Le rugby gagne en popularité

Avant qu’il ne fasse son retour aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, après une longue pause de 92 ans, mes connaissances sur le rugby, je l’avoue, se limitaient à savoir qu’il avait le statut de sport national en Nouvelle-Zélande et que les arbitres, du moins certains, sont rigolos à regarder quand l’une des équipes parvient à marquer un essai.

Bien sûr, il y avait aussi les scènes d’actions d’Astérix chez les Bretons.

Pour tout dire, les rares fois où j’ai eu l’occasion de parler rugby, c’était davantage pour taquiner une ancienne camarade d’école, Denise Bouchard. Croyez-le ou non, la comédienne et réalisatrice est une véritable maniaque de rugby qui peut vous énumérer rapido-presto les noms des principaux rugbymen sur la planète.

Cette semaine, preuve qu’il n’est jamais trop tard pour s’instruire, j’ai eu droit à un cours avancé de rugby grâce à Yves Pellerin. Pendant une heure, l’entraîneur adjoint du Black Tide de Moncton m’a résumé la place qu’occupe ce sport dans la province et pourquoi il ne cesse de gagner en popularité.

D’abord, Yves a tenu à me faire savoir que le rugby est un leader dans les sports à travers le monde par sa façon de protéger les athlètes, hommes et femmes, grâce à des règles qui sont suivies à la lettre.

«Nos règlements protègent nettement mieux nos athlètes que dans le football ou le hockey, m’a-t-il confié. Oui le rugby est un sport de contact, mais tu ne peux pas plaquer un adversaire comme ça se fait au football ou au hockey. Au rugby, un joueur est responsable de tout le monde sur le terrain, y compris ses coéquipiers.»

Comme il a senti que je n’étais pas encore convaincu, Yves a ajouté: «Tu peux me croire que la sécurité est numéro 1. Au niveau des écoles secondaires, la technique de plaquage enseignée à nos jeunes est tellement à point que les équipes de football nous demandent d’aller leur apprendre».

Et autre point qui milite selon lui en faveur de son sport, c’est que le rugby ne demande pas aux parents de se ruiner en pièces d’équipements.

Le rugby, m’a assuré Yves, est le sport le plus ‘’cheap’’ que tu puisses imaginer. Ça te prend des espadrilles à crampons, soit les mêmes qui sont utilisées au soccer, des grands bas et un short. Ils fournissent le chandail. Et l’inscription annuelle, peu importe le niveau de jeu, te coûte 220$ et ça comprend aussi les assurances, les entraînements et les matchs. Comme le rugby fonctionne à l’année, on parle ici de plus de 100 entraînements et matchs par année.

Ce n’est donc pas pour rien si le rugby fleurit à ce point dans le grand Moncton. On y retrouve non seulement des équipes de niveau senior A et B, moins de 23 ans et moins de 19 ans chez les hommes, de même que senior A et B, ainsi que moins 19 ans du côté des femmes. Garçons et filles ont aussi leur programme chez les moins de 16 ans et moins de 14 ans, de même que le flag rugby chez les moins de 12 ans.

Enfin, toutes les écoles secondaires (Mathieu-Martin, L’Odyssée, Moncton High, Harrison Trimble, Bernice MacNaughton et Riverview High) ont leur programme masculin et féminin de rugby, incluant Bonar Law (Rexton) et Tantramar (Sackville). On tente maintenant de convaincre Clément-Cormier (Bouctouche) et Louis-J.-Robichaud (Shediac) d’emboîter le pas.

«À moyen terme, nous aimerions avoir des équipes partout dans la province, particulièrement dans le Nord-Est, m’a révélé Yves, qui dirige les deux équipes de l’école L’Odyssée. C’est la prochaine étape. Nous voulons des équipes dans les trois polyvalentes de la Péninsule acadienne et les deux autres dans la région Chaleur. Nous croyons que le rugby à sept joueurs, comme aux Olympiques, pourrait fonctionner. Notre grand défi sera de trouver des entraîneurs. Il y a une culture rugby à développer dans le Nord-Est.»