcelante baleine blanche des cinéastes en raison du défi que constitue la complexité du récit, Dune a une première fois été adapté au cinéma par David Lynch, en 1984.

Résultat: un film long et (volontairement) obtus qui a laissé les fanatiques de la série sur leur appétit.

Mais parce que dans le monde du cinéma, bien peu de choses sont plus convoitées qu’un défi jugé insurmontable, plusieurs studios rêvaient de tourner une version de Dune qui s’imposerait dans la culture populaire. Recruté par Warner Bros, Denis Villeneuve a tenté sa chance.

Dune raconte l’histoire extrêmement dense de Paul (Timothée Chalamet, photo), le fils du Duc de la puissante famille Atréides (Oscar Isaac) qui, au 11e millénaire, se voit offrir une planète hostile en guise de fief.

Cette planète désertique, Arrakis, est peuplée par un peuple austère, les Fremens, et des monstres des sables. Personne ne voudrait s’y installer, sauf que c’est le seul endroit dans l’univers où se trouve une précieuse épice qui est essentielle à la navigation spatiale.

Arrakis est donc la source d’une richesse incommensurable. Mais dans les jeux politiques galactiques, alors que Paul semble développer un don unique pour voir l’avenir, c’est aussi l’endroit parfait pour tendre un piège aux Atréides…

Confidence: Denis Villeneuve est le réalisateur que j’admire le plus à Hollywood. Je le vénère presque et, pourtant, il réussit chaque fois à me surprendre et à m’émerveiller.

C’est vrai dans Dune, où le Québécois est parvenu à créer un monde visuellement unique, innovateur, riche et recherché, qui ne ressemble à pratiquement rien qui a déjà été vu au cinéma.

Facile, me direz-vous, Villeneuve n’ayant qu’à recréer ce qui a été imaginé par Herbert. Rien ne pourrait être plus faux, l’écrivain étant très avare de descriptions dans ses livres, préférant laisser toute la place aux (longs) dialogues et aux (nombreuses) réflexions des personnages.

C’est d’ailleurs là que réside le grand défaut de Dune: le film adapte méticuleusement le roman dans une oeuvre lente, mystique, contemplative et très compliquée pour ceux qui n’ont pas lu le livre.

On se sent de plus très peu concerné par le sort des Atréides, alors que la majeure partie de notre cerveau travaille à comprendre les enjeux. Et après 155 minutes, quand les choses commencent à être intéressantes, on est forcé d’attendre le prochain film pour savoir si les visions de guerre sainte de Paul vont se matérialiser.

Techniquement, Dune est une réussite exceptionnelle. Mais le cinéma est plus qu’un art visuel. Et si l’histoire qui est racontée dans un film ne touche pas le coeur du public, l’objectif du cinéaste n’est qu’à moitié accompli…

(Trois étoiles et demi sur cinq)

You – Saison 3

Victoria Pedretti et Penn Badgley dans une scène de la troisième saison de la série You (Netflix). – Gracieuseté

Après avoir étiré l’élastique à sa limite au cours des deux premières saisons, les créateurs de la série You ont finalement atteint le point de non-retour dans la troisième saison.

Le concept de You est simple: on demande au spectateur de s’identifier à un charismatique libraire/tueur et de souhaiter qu’il ne se fasse pas prendre par les autorités.

Entre des mains plus ou moins talentueuses, l’idée serait vouée à l’échec. Mais voilà, dans You, ça fonctionne, d’abord en raison de l’écriture inspirée des scénaristes, mais, aussi, parce que PennBadgley – dans le rôle du tueur, Joe – est extrêmement difficile à détester.

Évidemment, la série déborde de zones grises alors que Joe ne tue évidemment pas n’importe qui et surtout pas sans «bonnes raisons».

L’idée a été poussée encore plus loin dans la deuxième saison alors que Joe s’entiche de Love (Victoria Pedretti), une femme tout aussi convaincue que ses meurtres sont justifiés. Quand Love tue une amie de Joe qui a eu le malheur d’enquêter sur lui, le libraire pète les plombs. Jusqu’à ce qu’il apprenne que sa conjointe est enceinte…

La troisième saison s’amorce alors que Joe et Love vivent une paix fragile après avoir décidé que l’avenir de leur enfant avait préséance sur leurs conflits (et leurs nombreux démons intérieurs…).

Mais bon, chassez le naturel et il revient au galop. Love tue donc encore et le couple se retrouve à improviser pour éviter que la police ne s’intéresse à lui.

Quand Love succombera à l’adoration que lui livre un adolescent et que Joe charmera une collègue, la liberté et la vie de couple des deux personnages principaux ainsi que la vie tout court d’un paquet de gens seront soudainement en danger…

Tout aussi tordu que les saisons précédentes, ce troisième opus souffre d’un essoufflement. Si la qualité de l’écriture demeure excellente et que le dernier épisode est à couper le souffle, on ne parvient malheureusement plus à espérer le meilleur pour Love et Joe.

Comme je l’écrivais, l’élastique a une limite: à force de voir nos très manipulateurs «héros» se plaindre de leur incapacité chronique à être heureux, on finit par espérer qu’une seule chose: que la police leur mette la main au collet.

Ça leur apprendra à laisser leur incontrôlable libido gâcher leur petite vie bourgeoise pourtant presque parfaite…

(Trois étoiles sur cinq)

Halloween Kills

Halloween – Gracieuseté

Bien qu’il existe des exceptions, le deuxième film d’une trilogie est souvent le plus difficile à écrire et à réaliser. Parce que ce n’est ni un commencement, ni une fin, c’est souvent un film où la trame narrative fait du surplace. Et c’est en plein ce qui se produit dans Halloween Kills (en salle depuis une semaine).

Un peu perdu dans la saga Halloween? Laissez-moi vous résumer tout ça.

En 1978, John Carpenter a créé avec un minuscule budget un film d’horreur nouveau genre qui figure aujourd’hui à la Bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance culturelle.

Peut-être plus important encore, il mit au monde un des vilains les plus iconiques de notre temps: Michael Myers.

Suivirent quantité de suites (pour la majorité mauvaises) ainsi qu’un violent et controversé reboot par Rob Zombie.

En 2018, le cinéaste David Gordon Green a tourné et lancé Halloween, un film très bien accueilli qui met de côté tout ce qui s’est fait après 1978 et qui reprend l’action 40 ans après le film original.

Halloween Kills est la suite du film de Green et l’épisode du milieu d’une trilogie qui se conclura l’an prochain avec Halloween Ends.

On retrouve donc Michael qui a survécu au piège que lui avait tendu la famille Strode et qui se lance dans une autre marche macabre. Sauf que cette fois, la population d’Haddonfield est à ses trousses…

J’ai été très déçu par ce troisième épisode, qui ne fait pratiquement pas avancer la saga. Le film sert davantage à rendre service aux fans, en ramenant des personnages secondaires du film original et en multipliant les morts violentes.

À ce sujet, on ne peut pas dire que Halloween Kills marche dans les traces du film culte de Carpenter – où la tension primait et le sang brillait par son absence.

Dans Halloween Kills, Michael tue et torture pas moins de 13 personnes dans les 15 premières minutes, soit deux fois et demie plus que dans tout le film de 1978!

Les deux premiers actes sont d’ailleurs totalement inutiles. Rien d’important ou d’original ne s’y passe. La fin, bien que prévisible, est intéressante puisqu’on y retrouve une métaphore sur l’attaque récente du Capitole américain.

Rien, toutefois, pour sauver un film dont l’existence est extrêmement difficile à justifier.

(Une étoile et demie sur cinq)

À surveiller

Last Night In Soho

(en salles vendredi)

J’ignore si nous aurons la chance de voir ce film en salles en Acadie. Reste que ce projet est très intrigant, ne serait-ce que parce qu’il est réalisé par Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver) et qu’il met en vedette Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit). On parle d’un film fantastique noir qui se déroule dans le domaine de la mode au cours des années 1960.

Locke & Keys – Saison 2

(sur Netflix depuis vendredi)

Cette série fantastique adaptée d’une bande dessinée de Joe Hill a été très bien accueillie, l’an passé. La deuxième saison relate les efforts des enfants de la famille Locke pour découvrir qui est derrière l’assassinat de leur père. Une série sur l’amour, le deuil… et un mystérieux démon.

Army of Thieves

(sur Netflix vendredi)

Plus tôt cette année, Zack Snyder s’était attaqué au genre des zombies avec l’assez réussi Army of the Dead. Cette suite, écrite par Snyder, mais réalisée par Matthias Schweighöfer, se déroule six ans avant les événements d’Army of the Dead, porte sur les débuts de l’apocalypse, tourne autour du personnage de Dieter (Schweighöfer, ci-dessus) et implique un autre cambriolage audacieux.