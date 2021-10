En route vers la Coupe du monde de la FIFA

Le rêve se poursuit avec les équipes nationales de soccer féminines et masculines.

Les médaillées d’or des derniers Olympiques ont récemment eu l’occasion de jouer devant leurs fans lors d’une Tournée de célébration à Ottawa et Montréal. L’équipe féminine, menée par Christine Sinclair, joueuse exceptionnelle de longévité dans le haut niveau, impressionne encore par ses performances et sa régularité. En remportant ses deux matchs contre la Nouvelle-Zélande, co-hôtesse du prochain Mondial féminin 2023, elles confortent ainsi leur sacre olympien.

«Célébrer cette médaille d’or avec les partisans est un moment spécial. Le meilleur moment était de sortir devant les partisans pour la première fois et pouvoir porter notre médaille d’or devant eux» a déclaré Sinclair lors du premier match. Elle rajoute: «Je suis certaine qu’une ou deux jeunes joueuses étaient dans les estrades aujourd’hui se retrouveront un jour au sein de l’équipe nationale.»

Les mots de la capitaine Sinclair sont justes, l’avenir est dans les tribunes. La popularité du soccer au Canada est toujours grandissante.

Selon l’Association canadienne de soccer, près d‘un million de joueurs actifs sont inscrits dans un club de soccer affilié.

L’équipe masculine, encore loin d’atteindre les sommets mondiaux, a aussi ses raisons de célébrer. Les hommes dirigés par John Herdman ont récemment intégré les 50 meilleures nations du classement de la FIFA, du jamais vu depuis 1997. Cette soudaine progression suscite de l’engouement et le rêve d’une éventuelle qualification à la prochaine Coupe du Monde FIFA, qui se déroulera au Qatar en 2022.

Porté par le talentueux milieu de terrain Alphonso Davies, évoluant pour le Bayern de Munich, en Allemagne, le soccer masculin sort lentement de son mutisme. Depuis qu’elle a livré une performance époustouflante contre le Mexique en demi-finale de la Gold CUP de la Concacaf en été dernier, et malgré sa défaite, l’équipe continue d’impressionner.

«Nous voulions démontrer que nous pouvons jouer et que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs au sein de la Concacaf» concluait John Herdman.

Il demande maintenant le soutien et la confiance des supporteurs pour se rendre au prochain mondial.

La route vers la prochaine Coupe du monde, déjà bien établie pour l’équipe féminine, se concrétise de plus en plus pour l’équipe masculine, et il sera plus qu’intéressant de les suivre au cours des prochains mois.

L’équipe féminine devra garder le cap tandis que l’équipe masculine devra continuer sa remontée spectaculaire. Sachant que la course pour garantir sa présence à la Coupe du monde est de longue haleine, les deux équipes nationales devront s’assurer d’avoir une motivation et une détermination à toute épreuve.

L’avenir du soccer canadien nous réserve des matchs emballants et prometteurs. Tout est possible pour les deux équipes. L’une rêve de soulever la Coupe tandis que l’autre rêve de participer à sa conquête.

Sans aucun doute, la performance que chacune livrera sur le terrain donnera le goût à plusieurs jeunes filles et garçons de porter un jour les couleurs de l’équipe nationale.