Une chorale muselée?

Le Canada s’est finalement doté d’un nouveau Conseil des ministres. Le premier ministre Trudeau a rafistolé son ancien cabinet, avançant quelques nouveaux pions et déplaçant quelques pièces importantes. On assiste probablement à la plus longue partie d’échec de l’histoire de l’humanité!

L’assermentation était la première cérémonie officielle significative à laquelle participait la nouvelle Gouverneure générale, plutôt effacée, très loin de l’allure aristocratique d’une Jeanne Sauvé! Elle incarne bien le Canada actuel qui ne brille plus sur la scène internationale comme ce fut le cas jusqu’à la dernière décennie.

En effet, je me souviens du brouhaha médiatique international qu’avait déclenché, en 2015, l’élection de Trudeau au moment où, par un singulier alignement des planètes, plusieurs organismes internationaux tenaient des assises, ce qui lui avait permis, en l’espace de quelques semaines, de rencontrer un grand nombre de chefs d’État et de gouvernement qui lui avaient réservé un accueil planétaire presque triomphal, augmentant du coup sa visibilité et sa crédibilité.

* * *

Malheureusement, ce triomphe s’effrita au fil du temps et de ses impairs: vacances chez l’Aga Khan, blackface, frénésie de costumes en Inde, chicane avec sa ministre au sujet de SNC-Lavalin, imbroglio sur l’organisme de charité Unis, sans oublier son palmarès d’excuses à répétition et de larmes à volonté.

Son aura pâlissait à vue d’œil, ce qui aura joué contre les intérêts du Canada lorsque vint le temps de briguer un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU en juin 2020.

Depuis, les Canadiens ont pris conscience des limites politiques de leur premier ministre, un homme bien disposé, certes, mais plus enclin à porter son attention sur les gadgets sociomédiatiques en vogue que sur les enjeux qui durent et perdurent. Ça nous donne un gouvernement où le style prime sur la substance, comme dit si bien le chef conservateur Erin O’Toole.

Le problème, quand on se complaît à suivre essentiellement la mode, c’est que par définition une mode ne dure pas…

* * *

Lors de la cérémonie de l’assermentation des ministres, on aura pu noter des changements reflétant l’air du temps: on a commencé la cérémonie par une prière autochtone, une sorte d’invocation sensible, qui rappelait les bénédictions de prélats religieux d’il y a quelques années à peine.

Je pensais qu’on avait mis fin à cette pratique pour cause de séparation de l’Église et de l’État. La spiritualité religieuse ferait-elle un retour dans le politique?

Et la cérémonie s’est terminée sur un genre de rigodon, comme dans les veillées du jour de l’An de l’ancien temps. Est-ce un signe que le Canada s’enligne vers un retour du folklore à Rideau Hall? À suivre…

Autre détail: les masques! Je n’ai jamais vu autant de visages masqués dans une cérémonie publique censée être aussi solennelle!

Nonobstant les mesures sanitaires anti-pandémiques, il me semble que dans un cas tel que celui de l’assermentation – où les gens sont plutôt silencieux et ne postillonnent pas à qui mieux mieux comme dans les manifs des anti-vaccins –, on aurait pu faire un effort de «transparence protocolaire» pour les photos officielles destinées à la postérité!

Et ça faisait pitié de voir, en conférence de presse, un premier ministre se tenant debout devant un cabinet masqué! On aurait dit une chorale muselée!

* * *

En ce qui a trait à la formation du cabinet, plusieurs ministres du gouvernement ont été reconduits dans leur fonction. Quelques surprises, dont une de taille: Mélanie Joly aux Affaires Étrangères!

Ciel! C’est à se demander si ce ministère est vraiment important…

Quand on pense à l’Afrique où se jouent et se déjouent coups d’éclats et coups d’État sur une base hebdomadaire; quand on pense à l’Asie où la Chine se livre à un souque-à-la-corde dangereux et se fait de plus en plus menaçante autant pour ses voisins que pour les États-Unis et l’Europe; quand on pense à la Russie qui tente d’étendre un nouvel impérialisme à la Poutine sur une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique, pour n’évoquer que ces foyers potentiels de conflits mondiaux, on peut sérieusement se demander quel poids pourra exercer la ministre Joly, les bras chargés de bien-pensance et de bien-montrance, dans les affaires du monde!

Nous fera-t-elle regretter l’ineffable Marc Garneau, fantôme de l’opéra dans le dernier cabinet?

Certains esprits taquins diront qu’elle jouit d’une expertise précieuse en matière de phrases creuses dégorgeant d’euphémismes et de lieux communs! Espérons que ce charabia sémantique lui sera utile dans ses nouvelles fonctions diplomatiques. En attendant: prions!

* * *

Deux nominations qui devraient plaire à l’Acadie: celles de Ginette Petitpas Taylor et de Dominic LeBlanc.

Chargée du dossier des langues officielles, la ministre devra mener à bonne fin l’adoption de la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles, dossier jusqu’ici piloté par la ministre Joly. Ça devrait être facile vu que ce dossier fait la manchette depuis un demi-siècle au Niou-Brunswick!

Le ministre LeBlanc ajoute les infrastructures à ses fonctions. Ça aussi, ça augure bien, surtout compte tenu des réticences incompréhensibles exprimées par le premier ministre Blaine Higgs à l’égard de ces fonds fédéraux qui seraient pourtant si utiles à la province!

Espérons que le ministre saura convaincre Higgs de l’importance de ce programme d’infrastructures. Politicien puissant, il devrait être capable de venir à bout de ce premier ministre réactionnaire!

D’ailleurs, on se demande pourquoi le Parti libéral provincial n’a pas le flair de se tourner vers le ministre LeBlanc pour devenir chef du parti!

Depuis Louis Robichaud, il ne s’est pas présenté de politicien aussi capable d’incarner le pouvoir acadien avec un tel aura de force et de crédibilité.

Il ne s’agirait pas de «recréer» l’Histoire, mais de lui donner un nouvel élan. Ce que Trudeau vise avec son nouveau gouvernement, le ministre LeBlanc pourrait le réaliser au Niou-Brunswick. Chorale muselée en moins!

Han, Madame?