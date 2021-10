Voyageurs: analogie spatiale de l’Amérique de Donald Trump

J’adore les films de science-fiction qui ont quelque chose à dire sur la société. C’est le cas de Voyageurs (Amazon Prime), un suspense spatial qui est une pertinente et juste assez subtile critique de l’Amérique de Donald Trump.

Projet multinational tourné en Roumanie, Voyageurs se déroule au milieu du 21e siècle. La santé de la Terre se détériore à grande vitesse en raison de la pollution et des changements climatiques. L’humanité est donc en quête d’une nouvelle planète où s’établir.

Cette planète est finalement découverte en 2063. Pour l’atteindre et déterminer si l’endroit est propice à la colonisation, une équipe de scientifique doit être envoyée sur place. Le hic, c’est que le voyage durera… 86 ans. Ce seront donc les petits enfants de l’équipage de départ qui seront appelés à évaluer l’hospitalité potentielle de la planète.

L’équipage en question est donc composé d’adolescents créés in vitro, formés dès leur plus jeune âge aux aléas du voyage spatial.

Quand, en chemin, leur unique «tuteur» (Colin Farrell) meurt d’un accident, l’anarchie s’installe dans le vaisseau…

Écrit et tourné par le trop peu connu Neil Burger (L’Illusionniste, Divergente), Voyageurs n’est pas le suspense spatial le plus angoissant ou divertissant – on est loin d’Alien ou de Vie, disons. En fait, son ton ressemble davantage à celui de Moon (2009) et d’Ad Astra (2019).

Le film pose tout de même des questions très intéressantes sur le sens de l’existence et la véritable nature de l’être humain. Pour ce faire, il nous met dans la peau d’un équipage dont la seule raison d’être est de maintenir le vaisseau en ordre et d’engendrer la prochaine génération de colonisateurs.

Certains membres, ne voyant aucun avantage personnel à la mission, tenteront de se mutiner en adoptant des tactiques trumpiennes comme la peur, la division et la paranoïa.

Après deux actes philosophiques, le film tombe dans l’action. Un pivot plus ou moins original, malgré quelques bons petits moments de tension – dont une variation réussie de l’écoutille.

À noter, la qualité des images qui est très impressionnantes et la présence au générique de la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily-Rose (qui a la mâchoire de sa mère et les yeux de son père!), dans un premier rôle commercial.

Difficile d’évaluer le potentiel de la jeune femme (à droite dans la photo), puisqu’elle interprète une médecin hyper rationnelle totalement déconnectée de ses émotions.

Son compagnon de jeu, Tye Sheridan (Cyclops dans X-Men Apocalypse) est quant à lui très bon dans le rôle du chef délégué qui tente de maintenir l’ordre à bord du vaisseau.

Verdict: pour une petite balade dans l’espace, vous pouvez choisir bien pire que Voyageurs, un film très accessible malgré la lourdeur des thèmes qu’il aborde.

Trois étoiles et demi sur cinq

Hypnotique

Kate Siegel, dans une scène de Hypnotique (Netflix). – Gracieuseté

La comédienne Kate Siegel (photo) s’impose de plus en plus comme une des nouvelles reines du cinéma d’horreur.

L’Américaine du Maryland âgée de 39 ans se concentre en effet dans un seul genre. On l’a d’abord vue au cinéma en 2016 dans Pas un bruit (Hush, dont elle a cosigné le scénario) et Ouija: Les Origines, puis dans Jessie (Gerald’s Game), l’année suivante.

Elle a ensuite fait le saut à la télévision où elle a tenu des rôles importants dans La dernière demeure des Hill (The Haunting of Hill House), Bly Manor: La dernière demeure (The Haunting of Bly Manor) et Sermons de minuit (Midnight Mass).

Fait intéressant, chacune de ces six oeuvres ont été tournées par le mari de Siegel, l’excellent Mike Flanagan.

Cette semaine, Netflix a mis en ligne le film Hypnotique (Hypnotic) dans lequel Siegel sort un peu de sa zone de confort puisque, pour la première fois, elle tient un premier rôle sans que ce soit son mari qui la dirige.

Ce sont plutôt Matt Angel et Suzanne Coote qui occupent le poste de réalisateur dans un film visuellement pompeux qui porte sur l’hypnose.

Siegel y interprète Jenn, une jeune ingénieure en informatique qui s’est un peu mise en retrait de la société après une fausse-couche.

Sur les conseils d’une amie, Jenn consulte un thérapeute afin de retrouver le goût de vivre. Celui-ci soumet alors la jeune femme à une série de séances d’hypnose. Or, le «pouvoir de suggestion» du thérapeute serait à l’origine de la mort d’anciennes patientes. Et Jenn pourrait bien être sa prochaine victime…

«Entre de mauvaises mains, l’hypnose peut être dangereuse», affirme un des personnages du film. Huit petits mots qui résument parfaitement Hypnotique, pour le meilleur (il s’agit d’un petit suspense convenable) et pour le pire (l’oeuvre est dépourvue de toute substance, surprise ou subtilité).

En fait, le film ressemble à une version édulcorée et grand public du classique de 1962 mettant en vedette Frank Sinatra, Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate).

Son rare point fort? Il joue sur une des peurs fondamentales de toute femme: perdre le contrôle de ses actions aux mains d’un homme manipulateur, froid et mal intentionné.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer – Gracieuseté

Après 20 minutes de la nouvelle mouture de I Know What You Did Last Summer (Amazon Prime), j’ai décidé que j’en avais assez et j’ai mis fin à mon visionnement.

Je m’étais pourtant bien préparé. J’avais revu le film original (1997), et j’ai trouvé qu’il avait bien vieilli. J’avais aussi pris le temps de familiariser avec les jeunes comédiens de la nouvelle série.

Le concept du film et de sa nouvelle adaptation sont les mêmes: lors d’une soirée un peu trop arrosée, un groupe d’adolescents qui font la fête en voiture tuent un piéton. Plutôt que d’informer les autorités, ils jettent le cadavre à la mer. Un an plus tard, les jeunes sont pris en chasse par un tueur qui affirme savoir ce qu’ils ont fait l’été précédent.

Je l’avoue, j’avais très hâte de découvrir cette nouvelle adaptation. Mais après 20 minutes, j’ai tout arrêté. Je ne voyais tout simplement pas comment je pourrais m’identifier à ce groupe de jeunes milléniaux totalement obsédés par le sexe, la drogue, leur nombril, leur apparence et leur image en ligne.

En fait, je souhaitais qu’ils meurent tous, très rapidement, d’une mort horrible et, idéalement, douloureuse.

J’ai laissé tout ça en pan pendant une semaine, j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis replongé dans cet univers. Et à ma grande surprise, je n’ai pas détesté ce que j’ai découvert.

Il faut dire que les adolescents ont beaucoup évolué après l’accident et ils deviennent un peu plus humbles et terre à terre.

La beauté de la série, par contre, c’est qu’elle nous offre une perspective beaucoup plus large que le tueur qui s’en prend aux jeunes insouciants.

À cette histoire se greffe celle très tordue de jumelles identiques physiquement, mais totalement différentes moralement, un vieux suicide collectif d’une secte qui continue de hanter la communauté et un père qui cache plusieurs secrets.

Tout ça m’a beaucoup intrigué et j’ai bien l’intention de me rendre jusqu’au bout – six épisodes sont en ligne et les deux derniers le seront les 5 et 12 novembre.

La série gagnerait à avoir des héros beaucoup plus attachants et nuancés, certes, mais au final, l’ensemble est beaucoup plus captivant que ce que laissaient présager les insupportables 20 premières minutes.

(Trois étoiles sur cinq)

À surveiller

Spencer

(en salles vendredi)

Présenté en première mondiale au Festival de Venise en septembre et réalisé par Pablo Larrain (Jackie), ce drame revient sur les moments qui ont convaincu la princesse Diana de mettre fin à son mariage avec le prince Charles. Kristen Stewart (la saga Twilight) y serait brillante de vérité, tellement qu’elle est déjà pressentie pour une nomination aux Oscars.

Les Éternels

(en salles vendredi)

Marvel puise de plus en plus creux dans son infinie banque de super-héros. Les Éternels sont les membres d’une race immortelles qui possèdent des pouvoirs et qui vivent sur Terre depuis le début de la civilisation. Le film est réalisé par l’intrigante Chloé Zhao (Nomadland) et met en vedette Angelina Jolie et Selma Hayek.

The Unlikely Murderer

(sur Netflix vendredi)

Peu d’événements ont autant marqué la société suédoise que l’assassinat du premier ministre Olof Palme, en février 1986. Meurtre qui n’a toujours pas été élucidé. Cette minisérie théorise que l’assassin serait un des témoins de l’affaire, un graphiste du nom de Stig Engström, qui aurait échappé à la justice jusqu’à sa mort, en juin 2000.