Un cri du coeur contre la violence

Le troisième livre de Marjorie Pedneault porte sur la réalité difficile de la violence domestique. En musique, je vous propose d’entrer dans l’univers lumineux de Céleste Lévis qui réconforte les esprits.

La colère de l’autre, Marjorie Pedneault

Victime d’agressions sexuelles depuis l’enfance, Ève, une adolescente rejetée par sa famille, est en couple avec Christophe, un bourreau et un manipulateur violent. Leur bébé Lucas est trouvé mort étouffé dans sa couchette. Ève pleure le décès de son enfant qu’elle adorait. Or Christophe ne comprend pas pourquoi elle pleure et il a juste envie de frapper. En fait, il n’a qu’un désir, celui de tuer sa blonde qu’il veut posséder à tout prix. La jeune Ève qui n’a jamais connu de véritable amour et qui vit dans la peur tombe dans le monde de la drogue et de la prostitution. Le policier qui enquête sur cette mort tente par tous les moyens de sauver la jeune femme. Y arrivera-t-il?

Roman choral raconté à travers les états d’âme et les réflexions des trois personnages, La colère de l’autre est une œuvre coup-de-poing et explosive qui traite du cycle de la violence domestique, un fléau qui tristement perdure depuis trop longtemps. Une violence qui se transmet de génération en génération. On nous propose un regard de l’intérieur sur ce drame et le système de justice. Pendant la lecture, on a le sentiment que l’auteure a un profond ras-le-bol de la violence conjugale et des féminicides. En 2020, 160 femmes et filles ont été assassinées au Canada (Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation).

Marjorie Pedneault a eu envie d’écrire ce roman après avoir appris qu’une de ses proches vivait de la violence. Elle a été bouleversée.

«J’ai vraiment écrit ça sous le coup de la colère. Ce que j’ai écrit c’est de la grosse misère. Un contexte de violence conjugale ça fait mal et je voulais beaucoup interpeller les gens», a confié l’auteure lors d’un entretien.

Pourquoi encore aujourd’hui y a-t-il autant de violence domestique, tandis que d’autres enjeux de société ont évolué depuis 50 ans? Une question qui habite l’écrivaine. Le policier qui représente un peu sa voix et celle de la société fait face à plusieurs obstacles sur le plan de la justice pour mener à bien sa mission. Il voudrait faire plus, mais ses mains sont liées. Tous les personnages de ce roman sont animés par une sorte de rage et de frustration.

Et si Ève ne réussissait pas à se sortir de cette situation intenable. Quand enfin elle brise le silence, sa famille lui fait des reproches. Au fil des pages, on a parfois un peu l’impression que le récit tourne en rond, mais après coup, on se dit que c’est justement cela le cycle perpétuel de la violence. Pas facile de se sortir de l’enfer, surtout pour une femme seule, sans argent et qui n’a pas de moyens.

Pour nourrir son écriture, l’auteure a consulté plusieurs comptes-rendus de cas d’agression. En optant pour une écriture simple et directe près de l’oralité, l’auteure espère ainsi rejoindre spécialement les jeunes lecteurs. Le propos est dur, mais il reste que le récit se lit aisément. Si j’ai aimé ce livre, c’est pour sa pertinence et surtout parce qu’il est nécessaire. L’écrivaine et traductrice de la région de Moncton signe ici son troisième ouvrage. Le lancement se tiendra au Centre culturel Aberdeen, le 5 novembre à compter de 17h dans le cadre du Mois de sensibilisation à la violence conjugale. Une discussion avec Kristal Leblanc, directrice du Centre de ressource et de crise familiale Beauséjour et Isabelle Leblanc de l’Université de Moncton est prévue. (Mouton noir Acadie, 2021). ♥♥♥½

Si tu veux tout savoir, Céleste Lévis

L’auteure-compositrice-interprète franco-ontarienne est de retour avec un quatrième album qui mise sur sa voix douce, profonde, émouvante et l’authenticité de son accent. L’amour, la fragilité de la vie, l’humanité, la vulnérabilité et l’espoir traversent ce nouvel opus qui rassemble huit pièces.

Pour Céleste Lévis, Si tu veux tout savoir, c’est le moment où l’on décide de se dévoiler à quelqu’un, de s’ouvrir. En contrepartie, c’est aussi laisser le choix à l’autre, par la suite, de rester ou de s’enfuir. Une œuvre intimiste, aux couleurs pop-rock planantes, bien sentie et qui renouvelle l’univers de la chanteuse. C’est vraiment agréable à écouter avec quelques airs très accrocheurs comme les chansons C’est flou et Rêves fous. Elle ne révolutionne peut-être pas le genre, mais elle présente une œuvre solide, bien réalisée aux différentes textures musicales.

Parmi les titres à retenir, la très belle Fragile et À quoi ça sert, une sorte de cri d’amour qui clôture magnifiquement bien l’album de manière touchante. Son album se veut en quelque sorte un baume sur le coeur. Si tu veux tout savoir arrive dans nos écouteurs ce vendredi 29 octobre. Céleste Lévis qui évolue sur la scène musicale canadienne depuis près de dix ans avait atteint la demi-finale de La Voix en 2015. ♥♥♥½