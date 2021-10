Les milléniaux, une génération difficile?

Souvent inconscients des risques, prêts à foncer pour défendre des intérêts complexes qu’ils ne maîtrisent pas toujours, les milléniaux débarquent sur le marché du travail en renversant des tendances lourdement ancrées dans la société.

On me dit souvent que les milléniaux sont radicaux, qu’ils défendent avec beaucoup trop d’ardeur des enjeux souvent ignorés par leurs parents: l’environnement ici, le féminisme par là, les jeunes d’aujourd’hui ont toujours un mot à dire sur le monde qui les entoure.

Et être millénial(e), c’est faire partie d’une génération ésotérique, aimée par certains, méprisée par d’autres. C’est de mener une vie influencée par l’étiquette générationnelle qui nous a été souscrite par la société, comme si du jour au lendemain nous faisions partie d’une classe à part.

Mais toutes les générations n’ont-elles pas des idéologies radicalement différentes de leurs précédentes? N’est-ce pas là une normalité sociale?

Il y a 20 ans, ce sont les baby-boomers que l’on montrait du doigt et que l’on tenait responsable des mille et un problèmes courants. Une génération qui avait le dos large et qu’on a continué de critiquer pour les maux du monde jusqu’à tout récemment.

Car les baby-boomers, malgré les critiques qu’on leur a jadis lancées, sont aujourd’hui une fondation solide de notre société: ils sont devenus nos politiciens, nos patrons d’entreprise, nos professionnels de la santé.

Ce qu’on semble souvent oublier lorsqu’on s’en prend à une génération, c’est que c’est nous qui l’avons élevé: les jeunes deviennent le résultat de leur environnement, tant à la maison qu’à l’école et dans leur communauté respective.

Et les milléniaux ont grandi dans une époque très particulière. L’arrivée d’internet dès leur plus jeune âge a certainement influencé leur façon de concevoir leur avenir: l’accessibilité à l’information, le changement de fonctionnement des relations interpersonnelles ou encore la naissance des médias sociaux ont pavé la voie de ces jeunes vers leur vie adulte.

Mais à tout cela s’ajoute une composante tout aussi significative dans le parcours des milléniaux: l’acceptation graduelle des divorces dans la société et l’arrivée des familles reconstruites dans les communautés.

Les milléniaux sont la première génération à subir ces changements imposés à la structure familiale et à devoir s’y adapter.

Selon la sociologue ontarienne Diane Pacom, nombreux sont les milléniaux qui ont été élevés par des parents séparés et, par conséquent, des adultes «alimentés par le remords» vis-à-vis leurs enfants.

Cette vague de parents a tenté de faciliter la vie de leurs progénitures en leur offrant davantage: davantage de temps, davantage d’argent, davantage d’attention…

Et par conséquent, leurs enfants sont devenus des humains qui pensent pouvoir tout accomplir, qui croient mériter tout ce qu’il y a de mieux et qui ne s’arrêtent pour rien, ni personne.

Mais est-ce là quelque chose d’intrinsèquement mauvais?

Car comme les baby-boomers que l’on montrait souvent du doigt, les milléniaux aussi ont beaucoup à offrir au monde qui l’entoure si on prend le temps de les comprendre et de les écouter: ils ont une vision bien à eux de ce que l’avenir nous réserve.

Ils font partie d’une génération de fonceurs, qui croient en une idéologie plus grande que ce qui leur a été offert dans leur jeunesse.

Ils deviennent des humains pleins d’ardeur qui combattent les inégalités comme peu de générations avant eux l’ont fait.

Des jeunes professionnels qui débarquent dans le secteur de l’emploi et qui voient qu’un changement dans le monde du travail s’impose depuis fort longtemps.

Alors avant de les placarder, pourquoi ne pas prendre le temps d’écouter ce qu’ils ont à apporter autour de la table? Car un jour, ce seront eux qui dirigeront le monde dans lequel nous vivons.