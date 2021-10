Remaniement ministériel: le pouvoir au centre, l’Ouest en reste

Plus d’un mois après le résultat des élections, le premier ministre Justin Trudeau a enfin annoncé son nouveau cabinet mardi matin. Au-delà de l’accession à des postes parmi les plus prestigieux du conseil des ministres par des femmes – aux Affaires étrangères, aux Finances, à la Défense, et au Conseil du trésor – on remarque tout de suite la dominance des provinces du centre du pays. Avec 11 sièges sur 39 allant à des députés du Québec (en comptait le premier ministre lui-même) et 16, à des députés de l’Ontario, il n’y a pas de doute où se trouve le centre du pouvoir au Canada dans l’œil de M. Trudeau.

Cela dit, l’Est ne s’en sort pas mal, surtout compte tenu de son poids limité à la Chambre des communes. À Terre-Neuve-et-Labrador, Sean O’Reagan, qui est ministre depuis 2017, sera désormais rejoint par Gudie Hutchings. Sean Fraser, de la Nouvelle-Écosse, accède au cabinet en tant que ministre de l’Immigration; Lawrence Macaulay de l’Île-du-Prince-Édouard conserve quant à lui son poste aux Anciens combattants. Tout le monde s’attendait à ce que Dominic LeBlanc lui aussi conserve sa place à l’avant-banc, mais le retour de Ginette Petitpas-Taylor, et au Langues officielles de surcroît, pour sa part, était moins prévisible.

Cela n’a pas manqué de piquer les provinces de l’Ouest. Cette représentation enviable des provinces atlantiques s’explique bien sûr par la force du Parti libéral dans la région, mais il demeure que les trois provinces des Prairies n’auront que deux ministres sur 39, Dan Vandal et Randy Boissonneault, et dans des postes juniors de surcroît. Dan Vandal, qui est francophone et Métis, aurait certainement pu être promu à l’un des postes touchant les relations avec les Autochtones. On se demande aussi où est passé Jim Carr, un autre député manitobain qui œuvrait depuis 2019 comme «lieutenant des Prairies» de M. Trudeau alors que les libéraux avaient été complètement éjectés de l’Alberta et de la Saskatchewan.

La nomination de Steven Guilbeault, l’ancien PDG de l’organisation militante écologiste Équiterre, à l’Environnement, ne fera rien pour calmer l’anxiété de Jason Kenney et de Scott Moe. Alors que son prédécesseur à l’Environnement, Jonathan Wilkinson, avait su utiliser ses origines saskatchewanaises et son sens du compromis pour rassurer les provinces de l’Ouest, son remplacement par Guilbeault fait l’effet d’un message clair aux Prairies: la récréation est terminée.

Bien que le partage actuel des sièges profite au Canada Atlantique, le fait que l’Ouest ait été largement écarté des hauts lieux du pouvoir à Ottawa ne devrait réjouir personne. L’Est, qui a connu ses propres années de «vache maigre» durant les années Harper, le sait très bien. L’aliénation d’une des régions du pays à Ottawa n’augure rien de bon pour les négociations fédérales-provinciales qui se profilent à l’horizon – en petite enfance et en santé, entre autres. De quoi mettre du pain sur la planche de Dominic LeBlanc qui, comme ministre des Relations intergouvernementales, aura à réparer les pots cassés.