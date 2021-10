Cinq Acadiens et autochtones pendus à Boston pour piraterie

À la fin de l’été de 1726, quelques Acadiens et autochtones de Merliguesh (maintenant Lunenburg) ont tenté un coup de force dans le but d’obtenir la libération de certains des leurs prisonniers à Boston. Ils ont payé de leur vie leur audace.

Le 26 août 1726, un sloop de la Nouvelle-Angleterre, nommé Tyral, s’ancre dans le havre de Merliguesh pour s’approvisionner en eau. Six personnes sont à bord: le capitaine Samuel Doty, originaire de Plymouth, au Massachusetts, et cinq membres d’équipage. Le capitaine Doty et certains de ses hommes prennent pied et rencontrent quelques Acadiens, dont Philippe Mius d’Azy, fils de Philippe Mius d’Entremont, baron de Pobomcoup, et de Madeleine Hélie.

Certains Acadiens et autochtones se saisissent du sloop. Pour un moment seulement. Cinq d’entre eux sont à leur tour fait prisonniers par Doty et ses hommes. On les ramène à Boston où ils sont jugés pour piraterie en haute mer, condamnés et pendus. Entre l’arrivée du Tyral et la pendaison des cinq hommes, à peine 11 semaines se sont déroulées.

Voilà le nœud de l’affaire. Mais pour ce qui est du motif des assaillants et de l’identité de ceux-ci, l’histoire est différente selon les sources.

La version de Clarence J. d’Entremont

L’historien d’Entremont a raconté pour la première fois ce récit dans son Histoire du Cap-Sable de l’an mil au traité de Paris, 1763, publiée en 1981. Il rapporte qu’un caboteur acadien, du nom de Joseph Decoy, s’est fait enlever son enfant alors qu’il était à Boston pour y faire commerce. Decoy quitte Boston et remonte la côte. Il s’arrête à Merliguesh où il raconte son histoire et convainc certains Acadiens de s’emparer d’un des nombreux navires de la Nouvelle-Angleterre qui font la pêche dans la région et de s’en servir pour faire un échange avec son fils.

Le père d’Entremont raconte également que les cinq hommes qui seront pendus sont deux Acadiens et trois Amérindiens. Les deux Acadiens sont Jean-Baptiste Guédry, gendre de Philippe Mius, ainsi que son fils, lui aussi nommé Jean-Baptiste, âgé de 13 ans. Quant aux trois autochtones, il les identifie comme se prénommant Jacques, Philippe et Jean Missel (peut-être Jean Michel), possiblement trois frères.

D’Entremont précise aussi que Philippe Mius d’Azy, fils du baron, et son fils Jacques faisaient partie du groupe ayant monté à bord du sloop pour en prendre possession.

Curieusement, le caboteur Joseph Decoy, qui a instigué toute cette affaire, n’est jamais mentionné comme ayant pris part à ce coup d’audace. On ne sait pas ce qu’il advient de lui ni de son fils prisonnier à Boston.

La version d’Alexandra L. Montgomery

Une professeure d’histoire de l’Université de Pennsylvanie, Alexandra L. Montgomery, a également écrit à ce sujet. Sa version est assez différente et très intéressante.

Selon elle, ce n’est pas le fils du caboteur Decoy qui était prisonnier à Boston. Il y aurait eu en fait non pas un, mais deux prisonniers à Boston: Paul Guédry et François Mius, le premier étant le fils de Jean-Baptise Guédry, et le deuxième, son beau-frère, puisque frère de son épouse, Madeleine Mius d’Azy.

Il y a plus. Alexandra L. Montgomery, qui a fait son baccalauréat et sa maîtrise en histoire à l’Université Dalhousie, à Halifax, avance que les «autochtones» Jacques et Philippe, qui ont participé à l’attaque du navire et qui ont été pendus, sont des Mius. Ce sont les frères de l’épouse de Jean-Baptiste Guédry, Marie. Celle-ci, son frère François, prisonnier à Boston, est ses frères Jacques et Philippe sont donc tous métis, leur mère Marie étant Mik’maq.

Curieusement, selon le Dictionnaire généalogique des Acadiens de Stephen White, Jean-Baptiste Guédry et Madeleine Mius d’Azy n’ont pas eu d’enfant nommé Paul. D’autres sources indiquent cependant qu’un Paul Guédry, fils de Jean-Baptiste, ainsi que François Mius ont été arrêtés et fait prisonniers à Boston en 1723.

Ce qui est certain, c’est qu’il y a eu procès, tenu le 4 octobre 1726 à la Cour d’amirauté à Boston. Peu après les procédures, un compte rendu a été publié pour le public friand de ce genre de choses à Boston, intitulé: The The Trials of Five Persons for Piracy, Felony, and Robbery (Le procès de cinq personnes pour piraterie, crimes et pillage).

Ce compte rendu identifie les «autochtones» comme étant James Mews (Jacques Mius), Philip Mews (Philippe Mius) et John Missel.

Lors du procès, le capitaine Doty a déclaré que Jacques Mius, Philippe Mius et Jean-Baptiste Guédry fils sont montés à bord de son sloop et qu’ils étaient armés. L’un des trois a brandi son arme et a fait feu. Ils ont baissé le drapeau anglais et tiré d’autres coups de feu. Puis, trois autres autochtones sont montés à bord.

Doty a aussi indiqué que Jacques Mius lui a pris son chapeau et lui a dit, en anglais : «Now I am Captain of the Vessel, do you call your Men aboard, or I’ll send ashoar presently and kill them all.» (C’est moi le capitaine du vaisseau maintenant. Rappelez vos hommes à bord où je débarquerai et je les tuerai tous). Jacques Mius aurait également affirmé à ce moment qu’il ne «ferait jamais la paix avec les Anglais, qu’il brûlerait le sloop et garderait les biens jusqu’à ce que son frère soit libéré».

Après plusieurs péripétie, affrontements et menaces de mort, le capitaine Doty et ses hommes sont parvenus à reprendre le contrôle de leur sloop et de capturer les cinq assaillants.

La sentence sera exécutée le 13 novembre 1726.