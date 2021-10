J’ai hâte que l’été arrive…

Pis? Y’a-tu commencé à faire frette par chez vous? Par ici, oui. Y’a des matins que la bouche fait d’la boucane quand on la rouvre. Et généralement, c’est le moment de l’année où les éternels positifs sortent de l’ombre pour nous faire suer avec leur bonheur de revoir le froid et leur hâte de s’adonner à leurs sports d’hiver préférés.

Je n’ai jamais été fort sur la saison froide. Sur les sports non plus, d’ailleurs. Et l’hiver sans sport, c’est comme faire Montréal-les Îles-de-la-Madeleine en char avec quelqu’un que t’haïs à bord, c’est long en mosus. J’ai essayé d’aimer ça, mais ça ne marche jamais. Même la glissade ne me va pas bien. Je me rappelle le temps de la butte du carnaval. À l’époque, la municipalité de L’Étang-du-Nord écrivait «CARNAVAL» en grosses lettres en bois orange fluo sur la butte à Éphrem. Les fins de semaine et en soirée après l’école, on se réunissait là avec nos trois skis, nos tripes pis nos carpettes. On a tellement essayé de partir d’en haut et glisser jusqu’au dépanneur Bourque et Montigny… À ma connaissance, personne n’a réussi cet exploit. Il faut dire que plusieurs étaient trop occupés à frencher dans le bois juste en arrière des fameuses lettres fluo.

Un jour, je suis avec Guillaume à Johnny et on se fait glisser sur une butte, pas loin de la Butte du vent. Le ski avant de mon trois skis poigne dans une track de ski-doo glacée et je r’vole par dessus mon embarcation pour aller me scratcher la face dans ladite glace. Je me relève aussitôt, je ramasse mon traineau et ma fierté, et je remonte la pente pour continuer la journée comme si de rien n’était. Je remarque à peine que Guillaume me fixe toujours le nez quand on se parle. C’est alors qu’une sensation de feu débarque dans ma vie et sur ma face. Je décide donc de quitter prétextant que c’était l’heure pour moi de rentrer. Comme je sais que mes parents ne sont pas à la maison, je marche de la Butte du vent jusqu’à chez nous en tirant mon traineau derrière moi. Plus j’avance, plus le froid se fait sentir et plus j’ai l’impression que ma face va exploser. Je mets mon capuchon pour éviter que les passants remarquent que je pleure de douleur. Quand j’arrive à la maison, je me regarde dans le miroir et je capote: j’avais toute la face en sang. Je pense que ça a été ma dernière descente à vie.

J’ai aussi essayé le hockey. Tout le monde joue à ça, pourquoi pas moi? Quand j’étais petit, mon frère Stéphane se faisait une patinoire derrière la maison. Certains soirs, après nos devoirs, lui et moi enfilions nos patins pour, dans son cas, aller jouer au hockey et, dans le mien, essayer de jouer. Il faut savoir qu’à l’époque, je n’arrivais pas à arrêter en patin. Alors, pour y arriver quand j’allais trop vite, je devais sauter et me laisser tomber dans la neige ou encore me garrocher dans la bande quand il y en avait une. Rien de bien élégant.

Toujours est-il qu’un midi, juste avant d’aller à la maternelle, je décide d’aller rejoindre mon frère sur sa patinoire. Après avoir essayé sans succès de toucher à la rondelle avec mon bâton, j’entends ma mère nous annoncer qu’il est temps de partir pour l’école. En marchant vers la maison, j’ai l’idée géniale de jouer un tour à Stéphane et je me lance par terre devant ses pieds pour le faire tomber. La fierté que j’avais d’avoir réussi mon coup s’est rapidement transformée en regrets quand, dans le processus, la rondelle m’est tombée dans l’œil. Et on ne parle pas ici d’une petite rondelle en mousse. On parle d’une rondelle dure. Eh bien la puck, m’en a fait une et j’ai dû me rendre à la maternelle avec un œil au beurre noir. Durant cet après-midi-là, chaque fois que quelqu’un me demandait ce qui m’était arrivé, je pleurais en l’expliquant. J’ai dû pleurer au moins quinze fois. Je venais d’apprendre que le patin, le hockey et les mauvais coups d’hiver, ce n’était pas pour moi.

Il y a aussi eu le ski de fond et la randonnée pédestre. Les deux s’avèrent très similaires. La seule différence, c’est que le premier se pratique obligatoirement avec les pieds gelés. Allez savoir pourquoi. L’autre raison qui m’a amené à rapidement accrocher mes skis, c’est que je n’aime pas boire dans une gourde en cuir qui goûte l’intestin de vieille chèvre malade.

La randonnée, j’aimais ça. Ma mère n’aimait pas ça que j’aime ça, mais moi j’aimais ça. Il faut dire que le seul moment où j’allais marcher, c’était par jour de tempête de neige. Quand on ne voyait ni ciel ni terre, je m’habillais chaudement et je partais me promener dans le bois derrière chez Louis-Philippe à Léo. Je pouvais passer des heures là-bas. Je ne faisais rien de particulier: je marchais, je me couchais par terre et je regardais la neige tomber. Tout ça pendant que ma mère devait prier tous les saints du ciel pour que je ne me jette pas en bas d’un arbre ou que je ne pète pas une crise d’asthme entre deux sapins. Pauvre maman!

Aujourd’hui, je ne sais toujours pas m’arrêter en patin, je n’aime toujours pas le goût des gourdes en cuir, je ne fais plus tomber personne qui a quelque chose dans les mains et je ne fais plus confiance à quelqu’un qui me fixe le bout du nez en me parlant. Pour plusieurs, l’hiver c’est le sport, mais pour moi, l’hiver c’est du sport. J’ai hâte que l’été arrive…

On se r’parle!